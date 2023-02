Il mistero dei Templari recensione: la serie Disney+ è troppo teen?

Il mistero dei Templari - La serie (in originale, National Treasure: Edge of History) è la recente realizzazione del piccolo schermo che ha riportato in auge su Disney+ una delle saghe cinematografiche più amate dai cacciatori di tesori (l'occasione è buona per recuperare anche le ultime uscite Disney+ di febbraio 2023). Ci riferiamo ovviamente a Il mistero dei templari, che tra il 2004 e il 2007 ha visto l'uscita di due lungometraggi con Nicolas Cage nei panni dell'esploratore Ben Gates accompagnato da Abigail Chase (Diane Kruger) e Riley Poole (Justin Bartha) in una ricerca spasmodica dei bottini più misteriosi ed eccentrici degli interi Stati Uniti. Un brand che ha subito un brusco arresto negli ultimi anni, con un terzo capitolo ancora in bilico e una serie che, a quanto pare, sarà un possibile ago della bilancia per il proseguimento della saga in futuro.



Nel nostro first look de Il mistero dei Templari - La serie) avevamo già sottolineato che, per quanto fosse interessante svecchiare la formula inserendo elementi teen, c'era un rischio concreto che questa componente andasse a prevaricare la dimensione esplorativa-avventurosa dell'opera. Detto questo, anche analizzando i primi due episodi, era evidente che lo spirito più profondo dei film era in realtà riprodotto efficacemente, senza troppe copiature, cercando anche qui di trovare un modo originale per raccontare una nuova storia, con qualche collegamento con il passato. Dopo la visione del 10 episodio, arrivato l'8 febbraio 2023, siamo qui per spiegare se vale veramente la pena immergersi ancora una volta in questo mondo o se siamo di fronte ad un progetto da dimenticare.



Il mistero dei Templari - La serie: un'avventura zoppicante

A fronte dell'intera prima stagione de Il mistero dei Templari - La serie, è evidente che la gestione dell'intero flusso narrativo e contenutistico lascia un po' a desiderare e ciò traspare dall'altalenante qualità delle puntate.



Se il terzo episodio, ad esempio, riprende le radici fortemente statunitensi del franchise presentando al pubblico un riuscito (anche apparentemente improbabile) collegamento tra il tesoro mesoamericano ricercato dai protagonisti ed Elvis Presley, nel quarto episodio si sviluppa quasi interamente le storylines affettive dei personaggi che, a conti fatti, hanno quasi sempre la meglio sul resto. La ricerca e le esplorazioni diventano quindi incostanti, dei piccoli barlumi di nostalgia persi in una voragine di buoni sentimenti, che non sono da condannare appieno, ma che sono i principali responsabili del sabotaggio della serie. È chiaro che, pensando al target del prodotto, si è pensato di dare più spazio a storie d'amore, legami d'amicizia, strizzate d'occhio ai boomer e altri elementi tipici di titoli per teenager, ma tale porzione della realizzazione è fin troppo ampia, con gli enigmi e la scoperta dei tesori che è molto ridimensionata. Tantissimo potenziale inespresso che, purtroppo, viene sacrificato all'altare della modernità e commercialità, ma che per fortuna emerge in alcuni passaggi narrativi, distribuiti maggiormente nella seconda parte della prima stagione.



Specialmente nelle ultime due puntate, Il mistero dei Templari - La serie sembra riappropriarsi di quel linguaggio avvincente e irresistibile visto nelle due pellicole di Turteltaub, con un'azione frenetica e una componente esplorativa che finalmente ha modo di esprimersi appieno, dopo diversi inciampi lungo il percorso. Detto questo, è opportuno parlare anche di un altro elemento imprescindibile dell'opera che è il suo collante, stavolta contenutistico e tematico (e non stilistico) con il franchise del grande schermo.



Una forte indipendenza, la chiave di volta dell'opera

Il mistero dei Templari - La serie già nei primi episodi faceva parlare direttamente uno dei protagonisti dei film, mentre nella trama appare un altro personaggio storico della saga che non vi sveliamo per non rovinarvi la sorpresa. Solamente questi due elementi sono i legami forti con le avventure di Gates, ovviamente se escludiamo gli easter egg e le citazioni sparsa un po' ovunque nella storia. Una scelta sicuramente anomala, che potrebbe far storcere il naso a coloro che volevano, al contrario, una connessione più preponderante e robusta, di stampo marvelliano, con tanto di post credits di apertura al terzo capitolo de Il mistero dei templari.

Nulla di tutto ciò accade e, tenetevi forte, è una svolta che bisogna apprezzare, per quanto coraggiosa e divisiva sia. Un'opera che quindi, nel bene e nel male, mantiene la sua indipendenza e la difende con le unghie e con i denti, guardando però sempre con rispetto e ammirazione ai lungometraggi con Nicolas Cage che comunque continuano a rimanere un punto fisso, specialmente nella costruzione dell'intreccio esplorativo e nella risoluzione degli enigmi.



Un plauso va anche a Catherine Zeta-Jones (Chicago, La maschera di Zorro) che dipinge un'antagonista, la misteriosa Billie, in modo molto fantasioso, dando colore ad un personaggio che, se nelle prime battute sembra piuttosto insignificante, ha una crescita esponenziale davvero notevole. Rimanendo nel campo delle interpretazioni, anche l'attrice protagonista, Lisette Olivera (Total Eclipse, Feint), nonostante abbia poca esperienza nel mondo cinematografico e seriale, tratteggia Jess con naturalezza e personalità, concentrandosi in particolare sulla trasformazione che la ragazza subisce nel racconto, da timida appassionata di logica ed indovinelli, ad avventuriera consapevole e coraggiosa. Tutti gli altri personaggi, anche se un tantino stereotipati e costruiti, sia i cattivi che buoni, hanno comunque una loro importanza nell'intreccio e anche il resto degli attori si difende bene.