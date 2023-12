Odio il Natale 2 recensione: il remake con Pilar Fogliati convince, ma...

A seguito del grande successo della sua prima stagione, non sorprende il ritorno, su Netflix, di Odio il Natale 2. Le vicissitudini personali di Gianna (con una Pilar Fogliati perfetta per il ruolo) hanno appassionato numerosi utenti streaming durante il periodo natalizio scorso, aprendo la strada a una storia con molteplici possibilità di sviluppo, capace al tempo stesso di risultare accessibile e di facile lettura per tutti. Fin da subito proposto come un remake nostrano della serie televisiva norvegese Natale con uno sconosciuto, questo progetto per il piccolo schermo è riuscito a stregare il pubblico generalista grazie a un tocco personalissimo che ritorna anche nella seconda stagione (per approfondimenti vi indirizziamo alla nostra recensione di Odio il Natale 1).



I fattori più attraenti di Odio il Natale 2 sono facilmente intuibili: oltre all'estetica natalizia più calda possibile, è la scrittura che colpisce in modo diretto, guidando i passi di un cast corale con cui è molto semplice entrare in contatto per via di quello che provano e dicono. Il tutto è guidato da una serie di sviluppi che non richiedono grande impegno per essere assimilati, giocando continuamente con trovate anche facili da prevedere, ma comunque perfettamente coerenti con lo spirito generale (e già che ci siete non perdete le serie Netflix di dicembre 2023).



Maturare... e perché mai?

Come accade anche nella controparte norvegese, Odio il Natale 2 riparte nel momento esatto in cui la stagione precedente si era chiusa, con quel fatidico 24 dicembre in cui la nostra Gianna era giunta a una conclusione strettamente legata a tutte le esperienze precedenti che l'avevano portata a quella cena insieme alla propria famiglia.

Ogni cosa, però, cambia e si evolve quando qualcuno di inaspettato suona alla porta, e un messaggio d'amore irradia la sua esistenza alimentando le sicurezze personali verso la figura di Umberto (interpretato da Glen Blackhall), collega di lavoro da cui era attratta, e nuova fiamma con cui abbandonare per sempre la sfiancante e deprimente situazione da single precedente, ed evolversi verso qualcosa di nuovo. Anche se le iniziali premesse di Odio il Natale 2 sembrano suggerire una sorta di maturazione per il personaggio di Gianna, o un passo in avanti verso le responsabilità emotive dell'età adulta, così non è, dato che il rapporto con Umberto, e la prospettiva d'impegnarsi definitivamente con lui, diventa ben presto paranoia del tutto ingiustificata, ansia e soffocamento senza alcuna prova o indirizzamento in quella direzione.



Da una scelta istintiva di Gianna, tutto precipiterà in un viaggio in cui sia lei che le persone che la circondano si troveranno a fare i conti con se stessi e con quello che provano, in vista dell'arrivo del nuovo e temuto Natale. A mettersi in gioco, quindi, non sarà solamente Gianna, ma anche i suoi cari e un vicino di casa che molto probabilmente non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi una vicina come lei.



Uno sguardo oltre lo schermo

Uno dei grandi meriti di Odio il Natale 2 risiede sicuramente nella sua natura intrinsecamente generazionale. La caratterizzazione dei personaggi si rivolge a una fetta di pubblico specifica, ampliando di sviluppo in sviluppo l'accessibilità agli eventi trattati. Questo grazie alla coralità della storia che si serve di personaggi immediatamente riconoscibili, senza il bisogno di troppe presentazioni o di approfondimenti ulteriori.



Così, in Odio il Natale 2, la storia di Gianna e tutte le sue insicurezze e paranoie diventano il curioso pretesto per coinvolgere nella trama sia le persone più importanti della sua vita, che qualche new entry nel cast sicuramente interessante da vedere a schermo.

Quella voglia di certezze e risposte in un mondo che sembra avere continue aspettative sentimentali nei tuoi confronti diventa sia una ricerca di sé stessi e della propria identità, che una voglia di affermazione personale oltre le dinamiche più materiali dell'esistenza e convivenza col prossimo. Con più personaggi in gioco, ovviamente, in Odio il Natale 2 aumentano anche i punti di vista e le problematiche da analizzare e superare. La separazione di una giovane coppia con figli e la conseguente terapia, il bullismo e la pressione in giovane età e la risposta successiva durante la crescita, la voglia di libertà personale durante l'anzianità e ovviamente l'amore in tante sfumature differenti. Sono questi i punti di forza della serie Netflix, coadiuvati a un'attenzione mirata alla semplicità d'azione e sviluppo da non sottovalutare affatto.



Se risulta facile entrare nelle dinamiche di Odio il Natale 2, lo si deve proprio al suo stesso linguaggio e modo di porsi verso gli spettatori, cercando di volta in volta di entrare in contatto senza mai complicare del tutto la situazione. Da ciò si sviluppa una riconoscibilità che era il punto di forza anche dell'originale norvegese, in parallelo a un sentimentalismo di fondo di facile lettura e senza troppi fronzoli, ragionamenti o approfondimenti.

lI grande merito di Odio il Natale 2 risiede in una particolare consapevolezza delle proprie capacità e possibilità di dialogo col pubblico casalingo. La storia di Gianna e dei suoi amici e familiari è molto simile a quella di tantissimi altri loro coetanei, trasformando una scrittura semplice e generazionale in un vero e proprio ponte attraversatile da tutti.



In parallelo, anche l'ambientazione natalizia gioca un ruolo fondamentale, addolcendo ulteriormente un racconto estremamente semplice nei suoi intenti, per abbellirlo con i colori e le sovrastrutture di un periodo dell'anno che oscilla continuamente fra il calore familiare e un consumismo sfumato e intangibile, portatore di cliché e modelli sia stantii che perpetui. Non la serie tv perfetta, quindi, ma comunque un solido e rilassante intrattenimento da divano, ottimo per trascorrere le feste con serenità e senza nessun impegno.