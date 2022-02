Monterossi La Serie Recensione: il giallo Amazon con Fabrizio Bentivoglio

Non ci avevano entusiasmato le prime impressioni su Monterossi La Serie. Se da un punto di vista narrativo le vicende di Questa non è una canzone d'amore rispettavano il canovaccio dell'esordio giallo di Alessandro Robecchi, a non convincere era stato soprattutto il lavoro sui personaggi dello show Prime Video, troppo omologati e in certi casi non certo come ce li eravamo aspettati sfogliando i volumi Sellerio, segno di una trasposizione che aveva semplificato alcuni fattori, accorpandone altri, probabilmente per necessità drammaturgiche e per evitare l'estendersi delle dinamiche oltre i tre episodi concessi per ogni caso.



Ora che abbiamo finito anche l'avventura del Signor Carlo in Di Rabbia e di Vento, abbiamo certamente un quadro più chiaro della situazione e ci fa piacere iniziare con la sorpresa del vedere alcune delle criticità evidenziate in precedenza evolvere, donando un respiro più ampio alle avventure di Monterossi, pur non chiudendo il cerchio in maniera perfetta, ma mettendosi sui binari giusti in vista di una seconda stagione che potrebbe accogliere alcune delle migliori indagini uscite dalla penna di Robecchi. Intanto, non perdetevi le ultime serie Amazon di gennaio 2022.



Di Rabbia e di Vento

Un venditore d'auto assassinato misteriosamente, qualcuno di insospettabile che torna a reclamare un tesoro introvabile, una prostituta con qualche segreto di troppo e Carlo Monterossi che sente il peso della morte di quest'ultima, conosciuta per caso, e che è spinto dalla rabbia e dal rimorso ad indagare parallelamente alla polizia tra piste che si intrecciano e alleati improbabili. Il secondo ciclo da tre episodi che rappresenta simmetricamente la seconda parte di stagione del giallo Prime Video Monterossi - La Serie è forse anche il più riuscito.

Rimane sempre e comunque qualche perplessità sulla gestione dei personaggi e sulla ridefinizione di alcuni ruoli, ma qui si respira comunque un'aria che più si avvicina a quella dei romanzi. Un meccanismo di eventi più dinamici, che vivono di spazi variegati che rendono più presente quella Milano che tanto era rimasta sottotraccia in Questa non è una canzone d'amore. Nulla di veramente eclatante, ma un deciso passo avanti rispetto alla prima indagine del Monterossi.



Sulla strada giusta

C'è ancora molto di raccontato, qualche sfilacciatura in fase di scrittura che non riesce ad emanciparsi dalla fonte romanzesca, un po' di confusione, ma i contorni appaiono in ogni caso più delineati. Finalmente Ghezzi somiglia un po' di più al suo doppelganger cartaceo nel rapporto con la moglie che rende ben altre sfumature.

Carella esce dal guscio e si avvia sulla stessa strada del collega. Oscar è quello che ancora potrebbe decisamente osare di più in termini di caratterizzazione, forse anche per una scelta non troppo convincente di casting. Fabrizio Bentivoglio non dispiace affatto e accorda la sua interpretazione di Carlo Monterossi affinandola di scena in scena, pervadendola di una riflessione valoriale che ancora non riesce ad essere incisiva e pregnante quanto nei romanzi. La regia di Roan Johnson rimane ancora un po' troppo ipodermica, tranne i rari casi in cui assistiamo alla rottura della quarta parete da parte del Signor Carlo, in un uso creativo e liquido del flashback, che rende Monterossi narratore diretto e indiretto negli interrogatori forniti alle forze dell'ordine. Una peculiarità che forse non sorprenderà gli irriducibili fan della serialità internazionale (quelli di House of Cards in primis), ma che rappresenta di fatto un'eccezione nel panorama italiano e che per questo apprezziamo a maggior ragione.



Più in generale, questa prima stagione di Monterossi è stata per tutti un metro necessario per prendere le dovute misure non solo tra l'opera di Robecchi e il suo corrispondente televisivo, ma anche con un pubblico che comprende sia i fan delle edizioni Sellerio sia coloro che non si sono mai addentrati nella Milano nera dell'autore televisivo prestato alle indagini. Un primo passo che perlomeno ha l'indiscusso merito di essersi innanzitutto concretizzato, restituendo in parte l'abilità narrativa di Robecchi, il cui pregio risiede soprattutto nello sporcarsi le mani con i suoi personaggi, ingranaggi vinti di un meccanismo ineluttabile, gettandoli nella mischia, tra un umorismo rassegnato, pallottole a bruciapelo e le polveri sottili che ammantano una città che rischia di fagocitarti, ma che è al contempo di un fascino imprescindibile.

Ecco, se Monterossi riuscisse ad affrontare tutto ciò con più genuinità, a sgrezzarsi un po' nella forma e nella resa dei suoi protagonisti (soprattutto sapendo cosa c'è dietro l'angolo, semplicemente guardando le nostre librerie), forse potrebbe raggiungere un livello ulteriore, quello che la eleverebbe a ottima trasposizione di una serie di gialli davvero imperdibili.