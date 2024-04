LOL - Chi Ride è Fuori 4 Recensione: un flop doloroso su Prime Video

Di luoghi comuni o di estenuanti artifici retorici se ne potrebbero ora usare a dismisura: che in fondo LOL: Chi Ride è Fuori non ha mai fatto davvero ridere, che le prime edizioni - c'è chi continuerà a ripetere all'infinito che in fondo è solo la prima edizione e chi addirittura a sostenere che neanche quella in realtà valeva - sono state solo un colpo di fortuna dovuto alla viralità sui social di alcuni momenti, che era solo questione di tempo, che se in Italia questa è la comicità allora meglio lasciar perdere. Ne abbiamo lette di tutti i colori nel corso degli anni e non intendiamo piegarci a nessuna di queste considerazioni ridicolmente superficiali, nonostante sia lampante che in materia di comicità i gusti personali la fanno da padrone rispetto a tanti altri generi. Detto ciò e ricordando che in un programma come LOL l'obiettivo non è fare comicità ricercata - bensì una comicità a tratti anche molto stupida ma efficace in quella specifica situazione - o capace di sconvolgere i canoni esistenti, la quarta edizione del game show di Prime Video si è rivelata estremamente deludente.



Poco ritmo, poca inventiva, da alcuni concorrenti neanche così tanta voglia di stare lì, forse persino un'attenzione esagerata al lato competitivo - e allora magari qualcuno era più interessato a rimanere in gara e su schermo che a partecipare - più che ludico, una selezione almeno dal nostro punto di vista poco adatta al contesto, è insomma inutile negare che qualcosa sia andato molto storto quest'anno.



Una voglia innegabile

Ma, prima di addentrarci un po' più in profondità, partiamo come sempre dalla lista dei concorrenti in gara: Giorgio Panariello, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Rocco Tanica, Lucia Ocone, Claudio Santamaria, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Diego Abatantuono, il vincitore di LOL: Talent Show Loris Fabiani e il malcapitato Fedez, gettato a sorpresa nella mischia come ospite d'onore da espellere direttamente alla prima risata. Ed è proprio da qui, da tentativi del genere che vogliamo partire perché, per quanto il mood generale di questa recensione non sarà e non potrebbe essere positivo, la verità è che LOL ha davvero provato a sparigliare le carte, a inventarsi qualcosa di nuovo ed inaspettato, a rinvigorire una formula che proprio biologicamente stava dando qualche segno di stanchezza.

E non ci stiamo riferendo soltanto al testare con un pizzico di malignità i limiti di Fedez, ma proprio in generale ad alcune trovate rinfrescanti, come ad esempio La Perla che permette ad un concorrente di ridere liberamente per qualche minuto o alle interruzioni di un'esibizionista molto preciso e puntuale, mettiamola così. C'è stata una voglia genuina, a volte persino troppo sfrenata in quanto toglieva spazio ai concorrenti e alla loro verve comica, di sperimentare nei limiti di un concept molto chiaro e stringente e, come sempre in tentativi del genere, alcune volte si è centrato il bersaglio ed altre volte molto meno - tipo perché le interruzioni di Lillo sono tutte identiche sul piano strutturale? Purtroppo è tutto il resto che in questa quarta edizione è venuto a mancare.



Performance deludenti

Ne parliamo ad ogni singolo articolo che sforniamo su LOL, ma in primis la conduzione rimane largamente insufficiente, cringe, innaturale, forzata. E, lo avevamo ribadito anche nel nostro first look di LOL: Chi Ride è Fuori 4, non sarebbe affatto un problema se non occupasse tanto spazio all'interno del programma, minutaggio che potrebbe essere allora utilizzato in maniere ben più produttive o coinvolgenti.



Il tallone d'Achille, però, non può che rimanere la selezione in sé dei partecipanti o, a seconda dei casi, le loro stesse performance: da una parte, ad esempio, non comprendiamo la scelta di far partecipare un attore - neanche comico - come Claudio Santamaria che si è naturalmente rivelato un pesce fuor d'acqua, mentre dall'altra non possiamo ritenere soddisfacenti le performance di un Abatantuono - che non ha fatto altro che stare seduto e dire qualche frase - o di un Lastrico.

Oppure il "Lunanzio" di Loris Fabiani si è rivelato più un fastidio sullo sfondo che altro, Rocco Tanica ci ha messo quantomeno tanto impegno ma poca resa, Ferrario ha confermato la maledizione degli stand-up comedian a LOL - ma ci è sembrato surreale che non abbia usato i personaggi che ha creato, incomprensibile. Tante cose non hanno funzionato e non possono bastare la simpatia di Aurora Leone, il carisma di Lucia Ocone o la lunga storia comica di Panariello a sostenere un'edizione intera.