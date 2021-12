Lost in Space 3 Recensione: l'ultima avventura della famiglia Robinson

Su Netflix è tempo di chiudere il cerchio per alcuni dei suoi show più iconici. Lo abbiamo visto nella nostra recensione finale de La Casa di Carta 5 e ci apprestiamo ora ad analizzare l'ultimo atto di Lost in Space. La terza stagione dello show sci-fi per famiglie del colosso di Reed Hastings è infatti sbarcata tra le serie Netflix di dicembre 2021 e da subito ha catalizzato molta attenzione su di sé, scalando la classifica dei titoli più visti di giorno in giorno.



E se il percorso del serial che reinterpreta in chiave spaziale il concept del naufragio, ereditandolo dall'iconico telefilm degli anni '60 - che ha sua volta affonda le radici nella letteratura -, ha vissuto gioie alterne, trovando più di un ostacolo alla sua piena realizzazione (vedi la recensione di Lost in Space), riuscendo poi a maturare in parte la narrazione come riscontrato nella nostra recensione di Lost in Space 2, quest'ultima tornata di episodi rappresenta il capolinea ultimo entro il quale dimostrare di essere riuscito a diventare il fantascientifico show pirotecnico per famiglie che ambiva ad essere sin dall'inizio. E in parte ci è riuscito.



Pericolo, famiglia Robinson

L'adrenalinico finale di Lost in Space 2 aveva visto l'estremo tentativo di Maureen e John di eliminare la minaccia extraterrestre con l'esplosione della Resolute e l'invio ad Alpha Centauri di una Jupiter alimentata dal motore alieno pilotato da Robot e capitanata da Judy, con i novantasette figli dei coloni spaziali a bordo.

Purtroppo, le cose non erano andate come previsto e l'astronave si era ritrovata in un sistema sconosciuto al cospetto della Fortuna, una nave spaziale scomparsa vent'anni prima e comandata da Grant Kelly, il padre biologico di Judy. Ritroviamo così una delle famiglie più iconiche della fantascienza nuovamente divisa. L'obiettivo non è però cambiato, riuscire a raggiungere Alpha Centauri eludendo la minaccia rappresentata dai robot alieni, che se prima erano solamente interessati ai loro motori in grado di garantire viaggi spaziali impensabili, trovano ora in Will e nella sua capacità di cambiare la loro programmazione una minaccia da sradicare. Ed è proprio questo uno degli elementi che viene più approfondito nel corso della stagione.



La mitologia extraterrestre prende forma in modo più consistente - sebbene a tratti pretestuoso -, regalando più respiro alle creature cibernetiche che abbiamo imparato a conoscere nel corso di queste tre stagioni. Intendiamoci, non c'è dietro a tutto questo un chiaro intento di approfondire a livello valoriale e tematico questa razza aliena o, per meglio dire, quest'ultimo è il più delle volte un escamotage narrativo per alzare l'asticella di quel "pericolo" che il nostro amato Robot ama declamare ad ogni posa.



Al netto di questo compromesso abbiamo comunque apprezzato questo intervento in fase di sceneggiatura, che in qualche modo impasta un insieme che finora era rimasto abbastanza slegato e ci consente così di approfondire le dinamiche e di empatizzare di più con le basi del conflitto che guidano questa guerra contro gli umani e che punta tutto sul concetto di integrazione e autodeterminazione. E, a proposito di conflitto, è forse un bene che questo sia interamente traslato nella dualità uomo-tecnologia/uomo-natura, visti gli scarsi risultati ottenuti in passato nel costruire antagonisti umani credibili (vero Hastings?).

Questo ridimensionamento interessa sempre più la figura di Smith (sì, credevate davvero che non tornasse?) che non ha mai brillato come minaccia concreta per la famiglia Robinson e che ora, svestiti quasi completamente i panni del trickster, dell'ingannatrice seriale, appare quasi sempre come un jolly da giocare nei momenti di ambiguità, salvo poi rivelarsi anch'essa più un veicolo drammaturgico e un testimonial morale e valoriale dei pilastri dello show, che il membro ormai concreto della Jupiter e della stessa famiglia che pensa Maureen.



La catena del pericolo

La fortuna di Lost in Space sta nell'aver preso un concept prestabilito, ma non così radicato nella cultura popolare contemporanea da dover rendere conto di teoremi pregressi al di là dei pochi elementi cardine dello show originario. Questa libertà d'azione ha permesso di trasformare il focus e renderlo sempre più family oriented senza richiedere sforzi mnemonici o conoscenze pregresse ai suoi spettatori, il che, data la sua natura di remake, è ad oggi un pregio non da poco.



Purtroppo, il titolo si perde ancora - e forse in questa stagione ancor più - in una tendenza continua ad alzare la posta in gioco, concatenando pericoli uno dietro l'altro e facendo sì che sia proprio questa catena l'essenza stessa della serie, minando sempre più la sospensione dell'incredulità nel cercare di gestire questa mole estesa di minacce.

Lost in Space riesce a mantenere intatti i suoi pregi che riguardano per lo più il cast e lo sviluppo dei protagonisti, per quanto gestiti sempre all'interno di compartimenti stagni che li identificano attraverso le loro caratteristiche peculiari, com'è sempre stato. Ritroviamo così l'intelligente Maureen, il combattivo John, la geniale Judy, l'emotiva Penny (vittima di troppi risvolti da teen drama) e il tormentato ingegno di Will Robinson, quest'ultimo per ovvi motivi il più soggetto ad introspezione da parte dello script, che ne fa il perno di tutte le dinamiche legate al conflitto extraterrestre.



Questa settorializzazione del cast porta con sé anche molti limiti, come immaginabile e come tra l'altro già sperimentato nei precedenti capitoli, e non tutti gli snodi assumono la stessa e dovuta importanza. Peraltro, risulta ancor più evidente quanto le debolezze sul fronte dei coprotagonisti emergano in maniera preponderante, laddove le personalità della famiglia Robinson fagocitano e assorbono come un buco nero ogni attenzione a schermo, relegando tutto il resto a mero momento di passaggio o funzionale al prosieguo degli eventi.

Quel che è certo è che se Lost in Space non riesce a tappare qualche falla di troppo nella sua scrittura, dal punto di vista visivo e del production design riesce a dare il meglio, nonostante la natura derivativa dell'estetica e della messinscena che osa ben poco, ma che ogni tanto si lascia andare a qualche guizzo - pochissimi ahinoi.



Lo show originale Netflix si presenta quindi conservativo e conservatore sotto moltissimi aspetti, ma nella sua ultima iterazione riesce a svincolarsi da qualche laccio narrativo e formale, reclamando comunque a gran voce la propria identità di space opera per famiglie e riuscendo a regalare non solo ai fan, ma anche agli spettatori dell'ultima ora un sicuro intrattenimento che sfocia in un finale mieloso ma in perfetta linea con le premesse; un congedo classico e rassicurante come una coperta calda in una fredda giornata d'inverno.