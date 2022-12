Il Meraviglioso Inverno di Topolino recensione: uno special coloratissimo

Il Meraviglioso Inverno di Topolino è il macro episodio speciale di stampo antologico che fa parte de Il Meraviglioso Mondo di Topolino, progetto animato dedicato alle avventure della mascotte Disney e dei suoi simpatici amici, con una stagione composta da mini puntante. Lo show cambia completamente forma e seguendo i classici speciali natalizi televisivi, confeziona 25 minuti di pura magia invernale su Disney+ (non dimenticate le serie Disney+ di dicembre 2022 e i film Disney+ di dicembre 2022).



Piuttosto che presentare al pubblico singole puntate con un contenuto variegato, stavolta il prodotto si sviluppa in 25 minuti (più del doppio rispetto al timing classico) con tre simpatiche storie che senza dubbio vi scalderanno il cuore, ma che purtroppo non riescono tutte ad essere dello stesso livello narrativo, alternando originalità a classicità, ma sempre con uno stile d'animazione luminoso e accattivante.



Il Meraviglioso Inverno di Topolino: colori che evocano magia e movimento

Il Meraviglioso Inverno di Topolino presenta al pubblico tre storie diversissime che esprimono un aspetto di questa stagione gelida e misteriosa.

Nella prima fiaba, sicuramente quella più evocativa e riuscita, scopriamo come nascono i fiocchi di neve, facendoci pervadere dalla magia del ghiaccio e della sua suggestione; nella seconda, invece, Topolino, Pippo e Paperino si trovano in una situazione spinosa, rimanendo bloccati in uno chalet di montagna che porta inevitabilmente una serie di gag spassosissime; nella terza, invece, Minni e Topolino sono protagonisti di un trascinante ed intenso ballo sul ghiaccio che purtroppo trova degli intoppi a causa della goffaggine di Pippo, ma quello che trionferà è l'amore. Possiamo notare che il progetto punta sulla varietà e sulla trasformazione continua (di colori, spazi e narrazione) per portare una storia interessante, ricca di spunti e soprattutto alternativa rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora con Il Meraviglioso Mondo di Topolino. A livello di estetica, come già la serie principale aveva avuto modo di mostrare, abbiamo uno stile volutamente retro che riporta i personaggi del mondo di Walt Disney ad una dimensione classica e tradizionale, con fondali che però riescono ad adattarsi ad ogni contesto, con cambi repentini di atmosfera, accostamenti particolari di colore e ambientazioni sempre varie e studiate.



Nello specifico, nonostante stiamo parlando sempre di racconti d'inverno, i salti cromatici tra una narrazione e l'altra sono frequenti con registri contenutistici diversi, ma non solo: anche gli elementi su schermo si adattano in base alla situazione narrata e il risultato finale è davvero pregevole. Nonostante un medesimo tema, Il Meraviglioso Inverno di Topolino dimostra come si può declinare (almeno a livello visivo) un argomento comune in tante raggianti e significative sfaccettature.



Una portata contenutistica variegata, ma narrativamente altalenante

A livello tematico, invece, Il Meraviglioso Inverno di Topolino (The Wonderful Winter of Mickey Mouse in lingua originale), per quanto riesca a spaziare agevolmente tra mondi fantastici, comicità slapstick e il potere dell'affetto, non è supportato in maniera uniforme da uno slancio narrativo adeguato. In altre parole, per quanto gli elementi contenutici riescono ad essere sempre variegati e, soprattutto, sono in grado di parlare al pubblico in modo semplice e diretto, le storie raccontate, mano a mano che la puntata speciale va avanti, perdono sempre più mordente, arrivando alla terza storia che è effettivamente debole dal punto di vista della trama rispetto alle altre, anche considerando la sua morale di fondo.

Simpatica l'idea di far introdurre ogni racconto da una voce narrante, che non solo ci presenta brevemente quanto andremo a vedere, ma ci fornisce una brevissima chiave di lettura delle storie, con una chiusura finale, negli ultimi minuti, che riassume efficacemente la portata tematica del progetto e al tempo stesso fa da ponte allo speciale successivo sulla primavera. Per quanto non sia una soluzione originalissima, tale approccio classico favolistico, che si rifà al tradizionale incipit fiabesco, riesce non solo a fornire un contorno perfetto ad ogni narrazione individuale, ma al contempo valorizza anche i vari messaggi veicolati al pubblico, perché, nello scambio con un narratore esterno, acquisiscono concretezza e anche importanza.



Da sottolineare anche l'ottimo lavoro svolto nella cabina di doppiaggio, con le voci storiche di Topolino (Alessandro Quarta), Pippo (Roberto Pedicini), Paperino (Luca Eliani) e Minni (Paola Valentini) che rappresentano sempre un piacevole ritorno a casa, ma sono in grado di adattarsi anche ad ogni situazione presentata, riuscendo a modulare la voce a seconda del genere narrativo presentato, ma replicando sempre alla perfezione il carattere dei personaggi disneyani che da tanti decenni è più o meno rimasto invariato, fin dalla loro creazione, tra gli anni '20 e '30 del 1900.