Obliterated Recensione: una serie Netflix fuori di testa, forse troppo

Immaginatevi la più sconclusionata, folle e scapestrata banda di professionisti nell'ambito militare, riuniti in una missione delicata dal punto di vista umanitario e difficile da gestire, le cui conclusioni potrebbero rivelarsi disastrose per tutti, dopo una notte di bagordi senza controllo, e avrete la trama di Obliterated - Una notte da panico. Le premesse per la serie Netflix, disponibile in catalogo dal 30 novembre 2023, la dicono lunga sull'identità di un progetto seriale che risulta immediatamente riconoscibile nelle sue dinamiche principali e in una specifica scrittura dalla natura citazionista e dai tratti curiosamente nostalgici, folli, sregolati ed eccessivi all'ennesima potenza.



Così ci si ritrova immersi in una storia che mescola continuamente elementi action, da spy story e da commedia on the road, in cui i tratti più incisivi e sui generis dei protagonisti alimentano una narrazione che resta sempre e comunque sopra le righe, scherzando con tutto quello che capita a tiro, in un viaggio squilibrato in cui il divertimento e le battute senza filtri alimentano qualcosa che incuriosisce e al tempo stesso risulta destabilizzante (già che ci siete non perdete le serie Netflix di dicembre 2023).



Obliterated: stereotipi narrativi e trovate sui generis

Come qualsiasi altra storia americanissima, tamarra all'inverosimile e militare, Obliterated - Una notte da panico esordisce presentandoci i suoi protagonisti intenti a mimetizzarsi in una festa da urlo a Las Vegas.

Mentre il divertimento più sfrenato sfiora, da vicino e da lontano, la lente della macchina da presa con bellissime ragazze in costume, alcol a fiumi e una piscina piena di ragazzi fisicati, veniamo a conoscenza del fatto che in questo baccanale si trova il loro pericolosissimo obiettivo, tenuto sotto stretta sorveglianza da tutti, concentrandosi innanzitutto su una mimetizzazione funzionale al posto. Quando arriva il momento di entrare in azione, quindi, questa task force che comprende alcuni fra i migliori professionisti che la bandiera a stelle e strisce abbia mai visto, si lancia nella mischia per sventare uno scambio al cui centro viene individuata una potentissima e pericolosa bomba nucleare sul posto. L'azione richiede mordente e sicurezza e, a cose fatte, dopo che quasi tutti i cattivoni hanno versato il proprio sangue, Ava (Shelley Hennig), Chad, (Nick Zano), Maya (Kimi Rutledge), Angela (Paola Lázaro), Trunk (Terrence Terrell), Hagerty (C. Thomas Howell) e Paul (Eugene Kim), decidono di festeggiare l'enorme risultato che hanno appena ottenuto organizzando una mega festa in proprio onore.



Partendo da questo casualissimo e cafonissimo evento, Obliterated - Una notte da panico apre le danze a una delle notti più folli e indimenticabili nella vita degli stessi protagonisti. Fra i fumi della festa, infatti, in un momento di perdizione sfrenato, il gruppo viene avvisato che il loro lavoro non è affatto finito, e che il risultato ottenuto poco prima non ha minimamente finalizzato la loro missione. A quanto pare, il pericolo bomba nucleare è ancora attivo, fuori controllo e più pericoloso che mai. La notizia, inizialmente sconvolgente e del tutto inaspettata, verrà accolta prima con esitazione e in seguito con spavalderia, spingendo ognuno dei personaggi principali a rimettersi in gioco sul momento, pur consapevoli di aver assunto sostanze e bevande che inevitabilmente influiranno sulle loro prestazioni in campo.



Leggerezza tamarra e coatta

Uno dei più grandi pregi di Obliterated - Una notte da panico risiede proprio nella sua generale leggerezza di fondo. Gli eventi della trama oscillano continuamente fra la commedia più sfrontata, giocosa e volgare, e un'identità "tamarra" che crede tantissimo in se stessa e nelle proprie possibilità. Ne deriva un prodotto per il piccolo schermo che, pur con tutti i limiti del caso, riesce a intrattenere dall'inizio alla fine. Non è difficile leggere in alcune idee di questa serie tv i tratti salienti di Una notte da leoni, per fare un esempio, coadiuvandone le intenzioni comiche con tantissime altre citazioni al cinema action americano di matrice più classica.



È l'anima fortemente pop di questo prodotto a incuriosire gli spettatori che, aspettandosi una storia fatta di sparatorie e nemici dello Stato americano, si ritrovano invece proiettati in un contesto in cui la violenza è incorniciata da un'imprevedibilità narrativa dai tratti anche demenziali, leggeri e senza alcun filtro (se siete alla ricerca di una serie tv, su Netflix, creativa e fuori dalle righe, non possiamo non rimandarvi alla nostra recensione di Scott Pilgrim).

È curioso notare come ogni protagonista principale di Obliterated - Una notte da panico, pur risultando immediatamente riconoscibile, complici alcuni stereotipi narrativi alla loro base (la nerd dei computer ingenua, con gli occhiali e impacciata, il belloccio uomo d'azione...), venga in seguito sviluppato nei modi più folli e inaspettati, arrivando a costruire qualcosa di sincero sul piccolo schermo, con cui è facile entrare in contatto. Il tutto con un'anima fatta principalmente di scontri a fuoco e corpo a corpo atti a equilibrare la situazione in funzione della loro professionalità e preparazione indiscutibili.



La grande ironia di fondo, però, fa la differenza quando si trova a contatto con un materiale narrativo abbastanza prevedibile e piuttosto semplicistico nel suo insieme. La scelta di muoversi in un contesto come quello di Las Vegas, poi, risulta vincente e affascinante, coadiuvando un simbolo della perdizione americana a una storia in cui gli eroi più improbabili di sempre si lasciano continuamente consumare dalle proprie debolezze e imperfezioni. Forse è proprio per questo che risulta facile immedesimarsi con loro, anche quando li vediamo lanciarsi nelle situazioni più assurde possibili, distruggendo qualsivoglia barlume di credibilità generale.