Non ho mai... 4 recensione: crescere e affrontare l'età adulta

La fine del liceo ha sicuramente rappresentato un momento di profondi cambiamenti per tutti. Si tratta di una transizione importante, quella che divide l'adolescenza dall'età adulta, di un vero e proprio salto nel buio incentivato da una serie di stimoli e pressioni, tutti canalizzati dalla voglia di scoprire fino in fondo chi siamo e le persone che potremmo potenzialmente diventare. Non ho mai... 4 parte proprio da una serie di riflessioni di questo tipo, delineando un percorso tutto da scoprire per i piccoli protagonisti che, per la prima volta, si affacciano su un contesto totalmente inesplorato per loro, generando un confronto che non è mai stato semplice per nessuno.



Disponibile su Netflix dall'8 giugno 2023, la quarta stagione di questa serie prosegue dagli ultimi eventi visti in precedenza, trascinando gli spettatori nel tanto agognato e complicato viaggio che conduce dagli anni del liceo a quelli del college (da noi università), ritrovando i personaggi di sempre impegnati a fare i conti con la propria identità attuale, con tutte le possibilità e pseudo-obblighi che il sistema scolastico americano continua a intessere sulla loro esistenza, e su quello che potrebbe essere il loro prossimo cammino.



Crescere, cambiare e fare i conti con tutto il resto

Non ho mai... 4 riprende da un evento che nello specifico aveva chiuso la terza stagione (per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Non ho mai 3). Partendo da un legame che moltissimi fan attendevano da tempo, però, costruisce una narrazione dalle tinte realistiche (in termini di prime volte e momenti del genere) e si concentra su un elemento ancora più importante di questa quarta stagione: l'ultimo anno di liceo.

Se fino ad ora avevamo visto Devi (Maitreyi Ramakrishnan) e i suoi amici crescere e cambiare a poco a poco, adesso il loro graduale percorso di crescita cercherà in qualche modo di trovare una propria dimensione al di fuori della realtà liceale e familiare, confrontandosi con la scelta del college più adatto e con il tipo di persone che vorranno essere nel prossimo futuro. Un salto del genere, ovviamente, lo abbiamo visto già in tantissimi altri racconti teen comedy sulla stessa scia (un esempio di ciò lo trovate nella nostra recensione di Uno splendido disastro); quello che però distingue Non ho mai... 4 da tutti gli altri prodotti simili è proprio la sua scrittura e il modo in cui trasporta noi, e i protagonisti, in uno dei momenti più delicati che l'adolescenza possa offrire. Chi siamo? Chi saremo? Chi diventeremo o dovremo diventare? Queste sono solamente alcune delle domande più classiche che cominciano a balenare nella testa degli studenti quando si accingono a scegliere il loro percorso universitario (college), quel cammino che potrebbe definirli una volta per tutte, in termini accademici, o indicargli semplicemente strade alternative da scegliere e in cui brillare ugualmente, a modo proprio e senza alcuna pressione.



Così Non ho mai... 4 ritorna sul piccolo schermo proprio per raccontarci questo delicato periodo di crescita personale attraverso una storia che, pur se maturata nel tempo, riesce comunque a mantenere quella spensieratezza leggera che aveva colpito i fan fin dalla prima stagione. Dopo una prima volta dimenticabile con Ben (Jaren Lewison), le porte della Sherman Oaks si riaprono su un ultimo anno pieno di domande sia dal punto di vista della carriera che personali. La fine delle vacanze estive spingerà Devi in un ultimo anno di scuola sicuramente memorabile, ma non nei termini che lei si sarebbe mai immaginata.

Ancora una volta la ragazza si troverà ad affrontare delusioni d'amore, momenti di crescita e una serie di difficoltà che plasmeranno il suo modo di vedere il mondo, e di leggerne le ragioni intrinseche. Con lei anche gli altri protagonisti dovranno vivere un nuovo momento di crescita, premendo su una coralità che ancora sa funzionare, proprio nel suo essere narrativamente dinamica. Degno di nota è il percorso che affronta Paxton, interpretato da Darren Barnet, intento a scoprire il proprio potenziale dopo aver scelto di abbandonare il college, deluso da quello che ha trovato.



E adesso?

Uno dei grandi pregi di Non ho mai... 4 risiede proprio in un certo tipo di coerenza realistica, capace di fondersi con la leggerezza che fa da sfondo a tutti gli eventi in gioco. La crescita rimane una delle grandi tematiche della serie, centrale in ogni sviluppo, insieme a tutte le sfide legate all'ingresso nell'età adulta e a un certo grado di disillusione piuttosto presente, anche se ben calibrato con il percorso di ogni personaggio. Se in passato abbiamo visto questi ragazzi evolversi in maniera progressiva, adesso è il momento di tirare le somme di un percorso che si appresta a compiere un salto non affatto semplice affrontare.

Il college è il grande mostro da affrontare, il muro contro cui ogni protagonista si scontrerà, scegliendo se demolirlo, scalarlo o anche semplicemente arginarlo. Uscire dalla dimensione liceale significa mettersi nuovamente in gioco, abbandonare l'identità che si è costruita nel corso degli anni precedenti e ricominciare tutto da capo, confrontandosi con un contesto in cui l'anonimato iniziale rimane un elemento inevitabile, anche in termini di carriera accademica. Non ho mai... 4 non cerca mai di edulcorare o di mitizzare questo genere di terrore, rendendolo uno degli elementi chiave dell'intera trama, così da porre la serie su un piano molto credibile.



Le piccole cose di tutti i giorni, inoltre, rimangono uno dei materiali narrativi principali dello show, accostando ai crucci giovanili alcune dinamiche interessanti cui gli adulti devono rapportarsi. Pure la famiglia di Devi trova posto in questa nuova stagione, portando in scena riflessioni provenienti dalla dimensione sentimentale e personale, risultando coerente con quello che abbiamo visto in precedenza e ampliando un po' di più la portata dell'intera storia.



Un saluto che sa di nostalgia

A parte qualche forzatura evidente e una leggerezza formale dai tratti prevedibili, Non ho mai... 4 riesce a trasmettere perfettamente tutto ciò che vuole. In questi ultimi episodi non troviamo solo i personaggi a cui tutti si sono affezionati in questi anni, ma un gruppo di ragazzi che ha saputo crescere e fare i conti con i propri limiti, affrontando momenti emotivamente difficili, grandi soddisfazioni e attimi leggeri.

A una scrittura estremamente attenta al percorso di ognuno, si alternano scelte leggere che possono stonare, anche se accompagnate da una cura generale avvolta da una nostalgia percepibile soprattutto in età avanzata. L'ultima stagione di Non ho mai... ci parla di tantissime cose nuove, raccoglie i frutti seminati in precedenza e ci fa riflettere sulle difficoltà che tutti hanno affrontato quando sono entrati per la prima volta in contatto con il mondo degli adulti, con quegli stimoli che cercano di indirizzarti da qualche parte, mentre resti immobile cercando di capire chi sei veramente.