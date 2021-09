Jett Recensione: il colpo quasi perfetto di Carla Gugino

Tra le uscite Sky di settembre ci sono diversi titoli che potrebbero passare in sordina per poi rivelarsi delle piccole perle. E se ci sono serie che spinte da pubblicità e passaparola guadagnano fama pur non meritandola pienamente, ce ne sono altre che passano quasi inosservate quando in realtà, pur macchiate da qualche limite, hanno grinta e carattere.



Jett, serie creata da Sebastian Gutierrez, appartiene sicuramente alla seconda categoria, anche se non è certamente perfetta, ma ciò non vuol dire che non meriti qualche attenzione in più. Nell'anteprima di Jett scrivevamo come la partenza fosse stata molto convincente e adrenalinica e, dopo aver visto tutti gli episodi di questa prima stagione andata in onda su Sky Atlantic, ora possiamo tracciare un bilancio definitivo.



Diamante grezzo

Charlie Baudelaire (Giancarlo Esposito) è da tempo uno dei più potenti boss in circolazione, ma il controllo su ciò che lo circonda inizia a sfuggirgli di mano mentre la sua stretta sembra allentarsi nel tempo. A peggiorare la situazione ci pensa l'instabile figlio Junior (Gentry White), incapace di reggere il confronto col padre e incline ad utilizzare droghe di vario tipo.



In questo quadretto familiare poco idilliaco s'inserisce la nostra Jett (Carla Gugino), una ladra professionista che non solo lavora per Charlie, ma porta avanti col boss una sorta di relazione da amante occasionale. Il rapporto tra i due è ottimo, e quando viene proposto a Jett di rubare l'anello di un altro pezzo grosso della malavita, questa non esita ad accettare, soprattutto considerando la possibilità di ritirarsi per sempre per preoccuparsi soltanto della sua atipica famiglia. Una scelta rischiosa che porterà conseguenze importanti che si trascineranno per tutta la stagione, condizionando la vita della nostra protagonista.

Tornando alle nostre prime impressioni, ci aveva convinti il carattere e lo stile che la serie mostrava nei primi episodi e, una volta terminata la visione, non possiamo che confermare questa nota positiva, pur registrando qualche capitolo un po' sottotono e anonimo. Come spesso accade, purtroppo anche Jett soffre tremendamente una fase centrale che stenta a portare avanti il racconto, riprendendo quota soltanto in vista delle battute finali.



Nonostante questo, anche nei capitoli meno riusciti c'è spazio per qualche sprint improvviso, grazie a scene d'impatto che risollevano il tutto. Per quanto riguarda invece i passaggi più riusciti, ci sono diverse scene ricche di immagini forti che risultano ben girate e coinvolgenti, facendoci vivere l'ansia e la tensione dei personaggi. Passando da momenti che richiamano in pieno alcuni horror, a frammenti tipici delle spy story e dei thriller, Jett non si fa certo mancare una buona dose di varietà di situazioni tutte diverse tra loro, anche se come detto in precedenza c'è una certa discontinuità rispetto ad altri spezzoni molto meno riusciti.

Un'oscillazione nella qualità generale che si riflette anche sulla vicenda principale, la quale si mostra ben sviluppata per certi versi, e attorcigliata su se stessa per altri. Anche sul finale il responso non può che essere solo parzialmente positivo, visto che l'intreccio conclusivo, pur essendo sufficientemente teso e adrenalinico, lascia aperte delle porte che non potranno mai chiudersi, visto il mancato rinnovo per una seconda stagione. Se questa è la fine della serie è inutile dire che è un vero peccato, visto che quando Jett spinge sull'acceleratore non ha niente da invidiare ai capisaldi del genere dimostrandosi un diamante grezzo ricco di potenziale.



La regina del palco

Tra gli aspetti più convincenti di questa prima season c'è sicuramente la grande interpretazione di Carla Gugino che rende giustizia ad una scrittura altrettanto brillante. La caratterizzazione dei personaggi è infatti uno dei punti di forza della produzione, e ogni figura degna di nota ha un suo background e carattere. Ovviamente, come in altri titoli, alcuni ricadono nei classici stereotipi del genere, ma i protagonisti escono sicuramente rafforzati dagli ottimi interpreti.



Jett domina la scena e la narrazione, ma anche Charlie e il figlio Junior convincono. Meno felice invece la parentesi familiare, nella quale troviamo l'amica e coinquilina Maria assieme alla figlia di Jett, entrambe poco partecipi all'interno della narrazione e per gran parte del tempo limitate ad essere dei corpi estranei. Bizzarra anche la scelta di approfondire uno degli scagnozzi di Charlie rendendolo protagonista di una storia secondaria, che risulta simpatica ma superflua.

Detto questo, se ci sono delle note stonate lo stile e la grinta che emergono nel corso di questo ciclo di episodi sono a tratti notevoli, e fanno dimenticare alla svelta quello che non funziona. Dalla violenza alle scene di nudo, questa non è certo una serie che si tira indietro e quando vuole mostrare i muscoli arriva allo spettatore senza tanti fronzoli, come una sorta di roulette russa che dopo qualche giro a vuoto fa partire il proiettile decisivo.



Quel che è certo è che quando Jett è coinvolta gli altri passano in secondo piano all'istante, e poter contare su una protagonista di livello è sicuramente un bel vantaggio. Forse una gestione diversa di alcune figure secondarie avrebbe alzato ulteriormente il livello, andando a tagliare quei passaggi a vuoto che purtroppo minano il risultato finale. Per tanti motivi Jett spicca rispetto ad altri titoli e ci sentiamo di consigliarla, ma è bene anche tenere a mente che per i limiti mostrati non può raggiungere le vette intraviste all'inizio e sul finale.



Purtroppo il mancato rinnovo lascia anche alcune questioni aperte e, considerati i non indifferenti pregi, è veramente un peccato, visto che sotto determinati aspetti questo è un titolo che non ha nulla da invidiare a nessuno. In conclusione, alla nostra ladra professionista non è riuscito il colpo perfetto, ma è anche certo che sarebbe un errore lasciarla passare inosservata.