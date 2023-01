Il miniaturista Recensione: una serie piena di misteri con Anya Taylor-Joy

Nel 2017 su BBC One viene trasmessa in due puntate Il miniaturista. La serie nasce dal romanzo omonimo di Jessie Burton e a stenderne il racconto seriale se ne occupa John Brownlow. La regia, invece, viene affidata a Guillem Morales, ma il vero volto a spiccare nelle grigie stradine ai bordi del fiume in quel di Amsterdam è quello della giovane Anya Taylor-Joy, la quale solo l'anno precedente era entrata nel filone supereroistico/autoriale di M. Night Shyamalan con Split, ma aveva già fatto centro con i suoi tratti distinti e la pelle diafana nell'horror The Witch del 2015 di Robert Eggers. È nuovamente in costume, dunque, che la miniserie pone l'attrice, che arriva in Italia per la prima volta nel catalogo di gennaio 2023 di Sky e NOW, riportandoci però ancor più indietro nel tempo, a differenza della modernità in cui viene inserita l'interprete nel ristorante che vediamo al centro della recensione di The Menu - quest'ultimo tra le uscite di gennaio 2023 su Disney+.



Tutti i segreti di una casa

È il 1686 l'anno in cui è ambientata la storia de Il miniaturista e che vede al centro l'attrice dai tratti senza tempo e che colpisce per quella sua bellezza insolita e cristallina. Aspetto che però non l'aiuterà a conquistare fino in fondo le attenzioni private del proprio nuovo marito, a causa di tutt'altra tendenza nei gusti dell'uomo, i quali devono anzi rimanere celati affinché non venga condannato a morte per le proprie preferenze sessuali.

Un segreto, come molti altri che si celano nella casa in cui la giovane Nella (Taylor-Joy) è condotta, che vengono pian piano svelati da misteriose riproduzioni in miniatura che vengono recapitate alla giovane. Un occhio esterno che sa tutto quello che accade all'interno della casa e che, pur spaventandola, aiuterà la ragazza a scoprire cosa si cela tra quelle stanze. Gli episodi di Il miniaturista e la maniera in cui vengono assemblati amplificano la sensazione di prigionia a cui sono costretti i personaggi della serie. Nascondendosi tra le loro quattro mura, di cui lasciano aperto solamente uno spiraglio grazie a delle grandi tende per non far insospettire chiunque rivolga lo sguardo verso l'abitazione, è con una costante oppressione che gli inquilini devono confrontarsi. Soffocante come le bugie che sono obbligati a decantare e a cui incateneranno anche l'appena giunta Nella, la quale pur non carnalmente, imparerà presto cosa significa diventare legata anima e corpo al proprio marito, a cui concede di affidare alle sue candide spalle un peso che la ragazza imparerà a sopportare.



La colonna portante della famiglia

Un senso di sopravvivenza che supera qualsiasi iniziale avversità. Che da individuale diventa comunitario all'interno di quella famiglia che Nella stessa deciderà di dover proteggere e aiutare. Pur quando le cose non andranno esattamente per il meglio, pur sentendo che qualcuno di sconosciuto è perfettamente a conoscenza di ogni movimento fatto dalla giovane e dagli altri membri della casa, e che quindi qualsiasi passo falso potrebbe metterli ancor più in pericolo. Dall'avversione verso un posto e delle persone che non sentiva vicine, presto la protagonista diventerà la vera padrona di quella dimora improvvisamente così esposta, facendosene completamente carico.

La forza di un personaggio che proverà vicinanza e compassione, non rinfacciando mai nulla e occupandosi di chi ha accanto come fossero ormai la sua famiglia. Il tutto in un clima di mistero, di intrigo inquietante, a cui sopraggiungerà però una risoluzione lieta. Un'aria tra il concreto e l'irreale. Come quei non detti che riusciamo a interpretare e che continuano perciò a volteggiare nell'aria.