Mythic Quest 3 Recensione: un passo indietro per la solida comedy Apple

Negli ultimi tempi abbiamo più volte elogiato il catalogo di Apple TV+ (in particolar modo nelle nostre migliori serie del 2022), di per certo carente dal punto di vista della quantità rispetto alla concorrenza ma che non ha nulla da invidiare dove forse conta di più, ovvero la qualità. E c'è un genere specifico in cui brilla intensamente il contributo di una piattaforma che, almeno in Italia, non sta ancora avendo il seguito che meriterebbe: le comedy, che qui hanno trovato un terreno incredibilmente fertile tanto da aver mostrato alcune delle possibili evoluzioni della comicità sul piccolo schermo. Mythic Quest (vi rimandiamo alla nostra recensione della clamorosa Mythic Quest 2) è uno dei prodotti che stanno provando ad evolvere il genere e la seconda stagione è stata una clamorosa dimostrazione di ciò, ricca di momenti - sia comici che drammatici - tuttora impressi saldamente nella nostra memoria.



Come in ogni processo evolutivo, però, è possibile incappare qualche volta non in degli errori, sarebbe una crudele esagerazione da parte nostra considerare tale la nuova stagione della serie dai creatori di It's Always Sunny In Philadelphia; più che altro cadere in qualche svista di calcolo di troppo e non saper riconoscere che, a volte, determinati personaggi funzionavano come secondari per motivi evidenti.



Compagnie rivali

Innanzitutto riprendiamo per un attimo le fila della narrazione, in quanto la scorsa stagione si era conclusa con un cambiamento decisamente radicale: Ian (Rob McElhenney) e Poppy (Charlotte Nicdao) hanno infatti lasciato Mythic Quest, il più grande - e fittizio - MMORPG in circolazione, per fondare un loro studio di sviluppo e ricominciare da zero; nel frattempo, proprio nella sale che li vedevano protagonisti fino a poco tempo prima, è David (David Hornsby) a prendere le redini della compagnia e, insieme alla solita vulcanica Jo (Jessie Ennis), si decide a portare il gioco al cinema; sullo sfondo o circa, infine, si stagliano le storyline degli altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere negli anni, da un Brad (Danny Pudi) già fuori di prigione alle giovani Rachel (Ashly Burch) e Dana (Imani Hakim) ancora in cerca della loro strada.

E la prima metà di stagione è, ad essere onesti, un piccolo disastro se comparato agli standard cui Mythic Quest ci aveva abituato, sfociante in un episodio di Natale estremamente povero e afflitto da mediocrità. Ma perché si è verificato un tracollo del genere? La radice dei problemi di questa prima parte di stagione può essere ricondotta ad un solo fattore, cioè il voler aumentare esponenzialmente il minutaggio su schermo di numerosi personaggi e rispettive storyline senza tuttavia cambiare il format della serie, incentrata su puntate di circa 25 minuti ciascuna. Durata perfetta quando l'attenzione era focalizzata interamente sul destino di Mythic Quest e che al contempo si è rivelata deficitaria se si devono gestire le vicende del MMORPG, di GrimPop e non solo.



Di conseguenza l'insieme risulta tutt'altro che coeso e intrigante, è incapace di portare avanti in maniere soddisfacenti un tema unitario come le precedenti stagioni, assomigliando più ad un collage randomico di scene. Non è un caso se l'altra grande comedy Apple, Ted Lasso (potete recuperare qui la nostra recensione di Ted Lasso 2), abbia aumentato a dismisura ambizione e durata dei singoli capitoli, anche se naturalmente gli obiettivi e il mood generale sono molto differenti. In più, alcune scelte ci sono sembrate proprio poco lungimiranti: perché dare così tanto spazio a certi personaggi? Intendiamoci, alcune storie secondarie sono una magistrale continuazione di quanto si era visto negli scorsi anni, in primis i tentativi di trovare un lavoro adatto di Rachel e Dana.

Altre no e non crediamo sia fantascienza rendersi conto che ad esempio Carol (Naomi Ekperigin) sia una figura a dir poco esilarante nel momento in cui viene centellinata, non messa al centro di un'intera storyline. Ci sono personaggi che semplicemente funzionano sullo sfondo perché non hanno abbastanza profondità comica da poter essere sfruttati di più, così come era prevedibile che le gimmick di Jo - esagerata e passionale all'estremo - e Brad - avido per il puro piacere di esserlo e basta - fossero ormai giunte al capolinea. I personaggi di una comedy hanno un timer sopra la testa, ad un certo punto scadono e Mythic Quest non solo non si è resa conto di un simile processo, ma ha dato loro ancora più spazio. Il risultato è una prima metà di stagione lenta, annacquata e spaesata, commovente saluto a C.W. escluso.



La situazione si capovolge

A questo punto molti di voi si staranno chiedendo il motivo di un voto comunque piacevolmente positivo e la risposta è la seconda metà di stagione, che compone una delle più entusiasmanti, divertenti e profonde prove di forza che il genere abbia mai visto. E il via viene ovviamente dato da una delle tradizioni più significative di Mythic Quest: un episodio totalmente staccato dal resto che indaga o sul mondo dello sviluppo videoludico o approfondisce il passato dei protagonisti. Naturalmente non faremo spoiler alcuno, vi basti sapere che anche questa volta McElhenney e compagnia hanno fatto un sontuoso centro che da solo varrebbe la sufficienza per l'intera stagione, non è un'esagerazione.

Il nostro voto, però, va ben oltre la sufficienza perché anche le altre puntate rimanenti in sostanza non fanno altro che riprendersi dall'inconsistente torpore delle precedenti e offrire un mix encomiabile di comedy e drama, come se le premesse poste dal finale della scorsa stagione scoppiassero finalmente solo ora. Da una parte si tratta di un'opzione condivisibile, soprattutto è narrativamente coerente offrire a quel punto un po' di girotondo fine a sé stesso - il rapporto tra Ian e Poppy è la prova più lapalissiana. E avrebbe anche funzionato sotto le spoglie di piccolo espediente, magari con qualche gag ripetuta, che ogni tanto si fa largo negli episodi; il problema è che in Mythic Quest non è un piccolo espediente, è il nervo centrale di tutte le storyline, persino quelle di troppo. Così il gioco non funziona, ma una volta superata la fase di stallo si giunge in pratica alla vera storia che gli sceneggiatori volevano raccontare.



Qui si rasenta la perfezione, si sfocia in scene dalla drammaticità inebriante e una comicità che una volta per tutte si stabilizza, si volge chiaramente verso un obiettivo alla volta da sbranare e parodiare e lo travolge. Ogni elemento viene meticolosamente posizionato al proprio posto: personaggi secondari sullo sfondo, i principali sotto le luci della ribalta, un delizioso fil rouge che unisce tutte le varie vicende e Mythic Quest torna la sinfonia devastante che è sempre stata, torna la comedy sul posto di lavoro pregna di una profondità che nel genere non si vedeva da Scrubs.

Insomma che si tratti di un'epifania di autorealizzazione personale o rendersi conto di aver svolto talmente bene il proprio da lavoro da non poter più licenziare nessuno, il trio McElhenney-Ganz-Day ricorda a chiunque perché It's Always Sunny In Philadelphia è un cult assoluto e che non si è trattato affatto di un caso. Certo, è una stagione di passaggio che oltretutto apre diversi dubbi sul futuro, preferendo una solida stabilità e un ridimensionamento delle ambizioni - il finale, da questo punto di vista, secondo noi è chiaro - ad un'evoluzione continua. Non c'è nulla di intrinsecamente negativo in una svolta del genere, ci auguriamo soltanto che la prossima stagione di Mythic Quest possa vivere su equilibri più sostenibili.