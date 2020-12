Natale con uno sconosciuto 2: Recensione: della nuova stagione su Netflix

Nella nostra recensione di Natale con uno sconosciuto avevamo parlato di una piacevole sorpresa: pur non partendo da basi molto originali e offrendo dei concetti narrativi innovativi, la storia dell'infermiera Johanne era riuscita, con il suo fare molto naïf e gioviale, a raccontare una commedia romantica natalizia con dei toni ovattati e molto gradevoli.



Partendo dall'ambientazione norvegese, decisamente inattesa ma tremendamente in tema con il Natale, la produzione Netflix ci aveva permesso di affondare in un turbinio di guai amorosi, bugie e buoni sentimenti, grazie agli occhi di una protagonista genuina, dalla bellezza acqua e sapone. Poter, quindi, tornare ad accompagnare Johanne nella sua sfortunata ricerca di un amore eterno non poteva non incuriosirci.



L'amore a Natale

La prima stagione di Natale con uno sconosciuto si era chiusa con un cliffangher che aveva lasciato Johanne basita nel vedere un volto ignoto presentarsi alla porta. Una sospensione che in un certo qual senso aveva rovinato il flow della serie, che ci aveva proposto numerosi possibili amanti per la giovane infermiera, ma che ci aveva servito l'assist per attendere poi l'arrivo della seconda tornata di episodi, per scoprire chi fosse l'ignoto amante presentatosi alla porta. Sarete felici di sapere che alla porta non c'era nessuno che avreste potuto immaginare: da qui in avanti, infatti, inizierà una serie di intrecci amorosi che riporterà la protagonista a vivere di dubbi e drammi sentimentali, alla ricerca della soluzione a tutti i suoi problemi. Se d'altronde Jorgunn, la sua inquilina, sta per convolare a nozze con Raul e intorno a lei tutti sembrano poter trascorrere il Natale con la persona che amano, Johanne non riesce mai a vedere la fortuna trionfare nella sua vita.



Diversamente dalla prima stagione, nella quale a scatenare l'impulso di trovare qualcuno con cui passare il Natale era l'atteggiamento paternalistico e consolatorio dei suoi genitori, in questi sei nuovi episodi tocca a Johanne vestire i panni quasi materni nei confronti del mondo che le sta intorno, a partire dal padre, anche lui in sofferenza per amore. Attorno a lei si inseriscono numerosi nuovi personaggi pronti ad arricchire la sua esistenza, andando a creare nuove ramificazioni che portano lo spettatore ad impattare contro un mondo quotidiano, reale, tangibile, che permette di empatizzare con ogni possibile vicenda.



L'atmosfera è, poi, sognante: la Norvegia non il palcoscenico più noto al mondo per imbastire una produzione cinematografica o televisiva, quindi poter tornare in quell'ambientazione che permette a Johanne di spostarsi in città con l'ausilio di uno slittino oppure vivere il modo in cui viene percepito il Natale rappresenta il vero plus di tutta la vicenda.



Un moderno diario norvegese

Johanne diventa, così, una vera e propria Bridget Jones scandinava, con un fascino molto più genuino dalla sua, grazie alle movenze di Ida Elise Broch, che riesce a trasmettere allo stesso tempo il desiderio di emancipazione e il disagio per il doversi ritrovare coinvolta in un processo di seduzione che non le appartiene.



Inoltre la modalità di scrittura della serie è tanto semplice quanto funzionale alle necessità dello spettatore: i sei episodi durano 20 minuti l'uno, il che ci permette di lanciarci in buona sostanza in quella durata che rende Natale con uno sconosciuto un film di appena due ore, che ci accompagna in un arco narrativo completo, mai noioso e che non incespica mai in momenti di stasi inutili. Johanne ha uno spasimante col quale condividere in ogni momento delle vicende al limite al paradossale, senza mai sfociare nella volgarità, e trovando anche lo spazio necessario per lanciare qualche messaggio fondamentale dal punto di vista dell'emancipazione e del rispetto della figura femminile.

D'altronde, in tempi non sospetti, Johanne era già stata una protagonista intenzionata ad esaltare la propria indipendenza, ma senza voler strizzare l'occhio a tutte le produzioni che cercano la strada facile per il successo andando a braccetto con temi femministi e annessi: l'infermiera di Oslo vive appieno la sua vita sentimentale e non si spaventa nel momento in cui deve confessare a qualcuno, aiutata da un po' di birre, di aver appena provato la ceretta brasiliana, o di annoiarsi dinanzi all'ennesima paternale sui diritti delle donne, totalmente gratuita e non richiesta da una donna che dimostra più di una volta di essere in grado di scegliere per sé. In queste argute scelte narrative, la serie norvegese dimostra di essere al passo con i tempi e anche molto sagace nel gestire alcune tematiche moderne.



Una carrozza sgangherata

Gradevole anche il modo in cui vengono proposti i vari amanti della ragazza, variegati e differenziati da caratteri che rispondono ad esigenze e necessità diverse. Dal fidanzato che emula le emozioni di un grinch, passando al geloso di turno, oppure a quello che si dimostra ben intenzionato, ma che nel momento di fare un passo in avanti verso il rapporto carnale si lascia andare a degli atteggiamenti poco mascolini, fino al grande ritorno, a quello che forse è stato il compagno di Johanne più amato della prima stagione, per il quale sarà impossibile non fare il tifo fino alla fine e risolvere così anche quel cliffhanger che ci aveva lasciato col fiato sospeso al termine della stagione precedente. Da sottolineare, con estremo piacere, anche il lavoro svolto sulla famiglia di Johanne, che diversamente da come si era sviluppata nella prima stagione - in cui era davvero relegata al ruolo di comprimario consolatorio -, stavolta prende in mano la propria situazione e ci permette di apprezzare ancor di più i ruoli della madre e del padre dell'infermiera; entrambi indipendenti e pronti a rivendicare la rispettiva vita, questi ultimi ci forniranno anche uno spaccato abbastanza credibile di quella che è la vita di coppia dopo più di trent'anni di matrimonio, sfociando anche in una bella citazione a Santa Lucia di Siracusa, inaspettata per una serie norvegese, che non manca di colpire il nostro spirito patriottico, mai domo.