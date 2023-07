Nettare degli Dei Recensione: l'ennesima sorpresa targata Apple TV+

Se si è fortunati a volte ci si può imbattere in una tipologia speciale di telefilm, che con la loro qualità generale possono far ricredere molte delle nostre convinzioni. Non in maniera radicale, intendiamoci, perché chi non apprezza minimamente alla base un poliziesco procedurale o un legal drama non troverà un prodotto capace di fargli cambiare idea, a meno di miracoli che avrebbero del clamoroso. Ma delle serie capaci di farci appassionare a tematiche cui non siamo mai stati attratti, questo è invece ampiamente possibile: in fondo basta pensare alla sontuosa Ted Lasso (qui potete recuperare la nostra recensione di Ted Lasso 2), godibile senza problemi da appassionati o no di calcio poiché in fondo lo sport è sempre trattato al pari di una metafora. E curiosamente per trovare un altro exploit simile bisogna rimanere ancora in casa Apple TV+ con la squisita Nettare degli Dei, ispirata al manga di Tadashi Agi e ambientata nel cuore pulsante dell'enologia.



Una serie trasmessa proprio in queste settimane sulla piattaforma e che abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima, catturati immediatamente dalle sue atmosfere e da un'eleganza - sia nell'estetica che soprattutto nei dialoghi - semplicemente fuori dal comune. Qualche piccola ingenuità la blocca dal poter essere considerata un capolavoro pieno, ma non abbiamo dubbi che Nettare degli Dei rappresenti una delle grandi sorprese del 2023.



Una gara a colpi di vino

Ma di cosa tratta la nuova serie Apple? Protagonista delle vicende è Camille Leger (Fleur Geffrier), figlia del più rivoluzionario enologo del suo tempo con cui ha però avuto un rapporto spesso contrastante, fatto al contempo di immensa ammirazione e voglia di seguire le sue orme quanto di rabbia repressa a causa di comportamenti al limite dell'ossessivo che l'hanno profondamente segnata.

Dopo decenni senza avere sue notizie, tuttavia, Camille viene di nuovo contattata dal padre in procinto di morire che le chiede come ultima richiesta di venirlo a trovare in Giappone, dove la attenderà una lotta serrata per l'eredità contesa con un altro cosiddetto "figlio spirituale" di lui, Issei (Tomohisa Yamashita). Ecco, forse il modo migliore per spiegare Nettare degli Dei è partire precisamente dal suo nucleo, quel vasto mondo dell'enologia che, seppur trattato con una precisione e una scientificità da non prendere sotto gamba, non è altro che una metafora o uno strumento narrativo e come tale ha paradossalmente ben poca rilevanza. D'altronde ci vuole poco a comprendere che in Ted Lasso il calcio potrebbe essere sostituito ad esempio da qualunque altro sport o attività con una forte punta di agonismo, che in The Office si potrebbe cambiare a piacimento la Dunder Mifflin con qualunque altra tipologia di posto di impiego e la situazione non muterebbe di una virgola, perché queste serie si basano sulle vicende personali e genericamente lavorative dei loro protagonisti. Nettare degli Dei si inserisce in un solco del genere e il vino diventa un banale pretesto per entrare nel merito di una doppia odissea familiare che ricorderemo ancora a lungo.



E il motivo per cui la ricorderemo a lungo è semplice: in pratica è eseguita alla perfezione, con ogni dettaglio tematico e strutturale studiato fin nei minimi dettagli, dalla necessaria biforcazione del minutaggio per caratterizzare in maniera efficace sia Camille che Issei - azzeccata l'intuizione di non portare avanti in contemporanea l'approfondimento di entrambi - fino al crescendo emotivo che culmina in un finale liberatorio, catartico e persino un po' provocatorio per il tono di alcune sequenze cruciali. Allora il vino lascia presto il campo, pur rimanendo onnipresente sullo sfondo come trait d'union, ad uno scontro senza esclusione di colpi tra due mondi, tra due culture agli antipodi incarnate dall'estrema emotività di Camille e la glaciale freddezza di Issei, dalla voglia di proteggere ad ogni costo la propria figlia da parte della madre di lei all'abitudine sociale di indirizzare forzatamente la vita di un erede da parte della famiglia di lui.

Lo sappiamo, sembra la descrizione di un tomo ingessato e polveroso di antropologia piuttosto che una serie, eppure la straordinarietà di Nettare degli Dei la si può ritrovare nella leggiadria e nella naturalezza del suo intreccio narrativo. Non ci sono voli pindarici, non c'è una frammentarietà della narrazione che spesso in realtà serve più a celare la povertà di una storia che ad esaltarla, non ci sono bizzarri escamotage o clamorosi colpi di scena fuori dal mondo; è il racconto di due persone, di due società, di due universi che si scontrano portato su schermo con un'eleganza irresistibile. Se poi la raffinatezza viene ricercata più sul piano visivo, specialmente nella prima metà della serie, si creano dei momenti da pura standing ovation.



Ad un passo dall'essere un capolavoro

Di più non ci sentiamo di dire, in quanto crediamo sia evidente che Nettare degli Dei sia una di quelle produzioni a rischio eccessivo di spoiler, che sarebbero a dir poco delittuosi. È un'odissea che va goduta, anzi, assaporata fino in fondo, nonostante già in apertura avevamo accennato a qualche difetto che le impedisce di entrare di diritto nel pantheon del medium. Innanzitutto nella serie Apple abbiamo riscontrato una problematica su cui noi stiamo insistendo da anni, addirittura dai tempi della terza stagione di Daredevil (qui potete recuperare la nostra recensione di Daredevil 3, leggere per credere): non si può, oltretutto in una serie dalla distribuzione settimanale, arrestare in toto la narrazione per realizzare un flashback dalla durata di una puntata, tra l'altro piena di dettagli e avvenimenti che erano già a conoscenza di chi guarda.

E si, in Nettare degli Dei è un episodio che rivela dettagli cruciali, che rimane estremamente godibile ed emozionante, ma non riusciamo a scrollarci di dosso la sensazione che un prodotto talmente curato nonché fuori dalle logiche e modus operandi del circuito più commerciale possa trovare modalità più sottili e affascinanti per svelare le sue carte. In secondo luogo, forse proprio sul finale, negli istanti conclusivi che chiudono il cerchio, si poteva evitare una rapidità quasi dissennata e perdere giusto qualche scena in più per far respirare lo spettatore dopo le montagne russe emotive vissute nei 50 minuti precedenti. Nettare degli Dei, però, resta una miniserie eccezionale, l'ennesima gemma di un catalogo che non la vuole smettere di sorprenderci ad ogni occasione o quasi.