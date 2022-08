Lost Ollie Recensione: su Netflix l'odissea di un giocattolo smarrito

Ollie è un coniglietto di pezza che ha una grave amnesia e non ha quasi memoria, se non pochi frammenti, del proprio passato. La sola cosa che sa con certezza è che vuole far ritorno il più presto possibile dal proprio padroncino, un bambino di nome Billy. I due sono cresciuti insieme ma un evento traumatico, del quale ora il giocattolo non ha ricordo, ha finito per separarli bruscamente.



Ollie possiede con sé una mappa e grazie agli indizi in essa contenuta e ai ricordi che progressivamente cominciano a riaffiorare cerca di ritrovare la strada di casa. Ma il percorso che lo attende è ricco di ostacoli e nel primo episodio finisce per essere "imprigionato" in un negozio di memorabilia, in attesa di essere venduto per pochi dollari al miglior offerente. Proprio lì fa la conoscenza di un suo simile, il clown Zozo, che decide di fuggire insieme a lui: anch'esso infatti ha qualcuno che lo aspetta, una bambola ballerina della quale si era innamorato anni addietro e della quale ha perso le tracce da lunghissimo tempo. A loro si unisce quasi subito la spadaccina Rosy, un peluche femmina con la benda sull'occhio esperta nell'arte della spada. Insieme i tre giocattoli saranno protagonisti di un'incredibile avventura.

Lost Ollie: il ricordo delle cose perdute

Indubbiamente nelle sue dinamiche narrative guarda a Toy Story - avete letto la nostra recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz? - ma questo è uno scotto che qualunque sceneggiatura relativa a dei giocattoli parlanti si trova a pagare. Anche qui il tema dei pupazzi / peluche abbandonati è al centro del racconto e si tinge via via, con il passare degli episodi, di note più melanconiche. D'altronde quella di Lost Ollie è una storia che suggerisce sin dal principio note più amare, e quel trauma poi esposto nei relativi colpi di scena ha così modo di carburare, per poi esplodere in quel climax drammatico che caratterizza la seconda metà della miniserie.

Mini in quanto sono soltanto quattro le puntate, disponibili in esclusiva nel catalogo Netflix (leggete qui le serie Netflix di agosto 2022), per una durata complessiva che si aggira intorno alle due ore e mezza di visione. Va detto che il tutto avrebbe potuto tranquillamente essere condensato in un film di un'ora in meno, in quanto alcuni passaggi appaiono ridondanti e in più di un'occasione si calca eccessivamente la mano sulla commozione gratuita, inerente alla malattia che sconvolge la tranquilla routine del nucleo familiare.

Crescere insieme

Lost Ollie vorrebbe approfondire diversi spunti, sia per ciò che concerne i personaggi umani - dal dolore della perdita al rapporto padre-figlio, dal bullismo al percorso di crescita - sia per quel che riguarda Ollie e i suoi simili, con il valore dell'amicizia agitato da diversi scossoni nei numerosi colpi di scena che caratterizzano la seconda metà del racconto. Al contempo il tentativo di muoversi cronologicamente avanti e indietro negli anni dona un afflato ulteriormente nostalgico che aiuta il pubblico, piccolo o grande che sia, a immedesimarsi nella storia e nei suoi protagonisti.

Pur a dispetto di qualche ingenuità e forzatura, necessaria per rendere la vicenda equilibrata e adatta ad una platea il più variegata possibile. Certo, parecchi spunti sono stati cambiati rispetto al libro per bambini di William Joyce, dal titolo Ollie's Odyssey e in fase di adattamento si è preferito "umanizzare" anche il principale villain, tanto che la terza puntata è quasi interamente incentrata su un lungo flashback che inizia negli anni Settanta e ci accompagna alla scoperta di un amore che, come poi scopriremo, si lega in realtà fortemente agli eventi presenti.

Essere o non essere

La buona varietà di ambientazioni, si passa dal traghetto al treno, dal bosco all'ospedale e così via, garantisce un discreto numero di situazioni sempre diverse nelle quali sfruttare la morfologia di Ollie, Zozo e Rosy e permette al contempo di citare classici del cinema fantastico come Star Wars, Matrix e molti altri ancora, in un gioco forse facile ma comunque apprezzabile dal pubblico più grandicello.

Dove Lost Ollie mostra qualche pecca è nello stile animato al computer, con una realizzazione non sempre all'altezza e che in una manciata di scene mostra una certa staticità - scelta forse voluta per via dell'agilità non certo esagerata dei giocattoli, ma che toglie dinamismo alle numerose dinamiche action. Una tecnica mista che non ci ha convinto appieno, ma che si risolleva comunque nella discreta espressività del tenero coniglietto, vero e proprio eroe dei reietti per il quale parteggiare al primo sguardo, e alle buone interpretazioni del cast umano, con la Gina Rodriguez di Jane the Virgin sugli scudi.