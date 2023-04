My Kind of Country recensione: inclusione e originalità nel talent Apple

X-Factor vi ha stancato? The Voice non fa più per voi? Amici è diventato più un dietro le quinte delle effettive esibizioni? Su Apple TV+ potete dedicarvi al talent show originale My Kind of Country (e alle altre serie Apple TV+ di aprile 2023), un serial che unisce mondo musicale e raggiungimento dei propri sogni, partendo da qualsiasi angolo del mondo per approdare poi nella campestre Nashville, culla del country e di tutte le sue diramazioni, quelle che verranno cercate e scovate, portate su di un palco da un gruppo di giurati. Nomi altisonanti per il programma sulla piattaforma che conta nelle sue fila gli artisti Jimmie Allen, Mickey Guyton e Orville Peck. A presiedere, però, due madrine d'eccezione: Reese Witherspoon e Kacey Musgraves, rispettivamente la nota produttrice e attrice premio Oscar (incontrata recentemente nella recensione di Da me o da te) e la cantante vincitrice di sei Grammy Award.



Un talent show per raggiungere il proprio sogno

My Kind of Country segue in poche puntate i sogni e le aspirazioni di un gruppo di musicisti chiamati a raccolta proprio da Allen, Guyton e Peck per doversi scontrare su di un palcoscenico in cui saranno soltanto loro e il proprio talento.

Ma lo show ha un obiettivo che va oltre la semplice vittoria di uno dei partecipanti, la cui vita potrebbe comunque cambiare se venissero decretati vincitori del programma. Ad attenderli al traguardo c'è il supporto discografico da parte di Apple Music, a cui i concorrenti possono ambire per veder finalmente decollare la propria carriera. È nelle varianti che My Kind of Country si muove, cercando di essere una sorta di unicum all'interno del panorama dei talent show, dando sia una seconda opportunità a chi lo merita, sia concedendone finalmente una a chi non ha mai avuto realmente occasione per spiccare il volo. A far parte del gruppo del concorso Apple TV+ presenziano personalità non tutte inedite nel panorama del country, che hanno avuto modo di farsi pian piano un nome nel loro paese, ma che potrebbero finalmente fare il salto di qualità nella città in cui questo genere si è sviluppato. Arrivare al cuore di un modo di essere, di vivere e di esprimersi, che cercano di trasmettere attraverso strumenti, parole e voce. Sentendosi uniti a quell'immaginario pur provenendo da qualsiasi altro posto sulla terra, a dimostrazione del fatto che si può essere anche lontani col corpo, ma ci sono suoni e canzoni che ci mettono in collegamento ovunque ci troviamo.



Tutte le possibile influenze del country

Altro aspetto influente dello show, nonché motivo per cui Witherspoon e Musgraves hanno deciso di investire le proprie energie nel progetto, è l'obiettivo di inclusività che persegue, e che è primario ai fini della decisione sul chi far ricadere la vittoria. Lo scopo di My Kind of Country è quello di ampliare i confini di una tipologia musicale spesso rimasta fissa nei propri pregiudizi e che non ha perciò permesso con facilità a tanti cantanti promettenti di poter emergere in quanto non ritenuti idonei agli standard del genere a cui si dedicavano. Musicisti con inflessioni provenienti dal loro paese d'origine, cantanti apertamente queer, donne e uomini neri che, con sorpresa (e delusione?) dei produttori, non vogliono fare musica rap o R&B.

Un intero mondo che vuole aprirsi al country e, viceversa, uno spazio in cui il country si lascia influenzare dall'esterno. My Kind of Country ha un proposito e lo mantiene in un programma in cui non c'è lotta e non c'è dramma, ma solo amore per la propria arte. Un ritorno a un talent show più improntato sul contenuto effettivo, che sullo scandalo. Onesto come può esserlo una canzone country.