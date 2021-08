La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni Recensione: un esordio discreto

Almeno nel mondo seriale uno degli effetti più immediati della scalata al potere dei servizi di streaming è stata la possibilità di non dover adattarsi per rispettare uno slot televisivo. Chi ha qualche anno in più sulle spalle è cresciuto infatti con una durata delle puntate molto standard, quell'ora televisiva condensata nei celebri 40-42 minuti, poiché il prodotto in questione era inserito in un palinsesto ben definito. Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ e le numerose altre piattaforme hanno totalmente annullato simili restrizioni, formando una vera e propria valanga di conseguenze positive - come ad esempio il non dover creare un pilot esplosivo a tutti i costi per iniziare già a fidelizzare un'utenza che doveva sintonizzarsi la settimana successiva.



Ma vi è l'altro lato della medaglia, una libertà che ha spesso e volentieri portato molte serie ad offrire puntate eccessivamente lunghe senza reali motivi. E questo è il dolente tallone d'Achille de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, telefilm Disney+ andato in onda nelle ultime settimane, difetto che limita - ma non cancella - i suoi pur convincenti punti di forza. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a scoprire le importanti uscite Disney+ di agosto, che potete in parte approfondire nella nostra anteprima di Marvel What If...? e nella nostra recensione dei primi episodi di The Walking Dead 11.



Un'Emergenza da spegnere

Essendo una serie che, come la saga letteraria da cui prende ispirazione, è chiaramente indirizzata ad un pubblico young adult, la trama è tanto basilare quanto efficace: quattro orfani geniali a loro modo, Reynie (Mystic Inscho), "Sticky" (Seth. B. Carr), Kate (Emmy DeOliveira) e Constance (Marta Kessler), vengono radunati in gran segreto dal misterioso Nicholas Benedict (Tony Hale) in quanto rappresentano l'ultima speranza per fermare la temibile Emergenza, una sorta di influenza negativa che sta rendendo l'umanità sempre più irascibile e stressata. Un graduale e potente lavaggio del cervello, in poche parole.

E, come avevamo già evidenziato nella nostra anteprima de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, sono proprio i quattro protagonisti a formare la pietra angolare della serie, fino al punto da sovrastare qualunque altro aspetto, dal tono generale alla direzione artistica. Sono loro a rubare letteralmente la scena con le loro dinamiche interpersonali, la loro personalità, il loro umorismo diversificato e la costante sensazione di essersi ritrovati in qualcosa di molto più immensa e pericolosa di loro, senza mai abbattersi di morale.



La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni semplicemente si accende quando la bontà di Reynie, il mitico secchio di Kate, l'ansiogena natura di Sticky e gli atteggiamenti un po' altezzosi di Constance si incontrano per la prima volta e riescono a rendere godibile persino la più semplice delle situazioni. Imparare il codice Morse? Esilarante. Piccole riunioni serali per programmare le prossime mosse? Un concentrato meraviglioso di serietà e sfottò. Risolvere un enigma? Un caotico brainstorming molto speciale che per puro caso sembra portare ad una soluzione.

Ognuno dei protagonisti è peculiare in modi totalmente diversi ed è talmente dipinto bene su schermo che basta il discutere l'approccio ad un banale compito di routine per esaltarne le varie qualità. Questo è esattamente ciò che dovrebbe realizzare qualunque gruppo di protagonisti, un mix di ottima chimica e varietà per valorizzare sì i personaggi, ma di riflesso tutti gli eventi che li circondano e dunque la serie stessa. Per una serie young adult è l'impostazione perfetta, simile per molti versi al lavoro svolto da una comedy o sitcom, in cui la puntata può offrire una trama sottotono nei casi peggiori seppur con la certezza di poter essere salvata da un Barney Stinson o uno Sheldon Cooper.



Perché puntate così lunghe?

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni può quindi contare su un set adorabile e strepitoso di protagonisti. Una frase cui ci tocca purtroppo aggiungere un deciso "fortunatamente": la serie infatti non costruisce mai nulla di realmente intrigante intorno a loro e questa è una clamorosa occasione mancata. Se anche la più ordinaria e prevedibile delle situazioni non fa che mettere in risalto il lavoro eccezionale svolto sui personaggi, cosa potrebbe accadere in condizioni davvero stimolanti una dietro l'altra?

Intendiamoci, la trama della serie Disney+ non è affatto monocorde o tediosa, piazza qualche buon colpo di scena nei momenti giusti e prende un discreto ritmo - solo e soltanto - nelle ultime due puntate, ma per il resto appare troppo sfilacciata e dimenticabile. Tutti gli episodi di intermezzo hanno troppo poco al loro interno e soltanto una manciata di veri momenti decisivi restano impressi. È come se girassero insistentemente intorno al cardine, intorno al punto chiave che vogliono raccontare; però il più delle volte mancano artificiosamente il bersaglio, azzannandolo 15-20 minuti dopo.



Ecco sopraggiungere il problema che preannuciavamo nell'introduzione e causa di simili disagi : non c'è alcuna ragione per cui le puntate de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni debbano durare sui 50 minuti. La trama risulta annacquata, i plot point ritardati, le conversazioni un po' troppo ripetute sugli stessi concetti, il ritmo incostante pure nella sua generale lentezza fino a giungere ad intere scene che si svolgono con una fiacchezza incomprensibile.

Sequenze celeri che dovrebbe essere solo di passaggio vengono invece mostrare per intero senza tagli; a tutti gli effetti lo spettatore sta solo aspettando mentre su schermo non sta accadendo nulla. E simili disagi si presentano costantemente in ogni singola puntata; sentimento oltretutto rafforzato dal fatto che, a parte i protagonisti e il villain, non si va in profondità con nessun altro personaggio.



È tempo vuoto e non sfruttato, con l'unico risultato di allungare fastidiosamente un intreccio già di per sé non fittissimo. Tutto ciò non elimina da solo il buono che la serie offre ma, insieme ad una direzione artistica troppo derivativa da produzioni simili, limita le ambizioni di un esordio comunque discreto.