La Legge di Lidia Poët Recensione: il fenomeno Netflix fa discutere

Per un Paese storicamente arroccato sui tradizionalismi di una società patriarcale, i cui tratti fondamentali provengono spesso da una dottrina cattolica sublimata a valori morali assoluti, una figura come Lidia Poët assume connotati simil-rivoluzionari. Personaggio dotato di un forte carattere ed intelletto fine, la torinese ottenne una storica laurea in Giurisprudenza che la rese la prima donna italiana ad entrare nell'Ordine degli Avvocati, discutendo una tesi in cui si analizzava proprio la condizione femminile nel Bel Paese e lo spinoso tema del voto universale nel 1881.



Guido Iuculano e Davide Orsini avevano quindi tra le mani il potenziale per una serie che poteva sollevare questioni decisamente importanti, perché non tutti i problemi incontrati dalla vera Poët sono stati risolti a quasi 150 anni dalla sua laurea: purtroppo La Legge di Lidia Poët non onora la memoria dell'apripista tricolore, e banalizza il suo nome con uno show semplicistico che scimmiotta i canoni del legal drama americano (lo trovate tra le serie Netflix di Febbraio 2023).



Storia di un ricorso

Dopo aver lasciato il nido familiare a causa dei forti contrasti con un padre adesso deceduto, Lidia Poët (Matilda de Angelis) torna nella sua Torino per esercitare una professione che, in Italia ma non nel resto del mondo, nessun'altra donna può praticare. Essere un'avvocata regolarmente iscritta all'Ordine non le basta però per scacciare via le solite dicerie sull'incompetenza al femminile, e non a caso i suoi clienti sono sospettati ad un passo dalla galera e dalla pena di morte, mentre quelli che ancora hanno speranze di assoluzione si rivolgono ai suoi colleghi.

Come se non bastasse un ambiente tremendamente ostile, la giovane neo-laureata non fa nemmeno in tempo ad ottenere un caso da discutere che una sentenza del Tribunale le revoca l'iscrizione all'Ordine: secondo i giudici, soltanto gli uomini possono partecipare alla vita politica e giudiziaria del Paese, ma Lidia prepara in tempi brevi un ricorso alla Corte d'Appello perché per la Legge non esiste alcuna distinzione sessuale che regoli l'accesso ai pubblici uffici.



In attesa di conoscere il responso alle sue richieste, la donna continua ad esercitare la professione con un sotterfugio efficace, anche se non raffinato, presentandosi come l'assistente del fratello Enrico (Pier Luigi Pasino), avvocato regolarmente iscritto all'Ordine e quindi autorizzato a rappresentare i suoi clienti.



Avvocata o detective?

In un contesto fatto di rivendicazioni più che legittime, lotte di uguaglianza ancora non pienamente raggiunte e superamento di luoghi comuni che non hanno mai avuto ragione di esistere, gli sceneggiatori della serie fenomeno del momento (La Legge di Lidia Poët è la terza serie più vista al mondo) imbastiscono un legal drama molto lontano dalle aule del Tribunale, trasformando una storica avvocata in un'investigatrice che scagiona i clienti con il ritrovamento di nuove prove, e non con la brillantezza delle deduzioni e dell'eloquio.

In ognuna delle sei puntate che compongono la serie viene infatti presentato un caso di omicidio da risolvere per la protagonista, chiamata a liberare dalle grinfie di una giustizia miope un cliente che sembra sconfitto in partenza, per scoprirlo innocente ed incastrare il vero colpevole del delitto come nei crime show tanto in voga negli anni Ottanta e Novanta. Il focus dello spettacolo appare dunque del tutto centrato sull'intrattenimento a discapito della veridicità ma, sebbene sia comprensibile la piega "pop" data ad una professione forse non troppo entusiasmante come quella dell'avvocatura, a non convincere è soprattutto la scarsa vena inventiva di un serial che presenta situazioni ritrite all'interno del genere di appartenenza: tra pedinamenti, trappole e confessioni strappate attraverso prove circostanziali, La Legge di Lidia Poët ripropone senza alcuna originalità un numero spropositato di scene già viste in tantissime opere simili, fallendo nella ricerca di quel divertissement senza fronzoli che sempre più sembra interessare la linea produttiva di Netflix.



Non è quindi un caso che le avventure investigative di questa professionista ricordino i momenti peggiori di una sua giovane collega, perché la serie tv si avvicina con fare inquietante alle sensazioni trasmesse da Enola Holmes (recuperate qui la recensione di Enola Holmes 2), anch'essa elevata senza troppa convinzione a modello femminile in un mondo che rigetta il rosa, ma quantomeno scevra da un nome pesantissimo ed autentico come quello della nostra Poët.



La dolorosa soap opera

Se da un punto di vista professionale e storico lo show non onora affatto la memoria della vera avvocata, la situazione peggiora nell'evoluzione di una trama orizzontale che non regala soddisfazioni, soprattutto a causa di modalità narrative fin troppo vicine a quelle della soap opera, perse tra questioni serie ed edulcorazioni in salsa umoristica davvero poco incisive.

La Legge di Lidia Poët si rivolge evidentemente ad un pubblico moderno quando propone un linguaggio veloce, sentimentalismi spiccioli e sessualità aperta, ma tradisce il suo stesso contesto storico restituendo personaggi superficiali e difficili da collocare in un Ottocento al tramonto, protagonisti di evoluzioni personali minime quando non inesistenti. Una fotografia piacevole ed intensa, la quale fa buon uso delle ombre fitte rinvenibili degli interni illuminati dalle candele, si lega benissimo agli splendidi costumi di scena - vero fiore all'occhiello di una produzione per nulla economica -, eppure la regia spreca l'ottima messinscena con una propensione alla genericità che si manifesta negli innumerevoli primi piani su personaggi pensierosi mentre fissano il vuoto a lato camera, avallando l'anonimia di una sceneggiatura che inciampa spesso nei soliti leitmotiv della produzione italiana.



In uno scenario culturale al limite della desolazione appare dunque pretestuoso soffermarsi sulle interpretazioni appena sufficienti di un cast contenuto, eccezion fatta per le immancabili pessime prove delle comparse contestuali (come sospettati e testimoni di circostanza, presenti soltanto per un paio di minuti davanti alla telecamera), ma è giusto soffermarsi sulla protagonista a causa di un nome diventato sempre più comune per il mondo dell'intrattenimento nostrano.

Matilda de Angelis, non supportata da una scrittura priva di carattere, lavora di sottrazione e restituisce una figura asettica che forse non rende giustizia al talento dell'attrice, veste i panni di una Lidia Poët ben lontana dall'essere una guerriera indomita. Ne esce il ritratto di una ragazzina poco espressiva e rancorosa che la stessa sceneggiatura paragona al Don Chisciotte in lotta con i mulini a vento, snaturando in questo modo un'icona storica di un'Italia ancora bisognosa di grandi modelli femminili con cui combattere l'immobilismo preistorico della nostra società.