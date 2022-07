Finché vita non ci separi Recensione: una serie Netflix mediocre

La classica frase "finché morte non ci separi" viene trasformata da Netflix per diventare Finché vita non ci separi - ma di cui esistono anche versioni più classiche come vediamo nella nostra recensione del film horror Finché morte non ci separi. La casa di Reed Hastings regala ai suoi abbonati una storia che tenta di scardinare le regole ferree e antiquate del matrimonio (non perdete le uscite Netflix di luglio 2022), cercando però sempre di poter trovare un briciolo di amore. La serie portoghese viene scritta a sei mani da Hugo Gonçalves, Tiago Santos e João Tordo, mentre la sua direzione è affidata per i suoi totali otto episodi al regista Manuel Pureza. Diverse generazioni, svariati modi di vedere le relazioni, che si dividono tra i protagonisti della narrazione e i personaggi di contorno i quali vanno occupando la loro villa allestita a nozze.



Un ibrido tra pensieri e umorismo

È quello degli organizzatori di matrimoni il mestiere della famiglia ritratta in Finché vita non ci separi. Ognuno con le sue mansioni, tutti impegnati a cercare di mantenere in piedi un lavoro e un'unione che sembra destinata a sfaldarsi. C'è Vanessa (Rita Loureiro), colta come alla sprovvista dall'età che avanza e decisa a non continuare con quella che le sembra ormai un'esistenza priva di passione e stimoli.

C'è suo marito Daniel (Dinarte Branco), fotografo costretto a ritrarre da vent'anni sposi e invitati invece che impegnarsi sul proprio percorso artistico e personale. Ci sono poi i loro figli, orbite che sembrano distanti dall'universo dei genitori, ma che vanno sempre a confluire nel loro nucleo, insicuri delle proprie scelte e ancora alla ricerca di risposte. La crisi che la serie lascia intendere sopita per troppo tempo scoppierà quando Vanessa comprenderà lo stallo che l'ha incastrata irrimediabilmente nella sua routine troppo lontana dai brividi e dalla libido. Una richiesta di divorzio che giungerà come un fulmine a ciel sereno per il marito, che nonostante notti continue passate sul divano, non vuole accettare di dover dire addio a quella donna che aveva conosciuto e ritratto anni prima. Il tono di Finché vita non ci separi fa della serie Netflix un prodotto ibrido che non riesce pienamente a raggiungere il proprio obiettivo pur facendo capire perfettamente qual era la direzione in cui voleva condurre il proprio racconto.



È un'ironia amara quella che prova ad esercitare la storia a puntate, il cui tentativo è quello di poter riportare con serietà i turbamenti e i dubbi che affliggono i suoi personaggi, ma di non tralasciare un umorismo che possa così alleggerire le tensioni e rendere più fruibile la serie per gli spettatori.



Un'ironia che non convince



La realtà, però, è che la comicità utilizzata danon si addice a qualsiasi tipologia di pubblico e questo perché non riesce quasi a far percepirea causa di una scrittura poco fluida che non ne permette di cogliere immediatamente il sottotesto più farsesco.

Impedimento che allontana quasi da subito lo spettatore, pur più cosciente durante lo scorrere delle puntate del genere di sarcasmo di cui si avvale il prodotto. Eppure la serie non riesce proprio a convincere, vista anche la poca incisività che presenta e che non contribuisce a rendere accattivante la rivisitazione delle tradizioni legate ai matrimoni. Una serie che mostra come possono essere volatili i rapporti e come invece altri siano in grado di radicarsi nel profondo. Una presa in giro di un momento che può cambiarti la vita, bisogna solo capire se in meglio o se in peggio. Ma la risposta arriverà col tempo, quello che spesso si vorrebbe fermare e far tornare indietro.