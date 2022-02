Uno di Noi sta Mentendo Recensione: l'inattesa meraviglia di Netflix

All'interno di un'esistenza complicata, nella quale siamo costretti a rapportarci con altre persone in situazioni non sempre piacevoli, riuscire a definire gli altri è un atto di concretezza e semplicità. L'adolescenza è molto spesso il periodo che battezza all'interno di un "gruppo" ideale, proprio perché i ragazzi sono chiamati a condensare l'esplosione di rapporti sociali che si verifica alle porte della maturità. Gli sportivi, i secchioni, le reginette del ballo, i ragazzacci: questi sono solo quattro grandi insiemi nei quali vengono inserite persone conosciute solo superficialmente, ma ne esistono tanti altri, e sono tutti altrettanto semplicistici e fuorvianti.



Uno di Noi sta Mentendo pesca a piene mani dalla cultura adolescenziale - e dalla sua controparte cinematografica, che ne ha abusato fin dagli anni '80 - per plasmarla in una storia di detective in erba, i quali scoprono di essere molto più complicati di quanto la loro etichetta lasciasse intendere. Lo show sviluppato da Erica Saleh - disponibile insieme alle serie tv Netflix di febbraio 2022 - avanza in un'evoluzione continua e profonda del suo stesso canovaccio, con una crescita che non solo trasforma i suoi protagonisti in persone reali, ma lambisce gli aspetti tecnici e situazionali del prodotto fino a creare uno spettacolo dalla maturità piacevolmente inaspettata.



Piccoli omicidi tra amici

È il primo giorno di scuola alla Bayview High, ma l'aula delle punizioni accoglie un volto nuovo oltre ai soliti ragazzi problematici. Bronwyn Rojas (Marianly Tejada) è una studentessa modello, e sostiene di essere innocente perché il telefono che ha squillato durante la lezione non era il suo, nonostante si trovasse nella sua borsa.

I suoi compagni di detenzione la ascoltano distrattamente, vogliono solo che la giornata passi in fretta. Tra di loro c'è Simon (Mark McKenna), l'hacker del gruppo, che attraverso un'app svela a tutti gli studenti i segreti dei ragazzi più in vista della scuola: quella mattina ha promesso di rivelare qualcosa di totalmente inaspettato, e curiosamente proprio gli adolescenti in punizione con lui sono certi che parlasse di loro. Addy (Annalisa Cochrane) è una cheerleader, popolare e fidanzata con il campione di football della scuola; Nate (Cooper van Grootel) è un bad boy in odore di prigione, beccato già due volte a spacciare pasticche per i suoi coetanei; Cooper (Chibuikem Uche) è la stella nascente del baseball, arrivato dal Mississippi proprio per sfondare nello sport nel quale eccelle. Quando la professoressa Avery (Andi Crown) si allontana dall'aula avviene la tragedia: Simon ha una reazione allergica, e nessuno tra i presenti riesce a trovare l'iniettore di epinefrina che gli salverebbe la vita.



Il ragazzo muore durante il tragitto all'ospedale, gettando nello sconforto la scuola intera, ma qualcuno tira un sospiro di sollevo per la minaccia sventata. Solo uno dei presenti avrebbe potuto materialmente avvelenare Simon, ma i segreti di Bayview sono molto più profondi e complicati di quanto la limpida superficie lasci intendere.



Rompere gli schemi

La breve prefazione di Uno di Noi sta Mentendo svela subito il tono della serie, appoggiandosi pesantemente sui preconcetti dello spettatore e guidandolo attraverso una storia che sembra promettere banalità e cliché. Simon ci viene presentato come un emarginato, incattivito dalla sua solitudine, che gioca a fare il vendicatore nascosto attraverso un'app che i suoi coetanei temono ed amano al tempo stesso. La sua morte apre le indagini della polizia, e i sospetti non possono che ricadere sugli altri studenti in punizione con lui: la cheerleader, la secchiona, l'atleta e il criminale. I protagonisti ci vengono presentati attraverso brevi flashback, nei quali non solo viene fornito uno spiraglio sui segreti che nascondevano agli altri, ma servono ad inserire i personaggi all'interno di quella superficiale definizione che li inchioda nei loro schemi comportamentali.

La serie tv, tratta dal bestseller di Karen M. McManus, si prende in questo modo gioco del suo stesso canovaccio, prima di procedere a smontare con delicatezza le gabbie sociali che imprigionano i protagonisti, rendendoli liberi e reali. Il percorso evolutivo dei quattro personaggi principali è profondo e intrigante, li porta a scrollarsi di dosso la semplicistica etichetta che gli era stata affibbiata dai loro amici, e alla quale anche loro avevano scelto di affidarsi per ridurre al minimo le complicazioni della vita. Ognuno scopre di avere una personalità sfaccettata che rifugge qualsiasi nomea, e per tutti c'è la redenzione che li porta a guardare sotto una nuova luce le imbarazzanti interazioni sociali che si erano costretti ad intraprendere. C'è molta emotività adolescenziale in Uno di Noi sta Mentendo - senza arrivare ai picchi di Euphoria, la serie culto che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Euphoria 2 - ma viene gestita con saggezza da una sceneggiatura che riesce a collegare i sentimentalismi dei ragazzi alla loro ricerca della verità, senza ricorrere a scene dedicate soltanto ai loro turbamenti.



Il mistero funziona

Le indagini dei quattro protagonisti, che lavorano al caso parallelamente alla polizia cercando di non destare troppi sospetti, li porteranno a confidare i segreti che Simon minacciava di rivelare, ricostruendo il puzzle della sua morte con una detective-story semplice e funzionale.

Le rivelazioni non sono particolarmente scioccanti, né sono inaspettate le scoperte che porteranno a dubitare dei comprimari che si uniscono alla narrazione, ma tutto è reso omogeneo dal percorso di crescita e complicazione intrapreso dai protagonisti. Sorprende la maturità di alcuni temi trattati, che colpiscono in maniera inaspettata a causa degli episodi iniziali fuorvianti, i quali lasciavano intendere un tono più scanzonato per una storia che si dimostra invece essere profonda e mai banale. La relazione tra i personaggi è costantemente messa alla prova, e la meccanica amici-nemici riesce a divertire ed appassionare grazie alla naturalezza delle loro reazioni: l'alleanza granitica viene distrutta velocemente quando qualcuno comincia a dubitare degli altri, e con la stessa celerità si ricostituisce il nucleo di fiducia se l'unione li rende più forti. L'eccessiva semplicità di un mystery con poco carattere è forse uno dei pochi difetti dello show, che rimane però entusiasmante malgrado l'assenza di grossi sconvolgimenti.



Un'evoluzione generale

Il percorso di maturazione intrapreso dai protagonisti, che si trovano a fronteggiare situazioni molto più complicate di quanto temessero, lambisce anche gli aspetti tecnici della serie tv, in un aumento costante di consapevolezza che lo porta a trasformarsi sullo schermo. Se i primi episodi sono artificiosi ed eccessivamente glamour, esattamente in linea con una messinscena volutamente kitsch e patinata, con il tempo la regia si fa più concreta e la fotografia ammorbidisce le luci sfavillanti che si riflettevano nei corridoi di un classico liceo americano.

Con il tempo spariscono i movimenti ondeggianti della camera, le inquadrature oblique e i lunghi carrelli, lasciando spazio a scene molto più fisse e pratiche, nelle quali viene messa in mostra la buona recitazione dei giovani interpreti. Il riciclo di location molto simili tra di loro, se non proprio uguali, è un difetto di poco conto, obbligato com'è da un'ambientazione scolastica che è perno situazionale e idealistico di una semplice, e sfaccettata, storia di adolescenti.