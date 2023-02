Mare Fuori 3 Recensione: la serie Rai dimostra maturità e consapevolezza

Mare Fuori è la strabiliante serie televisiva italiana dedicata alla vita di un carcere minorile che recentemente è tornata con la terza stagione, ideata da Cristiana Farina (Sono positivo, Un amore perfetto) e diretta da Ivan Silvestrini (Zero, Come non detto). I nuovi episodi, anche se gettano profonde basi su quanto accaduto nelle puntate di un anno fa, viaggiano su livelli qualitativi decisamente più alti, lavorando in particolare su una crescita esponenziale e naturale dei vari personaggi che affollano le celle dell'IPM di Napoli (scoprite dove è stata girata Mare Fuori). Il risultato è uno slancio più maturo e meno forzato, laddove, nella seconda stagione (trovate qui la nostra recensione di Mare Fuori 2), avevamo intravisto una propensione eccessiva e artificiosa verso i colpi di scena e le forzature narrative.



La conseguenza immediata di questa evoluzione dei primari e comprimari è lo sviluppo di tematiche che, fino a questo momento, non avevamo toccato la serie, racchiuse non solo da alcune new entries del centro detentivo (alcune memorabili, altre meno), ma anche da alcuni passaggi della trama che veicolano dei messaggi attuali e mai banali, raccontati con la forza delle emozioni senza nessuna banalità. Mare fuori, prodotta in particolare da Rai fiction e Picomedia, è arrivata, divisa in due parti (rilasciate il 1° febbraio 2023 e 13 febbraio) su Rai Play, mentre dal 15 febbraio lo show è in onda su Rai 2. Molto probabilmente, come accaduto già con le stagioni precedenti, anche le nuove puntate debutteranno su Netflix anche se non abbiamo ancora una data ufficiale di rilascio.



Mare fuori: in bilico tra la vita e la morte

Mare fuori, in questa terza stagione, per quanto continui a proporre la metafora della libertà esterna alle sbarre rappresentata dalle acque del Golfo di Napoli, presenta un'inversione di tendenza raffinata e inaspettata.

Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, per quanto l'esistenza esterna all'IPM non può che essere ricca di opportunità e fonte di una rinascita, il carcere è paradossalmente un luogo più sicuro e circoscritto. Nell'analisi di alcune storylines che vediamo nel corso della storia (non andiamo nel dettaglio per evitare spoiler) ci rendiamo conto che l'indipendenza dalle catene della detenzione è un punto di arrivo psicologico ed esistenziale ancor prima che pratico: il mare fuori bisogna averlo dentro, viverlo, ancor prima che sperimentarlo al di là della cella. Un tema straordinariamente attuale che muove le fila dell'intera terza stagione, decisamente più cupa e matura della precedente, dove i vari personaggi, sia i detenuti che le varie figure di supporto della prigione partenopea, si muovono in bilico tra la vita e la morte. Quello che fino alla seconda stagione veniva bollato beffardamente dal Comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) come un "gioco pericoloso", diventa a tutti gli effetti una guerra sanguinosa e violenta che tocca tutti, senza pietà alcuna.



Ecco che quindi il copione ci riporta bruscamente alla realtà, con una tensione che è palpabile in ogni singola puntata e che non dà tregua agli spettatori. Parallelamente, la scrittura della serie approfondisce alcuni personaggi lasciati in sospeso, per poi crearne di nuovi, in un continuo scambio e alternanza di suggestioni tematiche che derivano proprio direttamente dalla narrazione delle loro vite.



Tra rivelazioni e personaggi inediti, a mancare è ancora un po' di bilanciamento

Il risultato, in Mare Fuori, per quanto sia affascinante perché segna inevitabilmente una crescita esponenziale e maturazione di tutti i personaggi presenti, in perfetta linea con tutti vari archi narrativi, si nota comunque un leggero sbilanciamento di alcune componenti fondamentali della trama. In primis, non tutti i nuovi volti dell'IPM di Napoli sono memorabili e ciò non deriva solamente dalla loro caratterizzazione, ma anche da una precisa strategia narrativa che vede lo sviluppo dei personaggi realizzato in modo progressivo, con una quarta stagione che probabilmente completerà il profilo di alcune new-entries.

Un approccio sicuramente deficitario, che però ripaga a lungo termine. Contemporaneamente, nonostante i colpi di scena, a differenza della seconda stagione, sono sicuramente meglio integrati e coerenti, c'è una concentrazione di svolte della trama che è eccessiva nelle puntate finali della serie e ciò sovraccarica enormemente la storia. Se è vero che molti di questi cambiamenti repentini avranno un eco nella stagione successiva, arrivarci in modo più dilatato e compassato avrebbe giovato alla metabolizzazione di questi eventi da parte degli spettatori.



Parlando nello specifico della regia di Mare fuori, invece, Ivan Silvestrini è riuscito a costruire una messinscena ancora più impattante delle due stagioni precedenti, unendo simbolismo e concretezza, arrivando ad una maturità già presente in scrittura. A colpire, in particolar modo, è la costruzione di alcune sequenze altamente drammatiche, così come il background di alcuni dei personaggi, sia nuovi che vecchi, con degli emozionati flashback dove emerge tutta la sincerità e l'emotività dietro e davanti la macchina da presa, storie che, a conti fatti, vivono come reali perché ispirate alle fragilità di tanti ragazzi.

Un racconto corale che è credibile soprattutto grazie alle interpretazioni dei giovani attori coinvolti che, ancor più che in passato, dimostrano un miglioramento notevole a livello interpretativo crescendo al pari dei loro personaggi. Sarebbe davvero un peccato segnalare dei nomi rispetto ad altri ed è opportuno elogiare l'intero cast di stelle seriali che, ognuno a suo modo, ha modellato il proprio alter ego senza finire mai negli stereotipi del genere, ma anzi, sforzandosi di avvicinarsi il più possibile alla realtà dei fatti. È ugualmente importante menzionare anche gli attori comprimari adulti che, efficacemente, sono sempre al servizio degli artisti emergenti e sempre disponibili a fare un passo indietro per valorizzare le performance dei più giovani.