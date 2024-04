Kiseiju - La zona grigia Recensione: il k-horror su Netflix è una garanzia

Se una specie aliena invadesse la Terra e tentasse di sostituirsi all'umanità, opporsi sarebbe la scelta più giusta da fare? Pare che nell'ultimo periodo l'idea di una civiltà extraterrestre che ci soppianti abbia definitivamente cominciato ad addolcire i contorni della minaccia e ad assumere quelli dell'opportunità, a conquistarsi, almeno, il beneficio del dubbio sulla possibilità che l'Altro sia meglio di un'umanità sempre più famelica e distruttrice.



Lo ha sostenuto in qualche modo la nuova serie fantascientifica del momento (leggete la nostra recensione de Il Problema dei 3 Corpi), lo fa adesso Kiseiju - La zona grigia, serie live-action disponibile in streaming su Netflix tratta dall'omonimo manga di Hitoshi Iwaaki.



Seguire la tendenza

Quella targata Netflix è un'operazione intelligente perché intercetta due conclamate tendenze degli ultimi anni: se da un lato Kiseiju segue la scia di una fortunata serie di produzioni k-horror, dall'altro attinge, come molti degli più recenti successi della piattaforma streaming, dal fruttuoso e sterminato bacino fumettistico giapponese, rispolverando il seinen datato 1989 di Iwaaki. Dopo Hellbound, Yeon Sang-ho ci prende gusto, passa dal manhwa al manga, mantiene intatto il mood catastrofista che investe tutta la sua produzione, si appropria di Kiseiju costruendone una side story delocalizzata, si prende persino la briga di augurargli (perché assicurargliela nel marasma produttivo attuale è davvero difficile) lunga vita, di metterlo sui binari del franchise (il concept ha tutto il potenziale per sostenere una saga) e di espanderne i confini.

In Kiseiju una razza aliena parassitaria irrompe sulla Terra con lo scopo di cibarsi degli esseri umani e di impadronirsi del loro corpo. Mentre tutti i parassiti riescono a trasformarli in un perfetto involucro per la loro sopravvivenza, la giovane Jeong Sui-in finisce per condividere il proprio corpo con uno dei mostri, che, proprio per perseguire l'obiettivo primario di preservarsi, si mostrerà collaborativo e protettivo nei confronti di chi lo ospita.



Kiseiju - La zona grigia è un po' la summa delle tematiche e dell'immaginario della produzione precedente del regista, ritorna in qualche modo ai crismi delle storie sui morti viventi contaminate dalla spettacolarità degli zombie movie statunitensi (come in Train to Busan) nel recupero dell'idea di infetti mostruosi dalla spaventosa voracità, di corpi alterati e rifunzionalizzati, estrapola da Hellbound sia l'elemento investigativo sia l'interesse per gli aspetti religiosi, per la centralità del culto, ingloba tutto dentro la cornice di un alien invasion sottotraccia e sottocutaneo in nome della mimetizzazione e del sabotaggio dall'interno. Qua vi lasciamo anche la nostra recensione di Hellbound.



Chi sono i veri parassiti?

Ancora una volta il confronto con la specie altra è impietoso, l'umanità ne esce letteralmente dilaniata e metaforicamente con le ossa rotte, perché i mostri sono meno bestiali, perché i parassiti sono decisamente una piaga minore e forse persino necessaria.

Nella loro facoltà di interconnessione, nella capacità di costituire un organismo reticolare mosso da un obiettivo condiviso, nel rifiuto del superfluo e dell'impulsivo, nel loro agire solo ed esclusivamente in funzione dell'autoconservazione, i parassiti si innalzano a esseri superiori, intrinsecamente ecologici, lontani dalla nocività di uomini che bruciano, sradicano, depauperano, appestano, marciano sui rovinosi effetti del loro impatto sull'ambiente (tutti contenuti in una sequenza di apertura che esplicita la chiave di lettura ambientalista della serie).

E pure nella comune condizione di animali sociali, nella naturale tensione verso il gruppo, la massa, l'organizzazione, pur nell'analoga pulsione gregaria, nella spinta al proselitismo, i parassiti dimostrano di poter fare a meno del lato istintuale e corruttibile. Si galleggia allora su un'ambiguità di fondo che era già coordinata interpretativa dell'opera originale e che qui si nutre di un focus maggiore sugli "invasi" (al contrario di quanto fatto con il manga e con l'adattamento animato), che contrappone la violenza funzionale e solo visivamente feroce di parassiti letali per natura a quella efferata di umani che imbracciano fucili e impugnano coltelli per ambizioni cieche e sete di potere.



Si gioca meno, d'altro canto, sull'interazione tra l'ospite e l'ospitante, tra la protagonista e chi ne condivide il corpo, qui mai uniti dall'immediatezza del dialogo e mai realmente capaci di influenzarsi a vicenda (e in fondo l'evoluzione e la progressiva alienazione dello Shinichi del manga di Iwaaki era punto forte dell'opera e fulcro del dilemma etico), ma la dinamica da dottor Jekyll e Mr. Hyde si porta dietro soluzioni interessanti ed è decisamente galvanizzata da una Jeon So-nee che ben si divide tra le due personalità, che rende al meglio il dualismo di una Su-in investita dalle emozioni e una Heidi (questo il simpatico nome affibbiato al parassita) incapace di esperirle, impassibile e rigida nei movimenti quasi robotici, privi di ridondanze umane.



Un body horror di corpi posticci

E proprio nell'evoluzione del personaggio di Su-in troviamo un elemento di inattesa profondità, perché Kiseiju riflette sull'idea di mostruosità, sull'essere e sentirsi creatura immonda, inadatta, sul considerarsi mostro tra mostri e credere di assomigliare al proprio carnefice, sull'addossarsi le colpe della propria invisibilità. E nell'unione di due outsider (di chi "viene da fuori" e chi si sente fuori luogo, chi sostiene la propria inadeguatezza), nella loro anomala sussistenza, nella coabitazione equilibrata e pacifica, Kiseiju trova il modo di costruire un personaggio mai superficiale. Nel viaggio interiore a scandagliare i ricordi e a rivalutare il passato, nella rielaborazione razionale delle pagine dolorose, degli eventi traumatici la serie approda a un intenso messaggio di accettazione di sé, di accoglienza al mostro e del suo rovesciamento.

Kiseiju - La zona grigia si muove poi bene tra le maglie del mystery e del police drama, avanza tra il body horror di corpi deturpati e abomini polimorfi e l'action puro di combattimenti e inseguimenti frenetici, ancora tra il thriller puro fatto di infiltrazioni e doppiogiochisti e quello politico di impostori e macchinazioni segrete. Sacrifica, però, nell'altare di un grigiore che si espande oltre il titolo, un pathos e una carica emotiva che pure avrebbero elevato momenti di forte drammaticità che, di fatto, esistono ma non trafiggono come dovrebbero.

Sul lato visivo, poi, una CGI posticcia e non sempre all'altezza finisce per edulcorare l'orrore tutto grafico dei parassiti, depotenziando la forza repellente di cui potrebbe fregiarsi.



Difetti che non compromettono la bontà di un'operazione solida che rispecchia lo spirito del materiale di partenza, che ha pure il merito di riproporlo in una versione espandibile e che potrebbe persino aver gettato le basi per un sequel sia per la storia contenuta nella serie di sei episodi in questione sia per le vicende narrate nel manga e nell'anime di Madhouse.