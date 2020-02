Luna Nera: recensione della serie fantasy italiana di Netflix

I primi episodi di Luna Nera, serie fantasy di produzione italiana disponibile su Netflix dal 31 gennaio 2020, ha evidenziato delle buone idee, ma una realizzazione discutibile, sia a livello tecnico che di sceneggiatura. Il mondo tratto dai romanzi di Tiziana Triana ha preso vita in questa prima stagione, ma l'innegabile fascino di ambientazioni, costumi e poteri magici non è riuscito a risollevare le sorti di un prodotto troppo debole dal punto di vista della sceneggiatura e dell'impianto formale.



Un contesto storico affascinante e complesso

La giovane Ade (Antonia Fotaras) aiuta la nonna nel lavoro di levatrice, finché un giorno non viene scossa da una terribile premonizione. Percepisce che il bambino che si apprestano a far nascere non sopravviverà: questa visione tanto straordinaria quanto inquietante attirerà su Ade e la nonna il sospetto di stregoneria. La loro fuga termina nell'esecuzione dell'anziana donna, mentre Ade riesce a rifugiarsi presso una comunità di donne dedite alla magia. Questa nuova famiglia porterà la ragazza a conoscere le proprie grandi capacità magiche, in contrasto con coloro che desiderano ingiustamente estirpare il male della stregoneria con la violenza. Luna Nerasceglie un ottimo periodo storico come base per la costruzione di una storia che intreccia magia, amore, coraggio e voglia di emancipazione.



Parte di questo materiale è tratto dalle pagine del primo volume della trilogia di Luna Nera, dal titolo Le città perdute, mentre in parte subisce una rielaborazione non sempre all'altezza delle aspettative. Tale contesto - che si presta perfettamente a una riflessione profonda sul ruolo della donna nella storia e sulla sua discriminazione - è un diciassettesimo secolo attraversato dalle agghiaccianti conseguenze della caccia alle streghe.

Il fenomeno riguardò in particolare l'Europa e l'America, dal quindicesimo al diciottesimo secolo. L'autorità ecclesiastica e quella civile si schierarono entrambe contro individui sospettati di causare eventi terribili, come epidemie, carestie e morti inspiegabili. A essere prese particolarmente di mira furono le donne, specialmente se appartenenti al ceto inferiore (salvo alcune eccezioni), nubili e legate ad attività di medicina erboristica.



Molti furono i libri scritti per teorizzare l'esistenza della magia e per spiegare i metodi migliori per estirpare questa piaga, tra cui atroci forme di tortura, il rogo, l'impiccagione, l'annegamento e molti altri tipi di esecuzione. È un periodo storico complesso e reale quello in cui la trama di Luna Nera prende forma, realismo che getta le basi per la costruzione di una vicenda fantasy affascinante, seppur caratterizzata da evidenti difetti.

Il contesto e l'ambientazione hanno un ruolo tuttavia solo marginale, poiché la manovra interessante della produzione consiste nell'abbattere i limiti storici della caccia alle streghe, per dare vita a una storia attuale. Luna Nera, in tal senso, è un prodotto dalle tematiche importanti: portare avanti un messaggio di uguaglianza e rispetto, in qualunque epoca storica, dando voce a un gruppo di donne potenti e indipendenti. La serie italiana Netflix, insomma, sa cosa comunicare, ma si dimostra impreparata a farlo.



Magia e scienza: potenziale sprecato

Al concetto di discriminazione femminile se ne affianca in Luna Nera un altro, ugualmente attuale e meritevole di approfondimenti: la dicotomia magia-scienza.

Il sistema magico si inserisce non solo in un contesto storico ricco di pregiudizi e superstizioni, ma anche in un periodo in cui le grandi scoperte scientifiche cominciano a diffondersi.

In un mondo fantasy in cui la magia è reale, un personaggio strettamente legato ai metodi scientifici offre varietà e rende il prodotto gradevolmente sfaccettato.La figura in questione è Pietro (Giorgio Belli), giovane di buona famiglia, figlio del capo dei Benandanti (i cacciatori di streghe) e love interest della protagonista.



Nelle prime due puntate il suo ruolo di avversare il fanatismo religioso che ha permesso il diffondersi della caccia alle streghe lo rendeva uno degli elementi meglio riusciti della serie. I restanti episodi hanno tuttavia diminuito l'importanza delle sue convinzioni empiriche, per portare a esiti che frenano la crescita psicologica del personaggio.

Relegato a becero interesse amoroso di Ade, Pietro risente degli ennesimi cliché narrativi a cui la serie più volte sembra fare ricorso, nonché di un finale che non rende giustizia alla sua razionalità. L'opposizione tra scienza e magia avrebbe potuto essere un punto cardine della vicenda, soppiantata tuttavia dalla lotta - a tratti inverosimile - tra cacciatori e streghe.



Gli evidenti limiti tecnici e narrativi di Luna Nera

La prima stagione di Luna Nera è capace di presentare un mondo fatto di tradizioni popolari affascinanti, superstizioni da debellare e lotte tra indipendenza femminile e istituzioni maschiliste aggressive. La valida idea fornita da Tiziana Triana e messa in piedi da un team quasi interamente al femminile non basta a rimediare a una serie di mancanze, sia a livello di sceneggiatura che nella realizzazione tecnica degli effetti speciali. Questi ultimi, dovuti probabilmente a un budget limitato, non riescono a trasmettere adeguatamente l'incanto di una realtà popolata da donne con straordinarie capacità soprannaturali. Si cerca al contrario strafare con mezzi evidentemente mediocri. Anche a livello teorico questa magia così tanto presente nella serie, non riceve la dovuta attenzione. In qualunque prodotto fantasy il sistema magico necessità di regole sensate, da motivare e rispettare con coerenza.



In quanto elemento centrale della produzione, il cuore pulsante del worldbuilding avrebbe necessitato di un più curato approfondimento, nonché di una maggiore presenza nei momenti cruciali della lotta delle protagoniste contro i Benandanti e il malvagio Cardinale Oreggi (Roberto De Francesco).



Le sei puntate di cui è composta la prima stagione non permettono inoltre di compiere i dovuti approfondimenti, relativi al contesto storico nel quale la trama si inserisce e ai singoli personaggi. I ritmi troppo affrettati fanno sì che il carattere delle figure in gioco sia esplorato solo minimanente, forse per garantire il materiale sufficiente per una seconda stagione.



A questo si aggiunge il ricorso a cliché narrativi che rendono alcuni colpi di scena troppo scontati per conquistare davvero: la storia d'amore basata sul classico colpo di fulmine a prima vista; il triangolo amoroso tra Pietro, Ade e la Benandante Cesaria (Gloria Carovana); l'immotivato desiderio di vendetta del giovane a seguito di un evento traumatico; i poteri controversi posseduti dalla protagonista, e così via. Interessante invece è la svolta per nulla scontata che riguarda il fratellino di Ade, Valente (Giada Gagliardi).

Luna Nera è dunque una serie tv che cerca di ridare vita al fantasy italiano, ma non ci riesce fino in fondo, aprendo le porte per produzioni future auspicabilmente più mature. La recitazione impostata dei suoi interpreti e alcune incongruenze narrative non aiutano questo prodotto a brillare per qualità, sebbene nasca da idee molto valide e sfrutti messaggi universali, ambientazioni magnetiche e costumi ben realizzati.