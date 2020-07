Normal People, recensione della serie irlandese dal romanzo di Sally Rooney

"I rapporti non funzionano come li vediamo in televisione e al cinema". Così inizia una delle citazioni più famose di Scrubs. Perché il Dr. Cox sa che non esistono baci sotto la pioggia o corse all'ultimo fiato per non far partire quel treno. Sa benissimo che le relazioni vengono erose lentamente, esplodono come supernove silenziose e lottano in continuazione per rimanere a galla. E spesso non ci riescono. Sembra quasi che Normal People abbia fatto sua questa lezione, raccontandoci una storia... vera.



Lancinante, sì, ma come spesso è la vita. Momenti di cruciale trascuratezza, attimi che squarciano tutto, piccoli silenzi pronti a deflagrare come bombe atomiche. Questi sono Connell e Marianne, studenti di Sligo, piccolo paesino sulla costa irlandese. Ma in realtà questi siamo noi. Tutti noi.

La serie, nata dal romanzo di Sally Rooney (che cura anche la sceneggiatura), è ora disponibile su Starzplay, pronta a rigarci il volto di felicità. Scopriamo assieme come.



Sentimenti nascosti

Sguardi rubati tra i silenzi dei banchi. Una ragazza troppo intelligente per la media, e un ragazzo che non vuole ammettere il suo amore. Perché in quella media lui ci sta bene, la conosce, anche se sa benissimo di non appartenervi.

Marianne non nasconde la propria intelligenza. Anzi, la usa per respingere tutti. Connell fa quasi finta di essere un'altra persona, perché nessuno è in grado di capirlo. Tranne Marianne. Ma il rapporto nasce accidentato, segreto. "L'amore giovanile" è già sporcato dalla vita.

Connell non riesce a uscire dalla propria testa, indossando la timidezza come un'arma affilatissima, capace di riempire di tagli sottocutanei Marianne. Che avrebbe soltanto voluto stringergli la mano davanti a tutti.



Ma in Normal People il tempo passa, i rapporti cambiano, cercano di incasellarsi nella scomoda nicchia della vita. C'è Dublino, il Trinity College, un altro universo rispetto a Sligo. Ci sono sempre Connell e Marianne. Anche se non ci sono più.



La vita veramente

Questo è il pregio più struggente di Normal People: raccontare un pezzo di vita vera. Il titolo è preciso ed emblematico. Connell e Marianne sono due persone normalissime, con le loro idiosincrasie, i loro demoni, le paure che li mangiano e i sentimenti che li divorano. Sanno di appartenersi, ma qualcosa si mette sempre in mezzo. Spesso, ciò che devasta una coppia: il silenzio.

La serie leviga i suoni, proprio come i due non riescono a essere onesti l'uno con l'altro. Poli opposti e complementari. Un rapporto impossibile da definire, mentre noi vorremmo soltanto vederli felici. Ed esserli con loro. Ma Normal People non è un film, siamo noi che ci guardiamo allo specchio. E quindi basta poco per cadere dal dirupo, riempirsi gli occhi di sabbia e lasciare che nemmeno le lacrime brucino tutto. Ci abbiamo già pensato noi. Connell e Marianne vanno avanti negli studi, ma restano sempre emotivamente indietro. Come se cercassero nella propria anima il momento che ha cambiato tutto, per risolverlo e ricominciare.

Ma non esiste, non c'è l'elisir, non ci sono strumenti magici, non ci sono mentori o aiutanti. C'è il continuo scorrere fangoso di un fiume in cui bisogna prendere piccole boccate d'aria. Un cannibalismo discreto verso scampoli di felicità.



Ecco perché anche le scene di sesso sono così giuste nella loro interezza. Non nascondono nulla, avvicinano lo spettatore ai corpi oltre lo schermo, crude membra magnetiche che rotolano tra le lenzuola dell'universo. Con sottile imbarazzo e stringente passione. Come quando tremiamo immobili di fronte all'intima bellezza del corpo nudo di un'altra persona.



Coperte fredde

La scrittura di Sally Rooney si fa avvolgere dalla cristallina regia di Lenny Abrahamson (poi dolcemente sostituito da Hettie Macdonald). La serie è come un film in dodici piccoli episodi, brandelli di vita accesi da una fotografia che brucia con il suo gelo.



I corpi di Marianne e Connell vengono inscatolati da una macchina da presa sicura e tremolante, proprio come i loro sentimenti. Primi piani su volti e smorfie, sguardi lontani ed echi di ruggine che confezionano un prodotto studiato fin nei minimi dettagli. E al tempo stesso naturale.



Normal People scorre nella sua aria di vetro trascinandoci a forza, usando le emozioni come motore primario, contenitori sgualciti dove Marianne e Connell cercano di trovare un posto.

Ma i sentimenti che proviamo verso questo rapporto così tormentato sono lancinanti nella loro genuina dolcezza. Li ritroviamo continuamente, tra errori di gioventù e momenti di perdita totale, mentre la serie ci graffia con il sorriso.

Il tempo gioca un ruolo cruciale, un eterno ritorno che lotta per poter andare avanti.



Le varie trasformazioni fra Connell e Marianne si depositano come polvere sui nostri scaffali. Pronta per essere soffiata via dall'occhio della macchina da presa. Ma rapida a tornare al suo posto.



...e staremo bene

Perché poi, alla fine, cosa resta? Brandelli di emozioni spezzate, sogni sfiorati e un amore che muta. Un sentimento di affetto talmente profondo che trascende spazio e tempo. E lo fa in tutta la sua normale naturalezza.

Il percorso accidentato di Connell e Marianne è così importante da non poterli abbandonare. Anche se la vita non li dovesse far incontrare mai più. Perché se non si fossero ammazzati di gioia assieme non sarebbero diventati così, persone normali con un pesante bagaglio da aprire al mondo. Nonostante guardarci dentro faccia ancora bagnare gli occhi. E Normal People insinua proprio questo: non c'è la dichiarazione d'amore che risolve tutto o il forzato "vissero felici e contenti". C'è la vita, veramente. L'unica per cui valga la pena farsi inondare le pupille.