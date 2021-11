Mr Inbetween Recensione: la divertente serie crime di Scott Ryan su Disney+

Mr Inbetween vede il suo protagonista esattamente lì, nel mezzo. Una situazione di equilibrio che contraddistingue tanto il personaggio principale, quanto la serie di cui fa parte, tra il sostrato ironico e quasi buffo di un assassino a sangue freddo e l'efficienza di quest'ultimo nel proprio lavoro, che fa quasi totalmente dimenticare quel suo lato più sensibile e umano. Un costante bilanciamento tra due caratteri che nella narrazione si adagiano su quella che viene definita commedia nera e che vede perciò queste due sue anime scontrarsi ed incontrarsi costantemente.



Una trovata che Scott Ryan ha avuto già nel 2005 nel suo film The Magician, che ha scritto e diretto interpretando anche il ruolo del protagonista Ray Shoesmith, sicario che dal cinema è passato alla televisione per una produzione Fox andata in onda dal 2018 al 2021 per tre stagioni. Incarico conclusosi nello stesso anno in cui giunge con la sua prima stagione sulla piattaforma Disney (dove vi attendono anche le uscite Disney+ di novembre 2021), portando lo spettatore a conoscere ancor più approfonditamente la doppia natura di questo criminale dalla morale salda e la battuta pronta nell'arco di sole sei puntate.



Tra incarichi criminali e unicorni

Proprio come la personalità del protagonista anche Mr Inbetween gioca con il ribaltamento delle aspettative costruendo non solamente una storia di scagnozzi e doppiogiochisti, ma inserendo quel contesto criminoso in un'atmosfera quasi insolita, sempre al limite tra l'umorismo e il pericolo.

Un tipo di gestione del lato comedy che basa comunque i suoi principi su stilemi che rimangono inusuali per un prodotto come quello con protagonista il peculiare Ray Shoesmith, che non solo ricerca la possibilità di una comicità sottile, ma dilata i suoi tempi e non rincorre un ritmo frenetico o caotico. Le scene di estrema violenza si amalgamano perciò con facilità e scioltezza a quelle di spiccato ma ben misurato divertimento, sempre sottile come i metodi di punizione e vendetta del protagonista, capace tanto di uccidere un uomo dopo avergli fatto scavare la sua stessa fossa, quanto di non poter deludere la figlioletta sull'esistenza o meno degli unicorni. Ed è proprio grazie a questa calma sospesa e generale che la dualità della serie riesce a trovare la via della convivenza, senza permettere alle due anime di fagocitarsi l'un l'altra. Lo stesso contrappeso che rappresenta Ray all'interno del suo universo finzionale, che incuriosisce proprio per il suo modo desueto di approcciarsi al mestiere di assassino, non volendolo ridurre a stereotipo, ma ragionando su termini opposti.



Una serie che conosce bene il suo protagonista

Se dunque il Barry di Bill Hader da sicario cerca di diventare attore (leggete qui la nostra recensione di Barry 2), il Ray Shoesmith di Scott Ryan vuole solamente riuscire a dare un senso alla propria vita che sia oltre il lavoro, oltre l'uccisione e il pestaggio di creditori indietro con i pagamenti dello spaccio di droga. È poi la serie a fare il resto, aggiungendo alle mansioni dell'uomo delle riflessioni incentrate sul motivo di una violenza così spiccata e sulla necessità, anche per un assassino, di vivere appieno la ricchezza dei rapporti.

Mr Inbetween conosce bene il suo protagonista e di conseguenza fa sì che l'intera costruzione della serie prenda spunto dalla personalità del personaggio e ne faccia veicolo con cui attirare e trainare l'attenzione degli spettatori. Un prodotto originale che prova diversi registri pur tarandosi su un determinato genere, provando a divincolarsi più volte da quest'ultimo, ma non dimenticando mai la sua provenienza.