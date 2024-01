Monarch Legacy Of Monsters Recensione: anche Godzilla convince su Apple TV+

Può sembrare un'affermazione ridicolmente forte, ma Monarch: Legacy Of Monsters per certi versi rappresenta tutto ciò che amiamo di questo medium. E la motivazione è effettivamente piuttosto banale: anni e anni di esperienza, di binge-watching, di esplorazioni quanto più approfondite possibili di ogni angolo dei vari servizi di streaming ci hanno un po' abituato a capire cosa cercare o cosa aspettarsi dalle varie proposte. Prendiamo ad esempio la produzione che per molti è stata una delle rivelazioni sorprendenti dello scorso anno, quella Blue Eye Samurai che ha stregato anche noi (qui potete recuperare la nostra recensione di Blue Eye Samurai). Per molti appunto un fulmine a ciel sereno, eppure uno sguardo più approfondito non può fare a meno di notare quasi immediatamente il nome di Michael Green, co-creatore e co-sceneggiatore principale della serie animata e che, tra le altre cose, ha scritto Logan e Blade Runner 2049.



Non proprio l'ultimo arrivato, insomma. E di conseguenza l'hype aumenta, costringendo al contempo la sorpresa a scalare, a diminuire, poiché si inizia ad intuire cosa attendersi. Con Monarch: Legacy Of Monsters, Apple TV+ non ha solo dato un'ulteriore aggiunta di valore ad un catalogo già esplosivo sul versante qualitativo, ma ha deciso di spiazzarci completamente anche tramite un franchise, il MonsterVerse, che non sempre tende a stupire, anzi.



Dei miracoli terrificanti

La domanda allora sorge spontanea: perché questa serie ci ha tanto impressionato? In un universo condiviso basato principalmente su enormi mostri colossali che si scontrano tra di loro era d'altronde davvero impensabile concepire un thriller su vasta, vastissima scala che va a colmare all'incirca 70 anni di lore del MonsterVerse, oltretutto muovendosi su più linee temporali il cui trait d'union è impersonificato dalla figura di Lee Shaw, interpretato in gioventù da Wyatt Russell ed in età avanzata dal padre Kurt Russell - scelta di casting semplicemente mirabile.

Questo è Monarch: Legacy Of Monsters: da una parte, quindi, si segue a tutti gli effetti la fondazione di Monarch ad opera di Lee, un giovane Bill Randa (Anders Holm) e la dottoressa Keiko Miura (Mari Yamamoto); mentre dall'altra si affrontano i postumi dello scontro di San Francisco - narrato nel capostipite Godzilla - attraverso i personaggi di Kentaro (Ren Watabe) e Cate (Anna Sawai), impegnati a ricercare i legami tra il loro scomparso padre e proprio l'agenzia segreta che si occupa di monitorare i Titani. Ed è scontato quanto necessario affermare che lo straordinario fascino della serie derivi precisamente da una tale strutturazione, che eleva a dismisura quelle che in fondo sono tipologie di storie che abbiamo già visto numerose volte. Alla fine dei conti non sono altro che un'indagine intorno al mondo per rintracciare una persona sparita nel nulla e una sottospecie di resoconto dei primi approcci dell'umanità con queste creature immense.



Mescolate con la giusta dose di furbizia in una narrazione molto poco lineare e finalmente con l'aggiunta di un'ottima scrittura dei personaggi e dei loro conflitti umani, troppo umani, però, fa spiccare il volo a Monarch. L'aspetto probabilmente ancora più affascinante è che, a voler essere onesti, nessuno degli elementi ostenta chissà quale originalità o caratteristica innovativa, bensì è la maniera in cui gli ingredienti sono dosati e combinati a decretarne il successo. Non c'è qualcosa di realmente superbo negli sforzi di Kentaro e Cate di seguire le briciole lasciate dal padre, oltre all'ovvio appiglio emotivo che una vicenda del genere provoca, ma appena entra in gioco Lee e con esso il bagaglio di conoscenze fino a quel punto assimilato dalle sezioni nel passato si viene a creare una simbiosi speciale, un'unione armoniosa che contemporaneamente chiarisce una moltitudine di punti oscuri lasciandone altri aperti e ricoperti da un alone irresistibile di mistero.

Ecco la sensazione che un thriller dovrebbe sempre sforzarsi di suscitare nello spettatore e Monarch ne sfrutta fino all'ultima goccia. Se a ciò aggiungiamo inoltre una resa - nonché un design - strepitoso dei Titani, che proprio in virtù di un racconto più umano nelle intenzioni e nelle poste in gioco appaiono come minacce terrificanti, e alla voglia da parte della serie Apple di voler essere un vero e completo compendio della lore del MonsterVerse, il gioco è fatto.



Una tela meravigliosa, con qualche angolo da smussare

Un compendio che però curiosamente non esclude chi è a digiuno di questo universo condiviso: a parte la necessaria visione di Godzilla del 2014, infatti, Monarch racconta una storia a sé stante, pur toccando in modi limitrofi altre pellicole come Kong: Skull Island o Godzilla vs. Kong - qui vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Godzilla vs. Kong. Un'opera ed una gemma aperta a chiunque, in sostanza, sebbene non sia priva di difetti ed angoli che magari in una possibile e da noi auspicata seconda stagione andranno per forza di cose smussati.

Il primo e più cruciale è, come capita praticamente in ogni o quasi produzione seriale con un impianto narrativo del genere, il ritmo a tratti troppo incostante, in particolar modo verso metà del percorso. Non nascondiamo che, una volta visto il finale e superato lo squisito impatto emotivo, ci siamo chiesti subito perché mai una storia del genere abbia richiesto ben 10 episodi. Una puntata nello specifico avrebbe potuto tranquillamente raccontare il passaggio che doveva in meno di metà del tempo invece di trascinarsi per quasi 50 minuti di eccessive ripetizioni. Bisogna sapere a volte dove tagliare e riassumere, in poche parole.



L'altro elefante nella stanza è rappresentato dai flashback usati con tempistiche e maniere troppo didascaliche, cioè è fin troppo evidente quando una sezione nel passato di Lee e compagnia stia per introdurre una componente molto specifica che casualmente servirà di lì a pochi minuti a Kentaro e Cate nel presente. Ed è un peccato, poiché non solo fa trasudare istanti di amatorialità ad una produzione di ben altro respiro, ma ha pure il neo di causare una decisa perdita di coinvolgimento emotivo del mistero - che è l'anima più pura di un thriller. Fortunatamente si tratta di momenti in netta minoranza, che non possono allora rovinare un telaio meraviglioso intessuto dove nessuno, neanche noi, se lo sarebbe aspettato.