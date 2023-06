Questo mondo non mi renderà cattivo recensione: il talento di Zerocalcare

L'accoglienza positiva riservata al debutto seriale di Zerocalcare anche dalla nostra recensione di Strappare lungo i bordi) ha consolidato l'immagine di Michele Rech nell'ambito dell'intrattenimento seriale televisivo, consegnando alle masse un autore che da sempre si distingue con i suoi lavori attraverso la carta stampata. Non stupisce, quindi, la grande attesa nei confronti di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata disponibile dal 9 giugno 2023 su Netflix. Se in passato l'impegno televisivo di Zerocalcare è dovuto passare attraverso alcuni step che gli hanno consentito di presentarsi al grande pubblico, in questo caso la sua attenzione creativa e intellettuale cerca di esprimersi senza troppi filtri, consegnando nelle mani del pubblico un prodotto con una voce chiara e netta, pronta a fondere la poetica di questo fumettista a un impegno civile palese e a una serie di riflessioni che coinvolgono, bene o male, tutto il nostro bel paese.



Una storia che parla di tutti

La base del nuovo show Netflix cerca di fondere l'intimismo di un personaggio che da secondario si fa metafora della stessa visione ed esperienza dell'autore, e alcune faccende sociopolitiche che coinvolgono il quartiere in cui è ambientata la trama. Dopo anni di assenza, Cesare, un vecchio amico di Zero, torna in zona e cerca di ritrovare la propria dimensione in un mondo alienante e completamente diverso da come lo aveva lasciato.

Il nostro protagonista, quindi, deve confrontarsi con questo inatteso ritorno e con i ricordi di un'amicizia che aveva lasciato alle spalle, dimenticandola quasi completamente. Contemporaneamente, alcuni migranti provenienti dalla Libia vengono trasferiti in un centro di accoglienza della zona, il quale alimenta il malcontento di tutti quegli intolleranti che li considerano uno dei più grandi problemi del Paese. Il dolore, la paura e i grandi sacrifici che hanno segnato il cammino di queste persone, lontane da tutto, non hanno alcun significato per coloro che li vedono solamente come un "pacco ingombrante" da dover rispedire indietro o in un altro posto, lontano da ogni sguardo. Così, l'iniziale indifferenza diventa graduale rabbia e presa di posizione lungo le strade, con atti di vandalismo, insulti e una serie di azioni che spingono Zero e tutti gli altri a scegliere di intervenire in prima persona per cercare di tamponare la situazione.



Cesare

Uno degli elementi chiave di Questo mondo non mi renderà cattivo è proprio il personaggio di Cesare e il percorso che lo vediamo affrontare sia direttamente che attraverso i ricordi del protagonista stesso. L'amicizia tra i due nasce per pura casualità, durante un'infanzia in cui è ancora facile scegliere chi frequentare e da che parte stare, in un contesto in cui non è affatto semplice essere se stessi e persino respirare. Zerocalcare, però, non si limita a delineare la classica storia di periferia, intesa come entità sociale che genera problemi senza fine, ma cerca di andare oltre, parlando del modo in cui lui stesso si sente parte di un problema, in termini di amicizia, per poi riflettere sulla propria crescita e su quella dell'amico.

Questo mondo non mi renderà cattivo, quindi, si serve di Cesare per raccontare uno spaccato sociale che purtroppo resta sempre attuale. Il ritorno di questo ragazzo nel quartiere, il suo sentirsi spaesato e abbandonato, e il dolore nei confronti di una società che continua a calpestarlo, cancellando la sua identità e sostituendola con etichette vuote, è una delle tante riflessioni che Zerocalcare sfrutta per tratteggiare alcune ingiustizie che fanno parte della vita quotidiana. Tutto ciò, però, attraverso il tocco inconfondibile di Michele Rech, che non smette mai di metterci del suo nelle cose che narra, prediligendo il racconto di autoanalisi e una certa attenzione nel rendere sempre umane le tematiche di cui si ragiona (ne abbiamo parlato anche nel nostro first look di Questo mondo non mi renderà cattivo).



"Praticamente semo pus che schizza fori da na bolla de rancore che sta a cresce, ma no da na settimana, da mesi... o pe qualcuno forse pure da tutta a vita".



Generazioni senza prospettive

A differenza del passato, quindi, con questo prodotto seriale in 6 episodi la riflessione diventa molto più ampia rispetto a prima, delineando una serie di considerazioni che si muovono nella sfera affettiva e personale, per poi assumere una posizione politica netta. Così, la rabbia nei confronti dei migranti in città riesce a canalizzare anche ciò che provano tutti gli altri protagonisti, mettendo in evidenza un sistema socio-lavorativo in cui l'indifferenza fa da padrona.

Come sempre, Zerocalcare riesce a riassumere e descrivere i crucci di alcune generazioni, la sua e quelle successive, utilizzando un umorismo amaro in cui cita qualsiasi cosa, suscitando sorrisi che inevitabilmente si scontrano con un mondo in grado, veramente, di rendere le persone cattive, giocando con i loro tempi e con quegli ideali che a volte potrebbero venir meno in cambio di un "passo in avanti". Diversamente da Strappare lungo i bordi, però, questa volta l'identità politica mette in evidenza un'autorialità più impegnata da parte del fumettista, pronto a correre qualche rischio in più in termini di pubblico, ma risultando sincero e diretto a 360 gradi.



La sua è una voce che sa come calibrare politica, vita personale e qualunquismo da bar sotto casa, offrendo una storia che parla a tutti, nessuno escluso, combinando la cruda realtà di alcuni fatti con il tocco inconfondibile di un autore che dice quello che pensa attraverso i propri personaggi, risultando estremamente coerente con il percorso affrontato sulla carta stampata fino ad oggi.



"Scappa da sto buco nero, perché tutto quello che sta qua non esiste, sparisce dai radar, come nella Fossa delle Marianne...".

Evoluzione

Questo mondo non mi renderà cattivo non è né una copia della storia animata precedentemente uscita su Netflix, né un suo diretto sequel o prequel. Le etichette commerciali non hanno nulla a che fare con lo stile e il lavoro di Zerocalcare, che ci regala uno spaccato estremamente intimo, arricchito da un impegno che sa essere diretto e inconfondibile, pur mantenendo la leggerezza di sempre. È un racconto dai mille significati, che vuole approfondire l'inadeguatezza della crescita, le ingiustizie del mondo del lavoro e l'indifferenza della vita che non si ferma davanti a nulla, trascinando tutto con sé.

Il tutto con uno stile che si evolve ulteriormente rispetto al passato, in termini di animazione e creatività sul piccolo schermo, incorniciando ogni singolo evento con una colonna sonora estremamente azzeccata e in linea con ciò che la storia riesce a trasmettere. Spirits dei The Strumbellas, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, I Fought the Law dei The Clash, sono solo alcuni esempi della cura generale dedicata anche alla confezione di un prodotto che dà il meglio di sé anche dal punto di vista estetico e , accompagnando ogni sviluppo con ambientazioni dettagliate e sfondi ricchi di citazioni che strizzano continuamente l'occhio agli spettatori più attenti.