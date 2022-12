LOL Xmas Special Recensione: uno speciale di Natale riuscito

Nella nostra recensione di LOL 2, avevamo evidenziato la capacità dello show di intrattenere grazie alla presenza di alcuni artisti italiani di assoluto livello, e quest'ultimi, attingendo dal loro sterminato repertorio, si erano senza dubbio dimostrati all'altezza del compito, prendendosi lo spazio a disposizione e sfruttando al massimo le regole del format scelto. Nonostante questo, la formula dello show necessitava sicuramente qualche aggiustamento, e per questo eravamo curiosi di scoprire cosa questo speciale avesse in serbo per noi.



Innanzitutto, va precisato che LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è uno spin-off natalizio dello show principale, e difatti vi troverete di fronte ad un solo episodio della durata di circa 80 minuti (non lontano dunque dal minutaggio delle stagioni precedenti). Ora, dopo aver visto questo speciale che fa parte delle uscite Amazon di dicembre 2022, siamo pronti per dirvi cosa pensiamo, per un episodio che conferma pregi e difetti di una produzione che è ormai garanzia di risate e divertimento.



Una risata contagiosa

Per chi non avesse seguito LOL in passato, sappiate che il comedy show italiano di Prime Video si basa su una semplice regola: se ridi sei fuori. Nell'arco dello show, che solitamente dura un paio di ore, i concorrenti devono cercare di far ridere gli altri partecipanti per eliminarli, e considerando che ad ogni risata corrisponde un cartellino giallo, per arrivare all'espulsione dal programma bastano soltanto due risate. Visto che i partecipanti sono tutti comici professionisti, capirete bene che per i concorrenti non sarà semplice arrivare fino in fondo senza almeno un'ammonizione, e difatti raramente allo scadere del tempo sono presenti più di due artisti.

Solitamente LOL prevede stagioni composte da episodi di circa 20 minuti, ma in questo caso, come scritto anche in precedenza, l'episodio sarà soltanto uno, della durata di circa 80 minuti, e considerando l'ampio minutaggio possiamo tranquillamente dire che la comicità delle precedenti edizioni è assolutamente intatta. Tra i partecipanti di questo speciale, troviamo Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo, e possiamo quindi dire che il talento non manca di certo.



Infatti, già dopo pochi minuti dall'inizio dello show, inizieranno le prime esilaranti gag, e difficilmente riuscirete a resistere davanti ai numeri dei partecipanti. La risata di Frank, la lucida follia di Forest, e l'incredibile umorismo degli altri comici vi faranno letteralmente mancare il fiato, e possiamo tranquillamente affermare che anche questo speciale riesce nel raggiungere il suo scopo, facendo ridere e divertire anche soltanto guardando il volto dei concorrenti intenti a trattenere in ogni modo anche un mezzo sorriso.



Una partenza col botto

Il tempo impiegato da questo speciale per iniziare ad ingranare la giusta marcia prima di sparare a raffica battute e siparietti è minimo, e difatti la prima mezz'ora è assolutamente riuscita, e vi farà sbellicare dalle risate. Purtroppo però la magia non dura a lungo, e col passare del tempo, inevitabilmente qualche numero finisce per perdere forza, mentre alcuni dei concorrenti faticano a ritrovare il giusto ritmo. Ovviamente l'incantesimo non si spezza del tutto, e anche nella seconda parte dell'episodio ci sono spezzoni assolutamente geniali che dimostrano il talento dei partecipanti, ma la raffica di emozioni e reazioni delle prime battute lentamente lascia spazio ad un'alternanza di spunti brillanti e gag meno riuscite.

Chiaramente è inevitabile che il format scelto finisca per essere un po'altalenante, ma in fondo va considerato che quella di LOL è una formula in ogni caso vincente, ed i piccoli difetti sopracitati sono ampiamente bilanciati dai tanti pregi. Inoltre, Fedez si dimostra assolutamente in grado di gestire lo show, evitando di esagerare nel cercare di prendersi la scena, e mostrandosi abile nel gestire i tempi a disposizione. Anche la scelta di addobbare il posto in pieno stile natalizio si rivela azzeccata, così come i costumi ed i numeri a tema, i quali riescono a differenziare questo speciale dalle stagioni precedenti.



Tra regali improbabili sotto l'albero, oggetti scenici funzionali, ed una creatività fuori dal normale, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori si dimostra all'altezza delle aspettative, e se avete voglia di passare una serata piacevole e divertente, difficilmente troverete una soluzione migliore di questo show. Quest'ultimo non solo conferma l'ottima bontà del progetto, ma ad eccezione di qualche calo, riesce anche a differenziarsi dagli altri episodi, grazie ad uno spirito natalizio tutto da ridere.