NOS4A2 Recensione: l'inquietante seconda stagione dell'horror Prime Video

A cavallo tra ottobre e novembre ci troviamo in quella fase dell'anno un po' confusa, in cui decorazioni e spot pubblicitari ci ricordano che la festa di Halloween è alle porte, mentre la nostra coscienza sente che è già scattato il conto alla rovescia per il Natale. Molte piattaforme streaming si sono portate avanti caricando già contenuti a tema natalizio, mentre Amazon, forte delle uscite Prime Video di ottobre, sembra voler strizzare l'occhio agli estimatori di entrambe le festività con la pubblicazione di NOS4A2, serie tratta dal romanzo omonimo di Joe Hill, figlio di Stephen King. Dopo una prima stagione non proprio perfetta, ma convincente, la seconda stagione porta di nuovo lo spettatore a Christmasland, una terra incantata dove il divertimento non finisce mai ed è sempre Natale...un inquietante Natale!



Charlie Manx è davvero morto?

Sono ormai passati otto anni dagli eventi della prima stagione (qui la nostra recensione di NOS4A2) e Charlie Manx (Zachary Quinto) - l'uomo immortale che rapisce i bambini e li porta nella terra fantastica di Christmasland - sembra essere morto per mano della protagonista, Vic McQueen (Ashleigh Cummings). Dopo la brutta avventura con Manx, Vic continua a risentire dei traumi subiti anni prima, che mettono a repentaglio il rapporto con il figlio Wayne.



Vic sospetta però che il nemico non sia davvero morto e desidera indagare più a fondo sulla vicenda, che porterà il piccolo Wayne sempre più vicino a Christmasland e alla perdita della propria identità. Riuscirà Vic a proteggere il ragazzo, ad evitare gli errori commessi dai propri genitori e a liberarsi una volta per tutte di Manx e della sua Rolls Royce Spettro?

A distanza di più di un anno dall'uscita della prima stagione di NOS4A2 è giunto il momento di assistere alla conclusione della vicenda che coinvolge Vic e l'inquietante Charlie Manx. Le differenze con gli esordi di questa serie sono evidenti e si notano soprattutto nell'approfondimento dei personaggi e nella gestione del ritmo narrativo.



Se nella prima stagione si poteva rimproverare agli sceneggiatori la creazione di un'atmosfera più drammatica che spaventosa e all'interpretazione di Quinto una discesa non troppo profonda nell'interiorità complessa e inquietante di Manx, in questo caso il tono horror viene padroneggiato appieno e la bravura di Quinto espressa validamente, nonostante nel romanzo Manx sia una figura molto più violenta e spaventosa. Possiamo dire addio alla ritmo compassato della prima stagione (soprattutto nei suoi episodi introduttivi) e goderci finalmente un susseguirsi rapido di eventi che portano Vic e la sua famiglia ad affrontare una minaccia dopo l'altra.

Charlie Manx è ovviamente una di queste. In coma per anni e poi creduto morto, legato alla sua auto, l'elegante Rolls Royce Spettro targata NOS4A2 (un chiaro tributo a Nosferatu) su cui carica i bambini per portarli a Christmasland, Manx continua ad esistere grazie a essa e riprende dunque vita quando la macchina viene riparata dal braccio destro Bing Partridge (personaggio inquietante ben interpretato da Òlafur Òlafsson).



NOS4A2 è sempre più horror in questa seconda stagione e regala validi momenti di inquietudine, anche grazie a una realizzazione tecnica che sottolinea questa sensazione di angoscia. La fotografia fredda si mantiene per tutta la serie, donando al prodotto un tocco glaciale e cupo. La regia è semplice, ma precisa nel mettere in contrasto l'orrore portato avanti da Manx e la sua voglia di regalare la magia del Natale ai bambini. Pur non sfruttando effetti speciali particolarmente innovativi, la loro semplicità riesce validamente a creare la giusta dose di turbamento, soprattutto grazie a un trucco che invecchia Manx e che trasforma i bambini rapiti in piccoli mostri emaciati e dai denti aguzzi.

Non è la vera e propria paura che si ricerca con questi effetti, ma la sensazione di trovarsi di fronte a un'irreversibile perdita di identità e di innocenza, man mano che il romanzo di Joe Hill - produttore esecutivo della serie e supervisore attento - prende forma sullo schermo in tutta la sua sottile simbologia. Pur presentando situazioni soprannaturali, questo titolo affonda le proprie radici in un male concreto. Manx non è un cattivo privo di scrupoli, ma una creatura che un tempo è stata un uomo capace di amare la propria famiglia e che - seppur con metodi sbagliati - vede nella propria missione un modo per salvare i bambini infelici. Ad essere al centro di questa inquietante avventura è di nuovo il rapporto genitori-figli, esaminato con attenzione in tutte le sue complesse sfumature e con esiti emozionanti.



La complessità dei rapporti, in questa serie horror dagli importanti tocchi drama

Pur amplificando i toni horror, NOS4A2 continua a trattare con attenzione la componente drama protagonista della prima stagione e tanto importante anche nell'opera di Hill. Essa non viene infatti sacrificata, ma recuperata e affidata nuovamente al rapporto complesso tra Vic e il figlio e tra la protagonista e i suoi stessi genitori. Dopo una prima stagione capace di esplorare con sensibilità e maturità la relazione complicata della ragazza con il padre e il suo alcolismo - nel quale la critica ha intravisto lo stesso rapporto di Joe Hill con il padre Stephen King - la nuova stagione approfondisce ulteriormente la tematica, dando a Vic il ruolo genitoriale e portandola, volente o nolente, a commettere errori molto simili a quelli fatti dai suoi genitori e a cercare la consolazione in alcol e gesti estremi per combattere l'ossessione per Charlie Manx.



Toni horror e drammatici si intrecciano e si sostengono a vicenda, in una storia che si sviluppa proprio sulle complessità delle relazioni tra genitori e figli. Portavoce di questa tematica è proprio Vic (interpretata dall'ottima Cummings), figlia di una madre che ha sempre ignorato le sue ambizioni artistiche, di un padre alcolizzato che la incoraggiava, ma non poteva essere un reale sostegno, e ora madre di un bambino che non riesce a tenere al sicuro da se stessa a causa dell'ossessione per Manx e per Christmasland. NOS4A2 si compone di molti elementi soprannaturali, ma tiene sempre d'occhio la componente umana, vera protagonista dell'opera.

Un tira e molla intenso coinvolge il piccolo Wayne, diviso tra l'amore per i genitori e il risentimento per una figura materna che vede instabile - e tiene alta l'attenzione dello spettatore per tutta la durata della serie, che tuttavia non riesce (o sceglie di non farlo) a compiere le stesse scelte coraggiose - e in alcuni punti estreme - del romanzo.



Nonostante le molte differenze tra serie e libro, il personaggio di Vic lascia spazio a una serie sfaccettata di emozioni (paura, coraggio, amore e il significato profondo del perdono), rappresentando una figura materna capace - nonostante errori e paure - di dimostrare una forza straordinaria e di varcare ogni barriera a bordo della sua Triumph per tentare di salvare il figlio.

Il finale aperto lascia ancora spazio a molti dubbi, che tuttavia non verranno chiariti da una terza stagione, a causa della cancellazione di NOS4A2. Il percorso compiuto dal libro è stato comunque coperto anche dalla serie, che ha reso discretamente giustizia all'opera di Hill, talvolta andando oltre ciò che è stato scritto. NOS4A2 è stata una bella avventura, non sempre spaventosa quanto avrebbe dovuto, ma gradevolmente inquietante e ricca di significati. All'horror puro si è preferita un'impostazione più complessa e drammatica, nonché richiami ad una paura infantile sempre presente.