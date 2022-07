Ms. Marvel Recensione: una buona serie Marvel con qualche scivolone

Recensire Ms. Marvel è forse una delle attività più bizzarre relative al MCU, perché è come se si dovesse parlare di due prodotti ben diversi. La prima metà di stagione, infatti, è un classico teen drama realizzato in maniera fresca, frizzante, con un'estetica meravigliosa e unica ritagliata ad hoc per la protagonista, la solare Kamala Khan. La seconda, invece, cambia quasi improvvisamente tono, perde molti dei suoi personaggi secondari - che in fondo erano le sue forze motrici - faticando al contempo ad inserirne degli altri, crea buchi di trama a tratti spaventosi per poi riprendersi quasi totalmente sul finale.



E allora definirla una situazione bizzarra è un eufemismo. Di sicuro Ms. Marvel è la serie che, pur nel suo risultato finale positivo, ha mostrato una volta per tutte che ai Marvel Studios e in generale alla Disney c'è qualche problema nel gestire le imprese seriali, perché qui non c'è neanche la scusante di un iter produttivo travagliato e un cambio da film a telefilm. Detto ciò, siamo ancora convinti che anche questa versione di Kamala rappresenti una delle aggiunte migliori nonché più naturali al MCU attuale e che, con un tocco di cura in più, potrebbe diventare uno dei nuovi baluardi dell'universo condiviso.



La ragazza di Jersey City per salvare il mondo

Ambientata principalmente a Jersey City, Ms. Marvel vede come protagonista appunto Kamala Khan (Iman Vellani), una 16enne musulmana di origini pakistane che, in una maniera piuttosto casuale, ottiene dei suoi poteri indossando un vecchio cimelio di famiglia, nello specifico un bracciale. Si troverà allora, insieme ai suoi inseparabili amici Bruno (Matt Lintz) e Nakia (Yasmeen Fletcher), ad indagare su sé stessa e su tutti i cambiamenti che sta attraversando, sulla peculiare storia della sua famiglia materna e su un misterioso gruppo di persone molto interessate alle sue abilità, il tutto dovendo anche sfuggire dal Damage Control che vuole ovviamente comprendere con chi ha a che fare. Come anticipato in apertura, si tratta di dover discutere di due produzioni ben diverse, la prima delle quali è un sensazionale teen drama, a tutti gli effetti una delle migliori reintepretazioni recenti del genere.

Ms. Marvel si presenta al pubblico con una freschezza invidiabile, con una protagonista adorabile con cui è facile immedesimarsi subito e soprattutto con un comparto estetico fuori scala, che riprende veramente il mood delle prime run fumettistiche dedicate al personaggio. Nulla di ciò che accade è realmente nuovo, intendiamoci, poiché alla fine si tratta sempre dei classici punti cardine quali il conflitto con dei genitori troppo severi, l'ansia sul futuro, il ricercare la propria identità, le prime avventure amorose. Ma la nuova serie targata MCU riesce a rimescolare tutti gli ingredienti nel modo giusto, optando oltretutto per un andamento lento ma costante.



In Ms. Marvel, o almeno nella sua prima metà di stagione, qualcosa sta sempre accadendo ma si prende i suoi tempi, perché da telefilm lungimirante è perfettamente conscio di quanto sia innanzitutto cruciale forgiare la sua protagonista fin nei minimi dettagli. E di conseguenza molto più spazio di quanto ci aspettassimo è stato dedicato alla sua personalità, ai continui voli pindarici che compie nella sua testa e, come nei fumetti, al suo rapporto in parte conflittuale con la fede islamica. Tematiche che non sempre trovano spazio nel MCU, che anzi tende spesso e volentieri o a trattare sullo sfondo o a non concedere loro proprio uno spazio - da questo punto di vista le pur altalenanti serie stanno decisamente portando una dose generosa di novità. Insomma, fino al terzo episodio (qui potete recuperare la nostra recensione di Ms. Marvel 1x03) le gesta di Kamala Khan rasentano addirittura la perfezione o quasi, un giocattolino scintillante che dal quarto capitolo in poi si perde drammaticamente.



Cadute e una faticosa risalita

Non è facile spiegare cosa sia successo esattamente, ma è probabile in primis che il cambio di ambientazione in aggiunta alla perdita degli essenziali comprimari abbia già iniziato a demolire Ms. Marvel dalle fondamenta. In generale, però, è proprio la sceneggiatura, fino a quel momento attenta davvero ad ogni minimo dettaglio con pochissime e minori cadute di stile, a mostrare delle crepe devastanti: una trama portata avanti esclusivamente da infinite spiegazioni statiche, come se si fosse persa la capacità di svilupparla in modi intriganti o perlomeno eleganti; dei buchi di trama terrificanti e mai spiegati, che causano problemi enormi di continuity; nuovi personaggi che non possono minimamente incidere quanto Bruno o Nakia in quanto non hanno avuto nessuna fase di preparazione o approfondimento.

La parte centrale della stagione di Ms. Marvel è purtroppo un buco nero che sembra risucchiare qualunque aspetto positivo la serie avesse mostrato fino ad ora. Ed è un peccato perché delle idee anche piuttosto ambiziose ci sono, ma vanno contro ogni logica e contro ogni assunto che la produzione aveva stabilito. Certo, è un fantasy, eppure anche un buon esponente del genere stabilisce delle sue regole per poi seguirle. Il culmine è infine raggiunto da delle reazioni di alcuni personaggi assolutamente innaturali ad una grande rivelazione e da una CGI altalenante che, invece di assestarsi su un livello medio decoroso, sceglie di essere ottima in alcuni frangenti ed insopportabilmente datata in altri.



Il finale (per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Ms. Marvel 1x06), dal canto suo, riporta le gesta di Kamala ad un buon livello di intrattenimento. È infatti una puntata molto ben ritmata, ricca sia d'azione che di importanti momenti intimi tra i protagonisti e con una chiusura tutt'altro che da disdegnare - risultato non banale per le serie Marvel, ormai notoriamente famose per i finali veloci e raffazzonati. Si regge comunque su presupposti fallati, su buchi di trama inspiegabili e ha la tendenza, anche questa comune tra i telefilm MCU, di far sembrare risibili gli avversari, ma riesce a recuperare molto del fascino, dello storytelling e dell'estetica che ci avevano fatto innamorare all'inizio di Ms. Marvel, tra freschezza e richiami infiniti ai fumetti.