Masters of the Air Recensione: la serie Apple TV+ non prende il volo

Erano i primi anni del nuovo millennio e la dimensione degli show televisivi stava per cambiare con l'avvento di forma d'intrattenimento più "alto", la cosiddetta prestige television. Prima di leggendarie serie come Breaking Bad o Mad Men, nel 2001 Band of Brothers aiutò a segnare, insieme ad altri titoli, un distacco netto con le produzioni del passato. Era un altro contesto mediatico ma la serie ambientata nella Seconda Guerra Mondiale ridefinì gli standard televisivi anche grazie al contributo di chi la produsse, Steven Spielberg e Tom Hanks, insieme ad HBO, menti dietro anche la successiva ed altrettanto valida The Pacific, del 2010.



Dopo quattordici anni, i due produttori volano su Apple TV+ - la piattaforma che più di ogni altra, oggi, investe nella qualità, con poche produzioni ma spesso di buonissimo livello - per quello che si potrebbe definire il terzo atto del loro racconto bellico. Masters of the Air, adattamento del libro di Donald L. Miller Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany, segue le vicende del 100° Gruppo Bombardieri americano in Inghilterra durante il secondo conflitto mondiale, tra sanguinose battaglie aeree e traumi che si ripercuotono sulla vita a terra.



Troppo resoconto, poco sentimento

Bastano pochi minuti per comprendere lo sforzo produttivo dietro Masters of the Air. Perché soprattutto durante le adrenaliniche battaglie aeree emergono dei valori tecnici ben sopra la media - forse il minimo sindacale, da ridimensionare, a fronte del budget mostruoso di Masters of the Air, di circa 300 milioni complessivi. A latitare, però, dietro l'abito elegante, è non solo il senso dello spettacolo, quando si è in cielo, ma anche il cuore, quando invece si scende alle basi e nell'intimità.



Proprio il pesante contrasto tra velleità produttive e sostanza convince meno: la serie è senza dubbio visivamente maestosa, curata nel dettaglio (i costumi e le scenografie) ma con un certo stile che spesso si traduce in una messa in scena fin troppo patinata, nella quale ogni giacca o acconciatura è a posto - anche durante una prigionia - e sembra più importante lo sguardo estetizzato su tramonto o alba, piuttosto che sui personaggi, che poi dovrebbero esserne il centro.

Questo opulento lirismo crea una barriera emotiva ostica, rinvigorita anche da una regia quasi mai all'altezza - probabilmente non è colpa del "bello", che non è vero che cozza a prescindere con la guerra, vedasi Malick - che si rianima nei due capitoli conclusivi ma che, complessivamente, risente moltissimo degli scialbi episodi diretti da Fukunaga (in TV prima d'oggi male non aveva proprio fatto, tra la prima stagione di True Detective e Maniac) che affascinano gli occhi ma che non riescono ad andare oltre.



Non è migliore lo sterile script di almeno cinque o sei dei nove episodi, veloce e confuso, nel quale per buona parte del tempo si fatica a tracciare focus narrativi coinvolgenti e stimolanti. Più passano i minuti e maggiore diventa la consapevolezza di aver davanti personaggi interessanti ma con poco da dire e soprattutto mal gestiti vista la mole e le cui storyline si perdono facilmente e velocemente (vedasi quella di Ncuti Gatwa e i Tuskegee), per nulla aiutati da linee di dialogo tanto artefatte da risultare insipide e con una retorica che fatica a nascondersi. Si parla tantissimo e lo si fa goffamente, specie quando servirebbe restare in silenzio e lasciar esprimere lo spazio, gli sguardi e la tensione.

Lo show di Apple TV+ si dà la zappa sui piedi proprio dove doveva convincere maggiormente, perché se può esser vero che lo sviluppo, dietro le tante parole, esiguo dei protagonisti sia lasciato sospeso per esser colmato dallo spettatore, tutto ciò si rivela un'arma a doppio taglio: per compensare e avvicinare, chi guarda farà facilmente affidamento a ciò che sa, che ha visto nella lunga storia di cinema di guerra ma così riflette sui personaggi di Masters of the Air personalità inevitabilmente stereotipate, caratteri-clichè altri e fa perdere l'individualità e l'identità dei singoli e delle loro storie umane e personali. Nota ancor più dolorosa se si pensa al notevole tempo dedicato alle loro vite fuori dagli aerei.



Una prospettiva talmente ampia che finisce per non includere quasi nessuno: con la possibilità di spaziare su più fronti, si chiude invece nella ripetizione, nella ridondanza statica accentuata da una costante narrazione fuori campo che non riesce ad aggiungere ciò che manca alle immagini - belle senz'anima, direbbe Cocciante, mai parlanti o portatrici di significati propri. Belle da osservare ma con poco da raccontare.



Oltre i confini del piccolo schermo

L'ostacolo più grande per la scrittura, per forza di cose in relazione a quanto detto sopra, è il respiro, troppo ampio, che vuol dare all'insieme, figlio della controversa idea che la migliore TV debba somigliare al cinema. Due media diversi che come tali hanno linguaggi differenti che, pur incrociandosi trasversalmente e contaminandosi a vicenda, non sempre trovano vantaggio dalla sovrapposizione totale.



Nel tentativo di creare una lunga indagine sul dramma e gli errori della guerra - volontà di proporre un grande racconto evidente anche soltanto dai titoli delle singole puntate, "Part One", "Part Two" e così via - Masters of the Air perde di vista proprio il pregio della serialità e sua caratteristica principale, la natura episodica che bene può aiutare ad esporre un unico racconto, mentre si seguono, di volta in volta, storie diverse. Impostazione che già in Band of Brothers aveva fatto la differenza. C'è allora da chiedersi quanto avrebbe influito se Masters of the Air fosse stata un lungometraggio, anche se di almeno tre ore - perché, a conti fatti, così è come vederne uno di quasi nove, spezzettato e con il rischio di non procedere oltre i primi segmenti di un percorso in cui prevale la noia, se non con un difficile voto di fiducia.

In un contesto derivativo e poco stimolante, trovano comunque spazio per distinguersi alcune ottime interpretazioni (chi sono gli attori di Masters of the Air?), tra cui quella esuberante di Callum Turner e quella più equilibrata di un eccezionale Anthony Boyle, veri collanti narrativi e trascinatori dall'inizio alla fine - Austin Butler, almeno qui, mostra di essere più un volto, un divo, e meno un attore talentuoso. Sarebbe, inoltre, intelligente l'idea di lasciare in disparte, o comunque in secondo piano, lo sfondo, le conseguenze dei bombardamenti e il nemico, se solo quest'ultimo, quando presente attivamente, non fosse dipinto come un mostro in ogni caso, a priori, senza possibilità di intaccare il contrasto con lo status dell'eroe americano.



Focalizzandosi sui protagonisti, tutto il tempo a disposizione è speso per umanizzarli e far comprendere quanto fosse spaventoso, per questi giovani uomini, ritrovarsi in una guerra che devasta le menti e nella quale solo i rapporti interpersonali possono dare una mano. L'idea è tutt'altro che malvagia e il messaggio arriva chiaramente, quello che non si sente è però il contatto emotivo, le vibrazioni e ciò che hanno da dire questi giovani uomini - i quali sono mossi più da esplicitati rapporti causa-effetto che da imperscrutabili sfumature psicologiche. E sono pochissime le occasioni in cui si riesce a guidare la riflessione più profonda verso ciò che si vede.

La serie di Spielberg e Hanks è come un aereo che continua a fare avanti e indietro sulla pista senza riuscire a partire, e che quando riesce a decollare fatica a mantenere l'altitudine, appesantito dalla sensazione di già visto e mai stimolante, forse troppo ancorata al passato. Oltre che da una colonna sonora così invadente ed enfatica da appiattirsi con gli eventi e far perdere contatto con essi, ogni emozione nei confronti dei bombardieri e delle loro situazioni. Come ricordato, cresce in parte sul finale, in una seconda metà migliore e più orientata, ma non è abbastanza per convincere o, tanto meno, esaltare.