Loot - Una fortuna Recensione: Maya Rudolph è la regina della comicità

Non a caso Maya Rudolph per descriversi suoi social ha usato l'appellativo di "Princess". Sul proprio Instagram, l'account è rinominato proprio "principessa" Maya Rudolph, ma il titolo che l'attrice e comica si è auto-attribuita ci sembra anche riduttivo per il suo talento che, come avevamo preventivato con le prime impressioni di Loot - Una fortuna, l'interprete ha saputo portare nel resto della stagione. Un'artista che è una vera e propria regina quando si tratta di esplorare il panorama delle personalità comiche più divertenti, cristalline e influenti dell'immaginario contemporaneo, molto più americano che quello nostrano, ma che comunque fa scuola per un'intera generazione che può e deve riconoscere il merito a Maya Rudolph di essere sempre impeccabile in quello che fa. E Loot - Una fortuna è l'esempio perfetto (non dimenticate, però, le altre serie Apple TV+ di novembre 2022)



Da miliardaria a filantropa

La serie Apple TV+ che la vede protagonista ne è un'ulteriore conferma che, dopo anni di TV e cinema per l'attrice, la pone nel ruolo di centro indiscusso del prodotto comedy, pur circondandosi di interpreti altrettanto all'altezza che le permettono sia di brillare, sia di aumentare il valore dell'operazione sulla piattaforma.

Una comedy ideata da Matt Hubbard che vede la donna interpretare una miliardaria dal fondo cassa illimitato, che dopo essere stata tradita dal proprio marito decide di chiedere il divorzio e cominciare una nuova vita. Un'esistenza che non fosse più all'ombra del genio dell'uomo, ma che la veda entrare in azione creandole una propria e personalissima credibilità. È così che il personaggio di Molly Novak da ricca sfondata cercherà di diventare un'umile filantropa, affrontando le contraddizioni e gli imprevisti di una separazione con le sue conseguenze e il tentativo, completamente autonomo, di (ri)mettersi in gioco. Certamente Loot - Una fortuna non è la serie che rivoluzionerà gli apparati del genere comico, ma è pur sempre un prodotto di cui gli appassionati di risate - e di Maya Rudolph - possono godere a ogni puntata e trovando anche un'infinita dolcezza nel ruolo di questa donna alle prese con una sfida soprattutto interiore. Una riflessione sulle parti che ci troviamo a interpretare ogni giorno, da moglie a donna divorziata, da persona facoltosa a figura di spicco in ambienti di volontariato, che non fa mai passare in secondo piano il vero scopo dell'operazione su AppleTV+: far rallegrare la gente.



Il trono di Maya Rudolph

Un permette al pubblico di affezionarsi alla protagonista Molly e a tutte le sue stranezze, la sua goffaggine, i suoi tentativi di diventare una persona e un'imprenditrice migliore, pur concedendole spesso di sbagliare. Mostrando quanto possa fare male investire le proprie energie in progetti che si rivelano non avere un futuro, ma non arrestando mai di un centimetro e continuando sempre nel cercare di fare la cosa giusta, per sé e per gli altri.

Una serie che si costruisce verticalmente, ma di cui si rimane entusiasti delle situazioni in cui si imbatte di volta in volta la protagonista e che pone al primo posto l'irresistibile momento della composta e elegante Molly all'interno del programma su YouTube Hot Ones, in cui Maya Rudolph dà sfogo a tutta la sua assoluta e imbattibile abilità.



Ma in Loot - Una fortuna anche seguire la sotto trama romance diventa uno dei tratti distintivi e più piacevoli della visione della comedy, la quale dà anche un gancio alla piattaforma per la produzione di una possibile seconda stagione. Un ritorno in cui speriamo, per un prodotto che sa mischiare canone classico della commedia seriale con elementi di scrittura lodevoli.