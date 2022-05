Obi-Wan Kenobi 1x01 e 1x02 Recensione: un esordio emozionante e furbo

Ci sono momenti che suscitano emozioni talmente forti da andare oltre la ragione, i dubbi e lo scetticismo, per quanto possano essere validi e legittimi. Una serie basata sul personaggio di Obi-Wan Kenobi, in effetti, non è che abbia così tanto senso, anche ambientata dopo La Vendetta dei Sith: avrai sicuramente l'atmosfera e uno dei periodi più affascinanti dell'intero franchise di Star Wars dalla tua parte, ma l'altro lato della medaglia è una storia con pochissime poste in palio, poiché il pubblico conosce già il futuro di questi personaggi e sa che in fondo non corrono alcun reale rischio. Ci vuole insomma un impegno fuori dal comune per raccontare qualcosa di simile ed è questa l'ardua sfida di Obi-Wan Kenobi, miniserie che vede appunto il ritorno dell'iconico - a dir poco - Jedi interpretato sempre da Ewan McGregor e che ha debuttato oggi su Disney+ con le sue prime due puntate.



Ma al contempo è impossibile guardarla senza entusiasmo, senza nostalgia, senza la sensazione di star assistendo ad un vero e proprio evento per qualunque fan della saga creata da George Lucas. E sì, non tutto sembra funzionare ed è tornata persino la possibilità di quell'alone oscuro chiamato retcon, eppure la sensazione è che il prodotto colga quasi alla perfezione il ritratto di un Obi-Wan distrutto, perseguitato, arreso.



Una normale vita su Tatooine

Ambientata 10 anni dopo le vicende di Episodio III, Obi-Wan Kenobi si propone come una sorta di squarcio nell'esistenza dell'ormai ex-Maestro Jedi (Ewan McGregor), che lo spettatore ritrova in uno stato alquanto irriconoscibile: l'ironia che lo contraddiceva è svanita da tempo sotto il peso dei sensi di colpa e la sua fiducia incrollabile nella Forza è solo un lontano ricordo, sostituite da un vuoto incolmabile e da una chiusura nei confronti di qualunque richiesta d'aiuto gli venga sottoposta, un istinto naturale soffocato dal terrore di ripetere gli stessi errori compiuti con Anakin. La guerra è finita, i Jedi hanno perso, non rimane altro che nascondersi e addirittura verso il giovane Luke la sua convinzione appare tutt'altro che ferrea, anzi.

Una routine estenuante che viene scossa dalle fondamenta dall'arrivo di alcuni Inquisitori Imperiali su Tatooine e dall'improvvisa supplica di un vecchio amico, un compito che non può permettersi di rifiutare e che lo lancerà in un'ultima battaglia dalle rivelazioni sconcertanti. Ora, sono le fondamenta a rappresentare l'aspetto più riuscito di Obi-Wan Kenobi, perché la caratterizzazione del suo protagonista rasenta realmente la perfezione, sia che si tratti delle - poche, specialmente all'inizio - linee di dialogo che svelano un uomo sull'orlo di un precipizio sia dell'interpretazione meravigliosa di McGregor, che con dei semplici sguardi riesce a veicolare ciò che interi film o telefilm mancano in continuazione.



Un'ultima battaglia, Obi-Wan

Così come è perfetto il rapporto incredibilmente teso con Owen Lars (Joel Edgerton) o il motivo che spinge Obi-Wan a lasciare momentaneamente Tatooine, il tutto incorniciato da uno squisito ritmo molto compassato nel primo episodio. Ecco, se il capitolo 1 accentra su di sé le varie caratteristiche migliori dei prequel (dialoghi più riflessivi e complessi e un ritmo di conseguenza meno travolgente), il secondo tenta di recuperare la dimensione più avventurosa della trilogia originale e per buona parte ci riesce, dando vita ad una puntata tesa e immersiva, che si chiude con un impressionante colpo nello stomaco del nostro eroe, ad un passo dal rivivere i suoi peggiori incubi.

Manca tuttavia qualcosa: l'impatto degli Inquisitori, dopo un'eccellente introduzione, non è così forte come ce lo aspettavamo e in particolar modo il personaggio di Reva/la Terza Sorella (Moses Ingram) fatica ancora un po' troppo ad emergere. Ne avevamo parlato già nel nostro speciale sul perché attendevamo tanto gli Inquisitori in Obi-Wan , sono figure dal background straordinariamente tragico e sarebbe un delitto capitale usarli solo quali forze negative da contrapporre all'eroe. Reva è chiaramente differente, il flashback in apertura della miniserie lo prova, ma dopo due puntate resta ancorata ad una "semplice" ossessione verso Kenobi poco chiarita - o troppo superficiale e scontata. Però poi sopraggiunge, proprio in chiusura, un ultimo colpo al cuore per i fan storici e l'eccitazione per il futuro di Obi-Wan Kenobi non può che salire.