James May Il nostro agente in Italia Recensione: in viaggio su Prime Video

Uno cerca di dare anche fiducia ai prodotti, ma se la promessa è quella di far immergere lo spettatore in un viaggio inusuale, allora le aspettative pur se non vengono superate devono almeno essere rispettate. È ciò che non avviene con James May - Il nostro agente in Italia su Amazon Prime Video, conduttore televisivo e giornalista britannico che parcheggia i veicoli di Top Gear e The Grand Tour per addentrarsi nelle meraviglie del Bel paese, seguendo già le orme del medesimo programma presieduto sempre dallo showman inglese che lo vedeva gironzolare per i vasti territori del panorama Giapponese. Un'indagine senz'altro intensa per May, che muovendosi stavolta a piedi per le stradine di città e nei paeselli limitrofi riportati nella miniserie del catalogo di luglio 2022 di Amazon Prime Video ne esalta le perle e le peculiarità, ma rimanendone come in superficie non dando un quadro ben preciso al proprio percorso, pur scoprendo angoli e tradizioni incredibili.



Dal Sud al Nord

Un occhio senz'altro curioso, ma insieme veloce e non approfondito, come è ovvio che ci si possa aspettare soprattutto quando l'intento di uno show non è solamente quello di raccontare la storia di un Paese, ma di volerlo spezzettare in luoghi e racconti dal bagaglio culturale e paesaggistico immenso. Una frammentazioni di diverse dimensioni e suddivise realtà che James May cerca di avvicinare insieme con l'intenzione di offrire uno sguardo d'insieme su com'è vivere o semplicemente trascorrere il proprio tempo nella Penisola. Un viaggio attraversato secondo varie e molteplici esperienze, le quali creano un mosaico che restituisce un bel dipinto al pubblico di una terra splendida, ma di cui vengono messe in luce semplicemente poche particolarità che non ne fanno un adeguato o soddisfacente itinerario seriale.

In James May - Il nostro agente in Italia il conduttore infatti si fa accompagnare per i vicoli di una Sicilia moderna ricordando che il Sud non è solo pizza, mafia e mandolino, ma luogo in cui si celano gioielli nascosti o posti bene in vista che ne fanno un'isola di cultura e bellezza. Oppure si passa per il Pantheon e il Circo Massimo di Roma, alternando la Capitale odierna con quella degli antichi grazie ad un tour in un pulmino in realtà virtuale che ne ricrea le ambientazioni, arrivando fino alla città della moda italiana, la nebbiosa Milano, rifacendosi il look grazie all'aiuto di due serissimi personal shopper.



Alla ricerca de "la dolce vita"

Le chicche che offre lo show sono godibili e simpatiche, ma pur permettendo allo spettatore di venire a conoscenza di qualcosa di ogni volta nuovo e inatteso questo non è sufficiente ad invitare e invogliare gli spettatori ad unirsi al presentatore britannico, pur intravedendo il suo sincero entusiasmo. Una formula, quella della produzione di Prime Video, poco accattivante e di cui non si può riconoscere un'originalità che prodotti documentari come quello di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Il mondo secondo Jeff Goldblum invece ricercano e conquistano con successo.

Quasi un'ora a puntata per osservare gli aspetti turistici e economici, scientifici e storici di un paese di cui si decanta a tutt'oggi "la dolce vita" mentre May cerca di capire se è possibile coglierne ancora un barlume. L'osservazione tramite lo sguardo di uno straniero che esalta la magnificenza dell'Italia e di quelli che, se non venissero ripresi con l'occhio della cinepresa, potrebbero rimanerne i suoi segreti, mentre noi ne lodiamo un po' meno il modo e la costruzione narrativa alla base degli episodi della serie.