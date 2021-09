Luna Park Recensione: sorprende la serie Netflix Italia

La serialità italiana su Netflix non ha avuto ancora il suo exploit. Sono diversi i prodotti a puntate che hanno saputo conquistare l'attenzione del pubblico, partendo da un'operazione laterale come quella di Suburra (sapevate dei possibili spin-off di Suburra?), nata come costola dell'omonimo film del 2015 di Stefano Sollima, fino a idee tratte dalla cronaca nostrana come le giovani studentesse squillo della serie Baby (qui la nostra recensione di Baby 3). Un terreno in entrambi i casi fertile, che seppure ha dimostrato di saper catturare anche in parte l'interesse del pubblico italiano - ma non solo, considerando la capillarità di Netflix -, non ne ha mai mantenuta costante la presa, perdendolo nel corso delle stagioni e, ancor peggio, delle puntate, facendo dei propri lavori un successo a metà.



È così che la piattaforma ha deciso di puntare ancor di più sulle tematiche, l'estetica e le dinamiche che sembrerebbero andare per la maggiore su Netflix, cercando di condirle di un'italianità che avrebbe dovuto fare da marca da bollo per la certificazione di una qualità tutta nazionale. È stato il turno perciò di Summertime (qui la recensione di Summertime 2) e, dal punto di vista cinematografico, di Sotto il sole di Riccione scritto da Enrico Vanzina e diretto dal duo artistico degli YouNuts!, a sottolineare la ricercatezza di un terreno sicuro nostrano - lo sceneggiatore di Sapore di sale - e la modernità visiva dei due filmmaker conosciuti soprattutto nell'ambito dei videoclip.



Ci fidiamo ancora di Netflix Italia?

La fiducia, perciò, ogni volta che ci si approccia ad una nuova produzione Netflix è sempre fragile e, ormai, comprensibilmente precaria. Segno di un'influenza non del tutto positiva nell'ottica dell'esperienza d'intrattenimento vissuta dallo spettatore, che vorrebbe provare un briciolo di speranza verso i prodotti della sua stessa nazione, sapendo di non doverci rimanere troppo male quando verrà probabilmente di nuovo deluso.

È dunque con un sorriso sincero e un piacere non indifferente che ci si appresta ad accogliere sul portale online la serie originale Luna Park, nata da un'idea della co-autrice proprio di Baby, Isabella Aguilar, che si ritrova a descrivere la vita di due sorelle che si ritrovano in una Roma anni Sessanta dopo essere state separate per anni. Due gemelle diverse allontanate nei primissimi anni di vita, una cresciuta con i suoi veri genitori nell'agiatezza dell'alta borghesia romana, l'altra amata e protetta dalle cure del padre e della nonna giostrai, che non hanno potuto donarle alcuna ricchezza, ma le hanno insegnato l'arte di saper vivere e di riuscire a farlo con tenacia. Un intrigo dietro alla storia che vide divise le due bambine destinate a ritrovarsi finalmente da grandi, tappeto per un racconto che sembra essere più pericoloso di quanto avessero immaginato e in cui vanno susseguendosi omicidi, missioni di spionaggio e segreti inconfessabili.



Luna Park decide di continuare quindi sulla strada del teen movie per cercare di conquistare una più larga fascia di pubblico, ma questa volta ricercando una storia che sembra ben più complessa di quanto la serie riesca a sostenere, facendo invece ricredere lo spettatore. L'aria giovanile contrassegnata dal lavoro di Aguilar si farcisce di un groviglio di narrazioni e incontri che legano insieme tutti i personaggi in un crocevia di innamoramenti e rivelazioni attorno al parco dei divertimenti della protagonista Nora (Simona Tabasco). Eventi che incuriosiscono realmente chi va guardando la serie, facendo interrogare sul rapporto che la ragazza intraprenderà con la sorella Rosa (Lia Grieco) e volendo scoprire davvero cosa è avvenuto vent'anni prima.

Partecipazione alla visione tenuta alta anche dalle performance attoriali del cast di Luna Park, la cui media rispetto alle coeve serie Netflix si rivela alquanto superiore, anche rispetto agli standard che spesso risultano sempre modesti e eccessivamente indulgenti nelle serie italiane. Sono certamente Simona Tabasco e Lia Grieco a farsi apprezzare con le differenze e la contrapposizione dei caratteri delle loro due protagoniste, ma ancor più la pulizia e la dolcezza inaspettata di Tommaso Ragno nel ruolo di Antonio, la buffonesca istrioneria di Guglielmo Poggi con il suo Gigi e l'inesplorata risolutezza di Paolo Calabrese nella parte dell'ambiguo Tullio.



Quella Netflix già vista da altre parti

Questa armonia che va ricongiungendo pubblico e serialità Netflix italiana viene però momentaneamente spezzata nell'istante in cui si assume consapevolezza di un elemento che si scopre essere imprescindibile dal prodotto finale di Luna Park e che non può che rimettere in prospettiva la riuscita della serie.

Quello di cui ci si accorge durante il proseguire delle puntate è l'incredibile vicinanza alla TV generalista che Luna Park presenta e che non le permette di distinguersi in alcun modo da molti altri lavori di fattura italica. Sebbene anche la narrazione della gemella prima persa poi ritrovata rientra perfettamente nei cliché di un canale da grande pubblico come Rai Uno, è soprattutto nella sua messinscena e nella maniera in cui viene fotografata e ripresa che si nota un'anonimia palese e controproducente. La superficialità di un comparto visuale che non aggiunge nulla di spumeggiante a livello registico e che anzi si allinea gravosamente a tante altre inquadrature e impostazioni visive che hanno impoverito lo sguardo registico nostrano.



Similarità che anche gli altri compartimenti tecnici vanno presto a rivelare: le scenografie semplici, la ricostruzione di una Roma nei suoi anni Sessanta alquanto finta, costumi e rifacimenti che vorrebbero essere d'epoca, ma che di vintage hanno ben poco. Un dispiacere che non va eccessivamente inficiando sul risultato complessivo di Luna Park, ma non può che farci interrogare attorno all'effettiva direzione che la serialità italiana vuole intraprendere, soprattuto quando si parla di piattaforme.



Spazi che dovrebbero puntare sull'espansione dell'ingegno e delle opportunità per creare prodotti che non assimiglino a quelli di nessun'altra realtà mediale - come ha cercato di fare, con risultati però quasi fallimentari Zero - e che mostrano invece di puntare sull'usato sicuro, solamente abbellendolo e aggiustandolo.

Una serie che mira ad un risultato facile su di una bolla online che dovrebbe in verità scoppiare ad ogni inedito prodotto proposto. Una storia che decidiamo di voler proseguire coscienti del risultato discreto che riesce a raggiungere e pienamente convinti che sarebbe bastato uscire dalla propria comfort zone per vederla pienamente brillare. Un giro su di una giostra che è lì parcheggiata da troppi anni e di cui si sente il minimo scricchiolio ad ogni suo passaggio.



Un prodotto che può piacere, ma su cui è necessario riflettere bene. Perché se la protagonista sa leggere le carte allora è anche a conoscenza del bisogno del pubblico di veder svecchiare un tipo di cinema e di serialità ormai zoppicanti, che sanno ancora tenersi precariamente sulle proprie gambe, quando vorrebbero in realtà salire e divertirsi sull'ottovolante.