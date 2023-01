Sono Lillo recensione: una comedy dai due volti

Tra le serie Amazon Prime video a gennaio 2023 spiccava Sono Lillo, titolo incentrato sul noto comico, e sul suo rapporto col personaggio che l'ha reso famoso, ovvero Posaman. Nel nostro first look di Sono Lillo ci dicevamo solo parzialmente soddisfatti della partenza di questa prima stagione, la quale, condizionata da alcuni limiti evidenti, non ci aveva stupiti. Nonostante ciò, l'idea alla base del progetto era sicuramente interessante, e per questo attendavamo con ansia gli episodi restanti per capire cosa ci avrebbe riservato questa season su Amazon Prime Video, che vi ricordiamo si suddivide in otto capitoli della durata di circa 30 minuti. Battute, comparse di grande livello, ed un amore infranto da risolvere, sono il cuore della serie, ma sarà riuscito Lillo a liberarsi di Posaman cambiando vita? O la serie stessa è caduta vittima della doppia identità che ne anima il racconto?



Sono...Posaman!

Lillo, come vi avevamo anticipato nella nostra anteprima, dopo qualche problema nella vita privata non ha più intenzione di proseguire nel ruolo di comico, ed in particolare vorrebbe sbarazzarsi definitivamente di Posaman, il personaggio che l'ha reso famoso. Nonostante questo, il suo agente, che riesce ad andare avanti proprio grazie a Posaman, cerca di far cambiare idea a Lillo, il quale fatica a liberarsi del persoanggio che a lungo ha interpretato. Posaman stesso appare in più occasioni davanti al protagonista come una sorta di fantasma per fargli capire che lui gli è necessario, e Lillo fatica a fare a meno dell'ingombrante identità che è ormai parte di lui a tutti gli effetti.

Nel corso degli episodi di questa prima season, assistiamo dunque a siparietti e battibecchi che si intrecciano al desiderio di Lillo di cambiare ed alla sua incapacità di liberarsi del tutto di quella che è una parte del suo io, mentre la sua vita sembra sempre più divisa tra ciò che Lillo vorrebbe realmente essere, e ciò che è. Anche la famiglia non sembra assecondarlo più di tanto, fatta eccezione per il fratello perfetto che soltanto in seguito rivelerà poi un secondo fine. Infatti, quest'ultimo da subito sembra nascondere qualcosa, e coinvolgerà il protagonista in una vicenda che lo metterà in serio pericolo.



Alti e bassi

La vicenda principale di Sono Lillo cerca di alternare questioni spinose legate ai problemi della vita di tutti i giorni di Lillo, al peso di Posaman sulla vita dello stesso comico. Ovviamente, il tutto viene affrontato utilizzando la leggerezza e l'umorismo che ci si aspetterebbe da una serie di questo tipo, e anche se non mancano alcune riflessioni più serie, purtroppo queste vengono spesso accantonate e risolte attraverso espedienti perlopiù banali che finiscono per far cadere il titolo nei cliché delle tante commedie italiane viste in passato.

Inoltre, il modo in cui la storia principale stessa si sviluppa non presenta spunti originali o sufficientemente approfonditi, e così Sono Lillo fatica a differenziarsi da tanti altri prodotti dello stesso genere. Purtroppo, Posaman, e alcune trovate del comico protagonista non sono sufficienti a tenere in piedi i vari episodi, i quali, nella loro brevità, si lasciano dimenticare in fretta, senza lasciare granché allo spettatore. I problemi evidenziati nella prima parte di stagione di Sono Lillo vengono dunque confermati anche dal resto della season, così come l'altalenante qualità di tutto ciò che viene proposto. Inoltre, da considerare che anche il lato comico che dovrebbe essere il piatto forte della serie non sempre brilla, e se in alcuni momenti strappa più di un sorriso, in altri lascia abbastanza indifferenti.



Una serie rivedibile

Sono Lillo conferma purtroppo i difetti già emersi dopo la visione dei primi episodi, ed il carisma di Lillo non basta per salvarlo dalla doppia anima che non solo colpisce lui stesso, ma tutta la serie, la quale si dimostra in grado di intrattenere in più di un'occasione, ma anche è incapace di andare oltre scene e situazioni già viste in tante altre commedie italiane recenti e del passato. Sicuramente è da apprezzare il tentativo degli autori di sfruttare un personaggio irriverente come Posaman per scavare in profondità ed offrire qualche riflessione su tematiche legate al mondo dell'intrattenimento, ma il lato comico e a tratti caciarone della serie finisce per prevalere, portando ad un finale sottotono e ad alcune soluzioni fin troppo prevedibili e mal gestite. Infine, una nota di merito per l'idea di inserire un comedy bar che segna l'inizio di ogni episodio.

Infatti, il locale gestito da Agenore (Paolo Calabresi) non è solo una piacevole parentesi, ma si rivela un vero e proprio microcosmo nel quale seguiamo le performance di diversi comici framosi, tra i quali Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda e Serra Yilmaz.



I loro spettacoli aprono nel vero senso della parola le danze di ogni episodio, e dopo essersi esibiti per qualche minuto li seguiamo mentre cercano suggerimenti da Agenore, per siparietti sempre riusciti che danno il via nel migliore dei modi agli eventi che seguono. Sono Lillo, considerando quanto scritto, non possiamo dire che sia un progetto completamente riuscito, e difficilmente riuscirà a coinvolgervi grazie alla sua storia o alle tematiche affrontate. Nonostante ciò, la serie a tratti diverte ed intrattiene, e se amate il personaggio di Lillo, probabilmente, al netto dei difetti, apprezzerete il risultato finale chiudendo un occhio sul resto.