Love, Victor 2, la Recensione: una svolta nella nuova stagione su Disney+

Tuo, Simon era stato un fenomeno commerciale di valore considerevole visto il trattamento degli stilemi classici delle rom-com applicati alla storia di un giovane ragazzo che negli anni del liceo decide di dichiarare la propria omosessualità. Un film del 2018 che, seppur non il primo appartenente alla categoria delle pellicole LGBTQIA+, mostrava un'opportunità del tutto inedita e inesplorata per l'audiovisivo: quella di rendere protagonista un giovane gay e di applicare alla sua storia le note più semplici e mainstream possibili, in un'ottica del tutto positiva.



Da qui il passo successivo non poteva essere che l'ampliamento di quell'universo totalmente leggero pur nell'affrontare l'orientamento sessuale di un ragazzo catapultato nell'oggi, scegliendo di salutare Simon per concentrarsi sulla vita di Victor Salazar e ricominciare con una narrazione sempre sotto i dettami del genere teen drama.



Love, Victor ripercorre perciò, seppur non pedissequamente, i passi del film diretto da Greg Berlanti e sceneggiato da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, basato sul romanzo di Becky Albertalli del 2015 Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Ideatori della serie uscita in America su Hulu, mentre in Italia ha visto la sua distribuzione sulla piattaforma di Disney+ nella sezione Star (qui una panoramica delle uscite Disney+ di agosto 2021), sono gli stessi Berger e Aptaker che scelgono di ampliare il ventaglio di possibilità narrative su un protagonista teenager omosessuale cercando di andare ancora più affondo nella sua storia.



Dal privato al pubblico, dagli amici alla famiglia



Se nella prima stagione (leggete la nostra recensione di Love Victor per approfondire) Victor () doveva ancora conoscersi meglio, cercando di comprendere verso cosa il suo cuore e i suoi impulsi lo spingevano, è con i dieci episodi della seconda stagione che il personaggio allarga i propri orizzonti.

E, invece di rimanere chiuso in se stesso e confidarsi solo con il suo amico a distanza Simon, comincia a vivere pienamente la propria persona. Un cambiamento significativo che si andava chiudendo con l'ultima puntata della prima stagione, momento da cui la serie riprende con il suo proseguo per far vivere al personaggio la propria omosessualità non più soltanto come qualcosa a cui approcciarsi con cautela e circospezione, ma rendendola parte integrante della propria esistenza e di quella dei suoi cari. Partendo dal singolo e aprendosi quindi al resto dei personaggi, Love, Victor va delineando la sfera sociale in cui viene inserita l'omosessualità del protagonista e la maniera con cui gli altri vanno ad affrontarla, come avevamo notato già con le nostre prime impressioni su Love Victor 2. Su tutti è l'ambito famigliare quello su cui va maggiormente concentrandosi la serie, permettendo ai genitori del giovane una trasformazione segnata da un percorso da dover compiere con cura, fatto di comprensione e amore e non certo privo di diversi ostacoli.



È poi l'aspetto prettamente appartenente alle relazioni sentimentali che vede Victor legarsi finalmente al personaggio di Benji (George Sear) e, al contempo, al doverne affrontare i litigi e le incomprensioni mettendo costantemente in bilico il loro rapporto di fiducia.



La dolcezza insita nella visione di Love, Victor



La linea stilistica dicontinua così a mantenere un umore sempre piacevole anche quando ad essere portati avanti sono i disagi che si possono creare tra genitori e figli, aggiungendo da una parte le differenze razziali con cui alcuni dei personaggi devono confrontarsi o il ribaltamento dei ruoli all'interno della famiglia come il giovane Felix () intento a proteggere la propria madre.

Volendo veder crescere i protagonisti, ma insieme cercando sempre di proteggerli mantenendoli nella bolla di delicatezza e simpatia che è parte della natura stessa di Love, Victor, la serie si spinge alla ricerca della maturazione di questi adolescenti e ne continua ad esplorare i desideri e i momenti di sconforto contro cui devono scontrarsi. Ma nonostante le difficoltà, nonostante il peso delle situazioni sembri gravare sulle loro spalle, è sempre con una nuova opportunità che la narrazione li sorprende: con un nuovo amore, una nuova famiglia o una nuova strada su cui incamminarsi. Dolce seppur naïf in alcuni suoi snodi e nell'evoluzione di determinati rapporti, pur sempre gradevole e dalla visione spensierata, la seconda stagione di Love, Victor prosegue sulle orme che erano state di Tuo, Simon e quelle che aveva già ricalcato con la sua prima stagione. L'essere ormai nel mondo di Victor senza doversi più nascondere e potendo così vivere alla luce del sole le sue turbe e i suoi innamoramenti, riconfermando la grande presa che possono avere sul pubblico i (buoni) teen drama.