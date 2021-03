La casa galleggiante recensione: due amici e un sogno ambizioso su Netflix

Tra le novità della settimana su Netflix c'è il documentario tedesco La casa Galleggiante (titolo originale Das Hausboot), che nell'arco di quattro episodi segue l'andamento del romantico progetto di ristrutturazione di una casa galleggiante per trasformarla in uno studio di registrazione e in generale uno spazio per creativi. L'impresa si rivela ben più complicata del previsto, anche perché i due protagonisti Olli Schulz e Fynn Kliemann non hanno ben chiaro come procedere con i lavori per il recupero di una barca, soprattutto considerando che versa in condizioni pessime e quasi irrecuperabili.



La miniserie ha per lo più toni leggeri, ma non mancano problemi, litigi e incomprensioni, elementi che difficilmente possono mancare durante dei lavori che si protraggono per circa due anni e che presentano sempre più complicazioni e costi ben più alti di quanto preventivato. Prima di addentrarci nella recensione, vi ricordiamo che La casa galleggiante è disponibile su Netflix dal 9 marzo (qui una panoramica sulle uscite del mese di marzo targate Netflix) con quattro episodi in tedesco, sottotitolati in italiano.



Un affare sbagliato?

Olli Schulz è un musicista tedesco e conduttore televisivo che negli ultimi anni ha anche avviato il podcast di successo Fest & Flauschig, insieme a Jan Böhmermann. Quando Olli viene a sapere che la casa galleggiante del recentemente scomparso Gunter Gabriel - un celebre cantante tedesco - è in vendita, pensa che si tratti di un buon affare e contatta Fynn Kliemann per coinvolgerlo nel suo progetto.

Comprare e restaurare l'imbarcazione per trasformarla in un luogo dove i musicisti e non solo possano soggiornare per registrare, provare e, perché no, farsi ispirare dallo spirito del proprietario precedente. Fynn Kliemann, il quale è diventato popolare su Youtube grazie ai suoi video di bricolage conditi da tanto umorismo (ma che è anch'esso un musicista), accetta di partecipare a questa iniziativa intrisa di passione e l'idea iniziale è che qualche mese sarà sufficiente per portarla a compimento. Nulla di più sbagliato.



I due, infatti, hanno decisamente sottovalutato le condizioni della casa galleggiante. Non solo Gunter Gabriel era un accumulatore seriale di oggetti, ma la barca stessa è un macello indescrivibile dove c'è poco da salvare, tra parti ormai marce e un impianto elettrico da rifare praticamente da zero. Insomma, un ammasso di ferro che non a caso non aveva trovato nessun compratore tra tutti quelli che l'avevano visto, eccetto i due protagonisti. Non aiuta poi il fatto che Olli sia sostanzialmente un finanziatore che sul piano pratico non offre chissà quale contributo e che Fynn, sebbene più abile in materia di fai da te, non sappia bene come muoversi in un progetto simile, dove l'improvvisazione non può che portare a intoppi, ritardi, scelte sbagliate e spese aggiuntive.

Le cose iniziano ad andare meglio quando Olli e Fynn reclutano il giovane Max Luth come capocantiere, così da riuscire a rendere i lavori più organizzati. Vista l'entità dei vari problemi e i costi sempre più alti, però, il progetto sembra sì animato da una grande passione, ma anche da un pizzico di follia: L'idea di creare un rifugio per creativi e di ridare vita da un punto di vista storico all'imbarcazione è senza dubbio suggestivo ma è innegabile che i due protagonisti avrebbero fatto prima a costruire una casa galleggiante da zero o a comprarne una in condizioni migliori.



Due anni di lavori

Nonostante tutte le avversità, e nonostante la consapevolezza di aver preso diverse decisioni sbagliate, i due continuano a cercare di realizzare il proprio sogno e di superare ogni difficoltà. Lungo questo percorso insidioso, non mancano dei momenti di tensione tra Olli e Fynn, che litigano e discutono a causa di vedute o approcci differenti. Eppure, i due riescono ad appianare tutti i dissapori ed è interessante vedere l'evoluzione del loro rapporto.

All'inizio delle riprese i due si conoscevano già, avevano stima reciproca ma, come sottolineano loro stessi più volte, avevano ancora tanto da imparare l'uno dell'altro e più che amici erano dei soci che hanno deciso di imbarcarsi (in tutti i sensi) in un progetto da sognatori che in diversi momenti ha messo alla prova le loro finanze.



Se sono riusciti a portarlo a termine, non è solo perché entrambi volevano riuscire a vedere concretizzata la propria idea, ma anche perché al netto di differenze caratteriali e generazionali i due hanno imparato a essere amici e a lasciarsi alle spalle ogni dissidio, riuscendo anche a scherzarci sopra. Ed è proprio grazie alla personalità di Olli e Fynn e a una narrazione sostanzialmente spensierata ma che non nasconde i momenti più tesi che La casa Galleggiante risulta in una visione piacevole dalla durata di poco più di due ore.

Rispetto a programmi o altre serie dedicate al restauro di qualcosa, nella Casa Galleggiante si procede in maniera senz'altro più improvvisata e dilettantesca e in questo senso il risultato finale è ancor più sorprendente e diventa anche testimonianza di cosa si può riuscire a fare con la giusta perseveranza e il giusto supporto. Sia Olli che Fynn, inoltre, hanno imparato molto anche a livello personale. Il primo, per esempio, ha imparato il valore della pazienza, mentre il secondo ha capito di dover ricalibrare la propria vita e prendersi un periodo di pausa da tutte le attività in cui si è lanciato negli ultimi anni. Nel complesso, dunque, abbiamo apprezzato La Casa Galleggiante ed è stato interessante seguire lo sviluppo dei lavori, così come vedere l'imbarcazione spostata di posto in posto lungo l'affascinante fiume Elba, che bagna la città di Amburgo, dove si sono svolte le riprese e dove sono presenti diverse case galleggianti. Infine, abbiamo apprezzato l'idea alla base della ristrutturazione dell'ex abitazione di Gunter Gabriel, per fare in modo che la sua abitazione diventasse un luogo di ispirazione per altri artisti e non un vecchio rudere da smantellare.