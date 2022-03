I Mostri di Cracovia Recensione: i demoni non spaventano su Netflix

Il nostro universo si trova al centro esatto di un regno soprannaturale, dominato da forze del bene che si contrappongono alle eminenze demoniache. Queste due realtà sono organizzate in una scala gerarchica rigidissima, e lo stesso rigore impedisce categoricamente di intervenire nelle vite degli umani. Il mondo materiale si trova quindi sospeso tra due poli opposti, in perenne lotta tra di loro ma lontani dalle nostre esistenze, all'interno di un equilibrio perfettamente bilanciato nella giustizia del caos più assoluto. Alex però è speciale, la sua esistenza è particolarmente vicina ad una presenza angelica che rischia di sgretolare il rigido patto di non interferenza sul quale si fonda il benessere dell'intero pianeta.



La nuova serie originale Netflix prende spunto dalle credenze della tradizione polacca per tessere un racconto nel quale gli esseri umani si trovano al centro della lotta tra il bene e il male, dove figure demoniache lottano contro angeli protettori e il destino del mondo è appeso ad un filo. I Mostri di Cracovia debutta tra le serie Netflix di marzo 2022, ma nonostante il buono spunto iniziale si perde nella pochezza dell'impianto scenico e nello scarso senso di gravità che pervade gli eventi più importanti, trascinandosi pigramente ad una conclusione anonima come il resto dello show. Per Netflix questo è un deciso passo indietro rispetto al buon livello raggiunto dai suoi spettacoli sul soprannaturale, soprattutto se confrontato con il recente Archive 81 (trovate qui la nostra recensione di Archive 81).



Protetta dal cielo

Alex (Barbara Liberek) annega la sua vita in una quantità allucinante di alcool, allungandolo con un numero imprecisato di pasticche per rendere la sua dipartita dalla realtà il più piacevole possibile.

La giovane donna getta via le sue nottate con uomini o donne sempre diversi, e sempre sconosciuti, liberandosi della solitudine come capita, con il solo scopo di trascorrere la notte in compagnia e priva di sensi. Alex è benedetta da una presenza che la segue da quando era una bambina, una donna dall'aspetto celestiale che le impedisce di morire nonostante tutti i suoi malsani sforzi. A questa figura angelica si contrappone una presenza oscura e priva di volto che tormenta i suoi incubi, retaggio di un vecchio trauma che fatica a scrollarsi di dosso. La ragazza è quindi in bilico tra la maledizione dell'oscurità e la sicurezza del bene, e questo la rende la candidata perfetta per il gruppo occulto guidato dal professor Zawadzki: durante il giorno l'uomo insegna patologia all'università di Cracovia, ma al termine delle lezioni veste i panni di un demonologo esperto, a capo di un piccolo circolo che vanta ragazzi con abilità speciali. Ma nessuno è come Alex, e la sua vicinanza al mondo metafisico rischia di sgretolare i muri che separano la nostra realtà dai cancelli dell'inferno.



Una trama priva di passione

Lo spunto narrativo fonda le sue radici nell'affascinante folklore slavo, fatto di tradizioni e leggende raccontate ben poco dal medium televisivo, che si rivela per questo fresco ed originale rispetto al classico stilema "angeli-demoni" occidentale.

La trama porterà Alex e i suoi comprimari a svelare la complessa gerarchia che domina i mondi del bene e del male, quando un demone vendicativo mette a repentaglio l'esistenza sulla terra sguinzagliando i suoi famigli più crudeli. Purtroppo l'ottimo incipit viene spazzato via da puntate iniziali prive di una narrazione orizzontale, durante le quali i protagonisti lottano contro gli esponenti del male procedendo a tentoni e senza farsi troppe domande, per poi affrettare lo svolgimento della trama negli episodi conclusivi, cercando di fornire una parvenza di organicità ad un racconto generale che fatica ad emergere. La scarsa brillantezza in fase di scrittura lascia purtroppo i suoi strascichi in molti aspetti dello show, dalla reiterazione di eventi troppo simili tra di loro (tra i quali le scene in discoteca, quasi una ad episodio) fino alla carenza di pathos che contraddistingue la lotta tra il bene ed il male.



Lo scontro con questo potente demone, che ha assunto il corpo di un bambino, non ha il mordente necessario per entusiasmare lo spettatore, e non aiuta lo spessore minuscolo di personaggi privi di carisma. Tra questi si annoverano sicuramente i comprimari, che si distinguono tra di loro solo per le loro abilità soprannaturali (le quali si rivelano quasi tutte completamente inutili alla causa), ma neanche la protagonista brilla per profondità caratteriale nonostante sia in bilico tra la sua benedizione e la maledizione.



Visivamente fiacco

Allo scarso risultato ottenuto dalla sceneggiatura si appaia una resa grafica poco gratificante: sul piano concettuale gli esseri metafisici sono tratteggiati con cura, e per questo si può perdonare una scarsa riuscita visiva (gli effetti speciali costano molto, a volte è il pensiero che conta), ma la messinscena generale è davvero troppo anonima e non suscita alcuna emozione.

La grigia e piovosa Cracovia abbassa ben presto i toni verso una stanca noia, mentre la storia procede senza guizzi particolari verso uno scontro finale insoddisfacente e privo di passione, proprio come il resto della serie. Se nelle prime puntate qualche movimento di camera ardito rendeva alcune scene molto suggestive, con il passare del tempo la regia si accontenta di svolgere il suo compitino senza esagerare, così come gli attori intenti in una recitazione minimalista che presta il fianco alla ripetizione di gesti sconclusionati - il battere i pugni sui muri, il giocare continuo con il cappuccio - per dare un minimo di dinamicità a sequenze prive di eventi.