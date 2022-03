Moon Knight 1x01 Recensione: la prima puntata convince o no?

Chi bazzica con una certa frequenza il caleidoscopico universo dei fumetti Marvel fino in profondità è conscio che aver a che fare con Moon Knight è come cimentarsi in un puzzle molto confusionario: inizi a mettere insieme le prime tessere, usi qualunque tattica che sei abituato ad utilizzare fin da piccolo, magari cominciando dai bordi o isolando parti simili e già questo semplice lavoro regala enormi soddisfazioni; d'altronde è qui che si cela la natura anche un po' assuefacente dei puzzle. Con il buon Marc Spector, tuttavia, una volta completata l'immagine, ci si rende conto che potrebbe essere vista da miriadi di angolazioni differenti e da ognuna si intravede qualcosa di diverso, poco importa che si tratti di un sadico mercenario o un tassista squattrinato, un eroe inaffidabile ma dedito al dovere o un individuo dalla psiche irrimediabilmente scissa.



E il colpo di grazia arriva nel momento in cui si comprende che ogni singolo ritratto non è meno veritiero degli altri, quasi una danza di deliri folli, una solitudine insopportabile e una devozione mistica ad una divinità egoista, camaleontica, il tutto tenuto insieme da un labile barlume di sanità, di voler comunque tentare di far del bene. Il primo episodio di Moon Knight, la serie Marvel che ha esordito oggi su Disney+, sembra voler cogliere proprio un simile aspetto, un voler mettere insieme in maniera non lineare, con improvvise accelerate e frenate, un complesso puzzle, seppur susciti ancora qualche dubbio.



Steven con la V

Veniamo allora subito introdotti al mite Steven Grant (interpretato da un monumentale Oscar Isaac), che a tutti gli effetti potrebbe essere descritto come una sorta di emarginato sociale: introverso, timido, con enormi difficoltà a farsi valere persino quando i suoi colleghi sbagliano il suo nome e segnato da atteggiamenti da nerd sul mondo egizio, anche perché lavora come commesso di souvenir al British Museum. Ma qui ritornano subito le immagini viste da un'angolazione differente, poiché la facciata di un individuo non propriamente sociale nasconde - ad ora - una persona perseguitata da inquietanti e vivide visioni al punto da farlo soffrire di disturbi del sonno che lo costringono a legarsi al letto durante la notte e, nonostante ciò, continua a svegliarsi ogni mattina sentendosi stanco e distrutto.

Un'apparente insonnia che si trasforma in un incubo ad occhi aperti nel momento in cui Steven si risveglia al confine di un piccolo villaggio, inseguito da guardie armate, una voce disturbante nella sua testa che lo incita a scappare e un misterioso individuo (un magnetico Ethan Hawke) anche lui molto suscettibile al fascino degli antichi egizi. Come avevamo già rimarcato nella nostra analisi del trailer di Moon Knight, secondo noi l'aspetto geniale dal punto di vista narrativo è partire dal povero Steven, perché permette di raccontare una classica origin story in un modo non convenzionale. Invece, cioè, di prendere di petto una vicenda quanto più linearmente possibile, Moon Knight sfrutta le peculiarità e la mente fratturata di Marc Spector per portare su schermo una sorta di eroe già formato, ma tramite gli occhi di una sua personalità che è totalmente all'oscuro di cosa gli stia accadendo.



Perché mi chiami Marc?

Ed è questo il risultato cui le serie MCU dovrebbero sempre aspirare, come fecero WandaVision e in parte Loki: sperimentare ancora di più, rimanere comunque in una cornice di stile ben definita ed estremamente riconoscibile ma cercare approcci freschi, inediti. A prescindere da come andrà a finire, già da ora è lodevole lo sforzo compiuto da Moon Knight nel tentare strade nuove e soprattutto nel condurre al limite massimo di maturità, violenza e persino horror la formula che conosciamo da oltre un decennio. In sintesi, già il fatto che si veda chiaramente la scriteriata punizione che Arthur si auto-infligge o del sangue in primo piano e a fuoco non sono elementi da sottovalutare, anzi, sono differenze di non poco conto rispetto al prodotto Marvel medio e fanno trasparire una sostanziale e piacevole libertà creativa.

L'esordio di Moon Knight è da questo punto di vista una dichiarazione di intenti di chi vuole prendersi i suoi tempi e le sue modalità per dare vita quasi ad un intero ecosistema da zero, privo di legami con il resto dell'universo condiviso. Quando si guardano certe scene, come ad esempio la notte dentro al museo o i continui risvegli/scambi tra Steven e Marc, è allora impossibile non esaltarsi e coglierne le immense potenzialità. I problemi sorgono perlopiù dall'ormai onnipresente umorismo, qui in realtà molto più contestualizzato per le situazioni allucinanti in cui viene a trovarsi l'innocente Steven, ma in alcuni punti mal calibrato - in primis le "paresi" nel primo incontro con Harrow - e, come avevamo già spiegato nella nostra anteprima di Moon Knight, è l'aspetto tecnico a tratti piuttosto rudimentale a non convincerci, pure nell'inseguimento, sotto gli standard della Marvel.