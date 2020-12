Motherland, Fort Salem: le streghe soldato sbarcano su Prime Video!

La notte di Halloween è ormai trascorsa, ma Amazon Prime Video ci regala ancora titoli che stuzzicano gli appassionati di magia e di streghe. Il 20 novembre 2020 si è infatti aggiunta al catalogo una nuova serie tv che trasforma la figura della strega dall'immagine stereotipata della vecchia emarginata a quella della giovane e potente guerriera senza paura.



Le streghe di Motherland: Fort Salem sono una versione originale e interessante della leggenda, ma purtroppo non sempre la trama che le serie che le vede protagoniste è all'altezza delle aspettative. Scopriamo tutti i dettagli nella nostra recensione di Motherland: Fort Salem, ma non dimenticate di dare un'occhiata alle altre uscite di novembre su Amazon Prime Video!



Magia e attualità si fondono, in un teen fantasy che potrebbe dare di più

In un presente alternativo le drammatiche persecuzioni di Salem hanno portato ad una sorta di alleanza tra streghe e umani. I poteri delle prime verranno messi al servizio dell'esercito degli Stati Uniti d'America in cambio della fine delle ostilità. A distanza di secoli le giovani streghe vengono reclutate per proteggere la loro patria e per combattere le forze oscure che la minacciano. È così che Raelle (Taylor Hickson), Abigail (Ashley Nicole Williams) e Tally (Jessica Sutton) si trovano a condividere insieme un duro addestramento, volto a sgominare gli attacchi della Spree, un'associazione terroristica che sembra essere sempre un passo avanti a loro.



Questa è la trama di Motherland: Fort Salem, un fantasy drama creato da Eliot Laurence, trasmesso in patria a marzo 2020, ma sbarcato Amazon Prime Video solo questo novembre nella sua versione italiana. Grazie a una trama non priva di elementi originali, la serie si è dimostrata capace di catturare l'attenzione, pur non contando su una narrazione sempre efficace e su una realizzazione tecnica soddisfacente.

C'è però del buono in questa serie, a partire dall'idea di partenza, fino alla presenza di un cast prettamente femminile capace di rappresentare la rivalsa di un'intera categoria, quella delle streghe. Le donne, depositarie della magia, vengono qui presentate non più come un gruppo osteggiato da forze politiche o religiose, ma rispettate dall'intera comunità e impiegate in guerra grazie alle loro capacità.



Proprio queste ultime godono di una certa originalità e rappresentano uno dei meriti principali di Motherland. Sottoposte a un duro addestramento, le protagoniste imparano infatti a padroneggiare il proprio potere e ad esprimerlo tramite l'uso della voce e la manipolazione dei suoni. Mettere a tacere una strega non è dunque un modo per impedirle di formulare degli incantesimi, ma - molto semplicemente - di emettere suoni capaci di scatenare forze distruttive.



Risulta vincente questa particolare versione del mondo magico, che riesce a imporsi per originalità e fascino su altri prodotti dello stesso genere. Innovativa è anche la scelta di togliere alle seguaci della stregoneria il tradizionale ruolo - ormai abusato - o di vittime o di malvage fattucchiere, per dare loro una complessità molto più interessante e integrarle in un'ambientazione attuale.



Pur mostrando molti lati - talvolta anche negativi - delle produzioni teen, Motherland si inserisce in un contesto fantasy che tocca temi attuali: guerre, accordi diplomatici, politica e attacchi terroristici, ma anche rapporti interpersonali difficili, rivalità, amicizie e amori trattati nelle loro varie sfumature. Tutti questi elementi sono vincenti e rendono la visione della serie tendenzialmente gradevole, ma una insieme di fattori narrativi e tecnici minaccia la resa finale di un prodotto che sfiora la sufficienza.



Qualità altalenante e un intreccio che finisce per perdersi

Come molte altre produzioni teen, Motherland: Fort Salem accantona spesso il lato action per concentrarsi su tematiche tipicamente drama. Pur essendo un fantasy ambientato in un centro di addestramento militare, questa serie non si concentra solo sulla vita nell'esercito, ma affronta anche le difficoltà adolescenziali nell'instaurare relazioni, tra rivalità, senso del dovere e primi innamoramenti. Trovare l'equilibrio tra questi aspetti non è però facile e le difficoltà si percepiscono. Motherland mette tanta carne al fuoco, ma l'intreccio rischia talvolta di perdersi nelle parti legate al teen drama. Queste ci aiutano certamente a vedere le streghe per quello che sono - niente più che giovani donne alle prese con i normali problemi della vita -, ma in alcuni punti diluiscono l'azione. La serie di addestramenti - affascinanti soprattutto quando il focus è allenare la voce - dura inoltre per tutta la stagione, ritardando l'arrivo dello scontro, a cui viene dedicato un minutaggio limitato.



Motherland: Fort Salem presenta tutto sommato ingredienti teen drama validi. Il rapporto che si instaura tra le protagoniste viene costruito lentamente e con varie difficoltà - dovute soprattutto alle differenze caratteriali tra i personaggi - per poi sfociare in un'importante alleanza. Meno graduale è la nascita della relazione amorosa centrale, un po' affrettata nella sua costruzione, sebbene discretamente coinvolgente nel complesso.

La serie riesce dunque a costruire bene alcuni personaggi, risentendo però altrove di qualche mancanza nell'approfondimento psicologico di determinate figure, come la stessa protagonista, Raelle. A livello più strettamente tecnico una colonna sonora potente ed emozionante accompagna con validità le scene d'azione, indebolite però da una CGI poco curata e dall'utilizzo esagerato di un pesante filtro giallo. Elementi buoni e criticità si alternano in questa nuova serie Prime Video e il già annunciato rinnovo per una seconda stagione potrebbe permettere di rimediare alle debolezze iniziali, di migliorare gli effetti speciali e di esaltare i suoi punti di forza.