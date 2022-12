Odio il Natale recensione: una remake Netflix che non osa abbastanza

Che l'Italia ricicli dei format che ben funzionano all'estero non è una novità, così come non lo è che spesso capiti anche di offrire delle versioni migliorate di ciò che viene proposto fuori dai nostri confini. Di recente è successo con Skam (vi rimandiamo alla nostra recensione di SKAM Italia 5), come era accaduto anche nel cinema di Luca Miniero con Benvenuti al Sud e il suo sequel, entrambi rielaborazioni di opere francesi. Ora, tocca a un'altra serie televisiva, la cui versione originale era sicuramente appartenente a una nicchia, essendo di derivazione scandinava, ma non per questo da sottovalutare. Anzi, Natale con uno sconosciuto, con entrambe le sue due stagioni (recuperate qui la nostra recensione di Natale con uno sconosciuto), era un piccolo capolavoro che funzionava in tutte le situazioni proposte. Vediamo se Pilar Fogliati sarà riuscita a fare altrettanto in Odio il Natale, versione italiana per Netflix prodotta da Lux Vide..



Dalla Norvegia al Veneto

Da Oslo passiamo a Chioggia, un'ambientazione molto à la Venezia, tra gondole e canali, per rendere molto più intima l'atmosfera, proprio nel segno di quelle slitte che permettevano a Johanna nella versione originale di muoversi tra le strade cittadine, dall'ospedale dove lavorava come infermiera all'abitazione dei genitori.

Gianna (Pilar Fogliati) compie gli stessi spostamenti, con un remake che riesce a essere un copia e incolla dall'inizio alla fine, compreso il finale aperto, che viene girato e reso nello stesso modo. Già questo aspetto potrebbe far storcere il naso a chi ha visto e apprezzato la versione originale di Johanna, ma allo stesso tempo potrebbe non essere gradito a chi sperava in qualche guizzo di creatività, almeno dal punto di vista della regia. Andiamo al sodo, però, e capiamo di cosa parla Odio il Natale. Gianna ha trent'anni e la sua è una famiglia perfetta, dai genitori a suo fratello, sposato e padre di due gemelli. Tutti sono al loro posto, nessuno escluso. Tranne proprio Gianna, molto legata al lavoro, senza un fidanzato e single da tre anni, dopo esser stata mollata da Francesco, che nel frattempo ha avuto un figlio. Una vita incasinata, classico dei trent'anni, e il desiderio di interrompere una tradizione che la vede protagonista: a Natale vuole presentarsi con un fidanzato e far credere ai suoi genitori che le cose sono cambiate per lei. La sua ricerca spasmodica e ossessiva la porterà a scoprire un mondo diverso, imperfetto e allo stesso tempo gradevole proprio per questo motivo.



Una serie senza identità

Con un costante commento a ciò che succede, Gianna infrange la quarta parete e ci trasmette tutti i suoi sentimenti, le sue preoccupazioni, le sue paure. I suoi perché. C'è tanto della serie originale, ma c'è tanto anche di Fleabag, con l'intento di farsi comprendere dallo spettatore, ma parlare anche a chi dovrebbe riuscire a empatizzare al meglio con le sensazioni della protagonista.

D'altronde, Odio il Natale finisce per essere una serie che può essere apprezzata da chi si sente come Gianna, sola in prossimità del Natale, senza qualcuno con cui trascorrerlo. Quella promessa di trovare un fidanzato entro la cena della Vigilia diventa un'ossessione che spinge Gianna a cercare uno sconosciuto - in questo il titolo dell'originale era più calzante, diciamocelo - per soddisfare i suoi genitori. La serie ci accompagna, quindi, in ventiquattro giorni di appuntamenti, tra errori, pregiudizi, battutine al vetriolo e amiche che girano intorno a Gianna come delle trottole per riempirla di idee, supposizioni e quant'altro. Così come lo era stato Johanna, anche il personaggio di Pilar Fogliati finisce per essere un'isola confortevole per tutti quei trentenni che vivono il disagio già espresso sopra, ma la domanda che sorge dinanzi a un prodotto del genere è: perché fare il remake italiano di una serie disponibile sulla medesima piattaforma, ossia Netflix, e che può essere fruita in Italia? Chioggia è sicuramente più intima di Oslo, fin qui ci siamo, ma per il resto? La regia non offre alcun tipo di spunto originale, così come l'intero racconto non ci permette di sentirci a casa.



Odio il Natale non ha una sua identità, se non per quanto riguarda i canali veneziani: persino il realizzare il presepe finisce per essere un elemento narrativo preso in prestito, se non fosse per l'acerrimo avversario della gara di paese che è di origine napoletana, quindi maestro in quest'arte. Aiutano molto i protagonisti a creare un cast nel rispetto dei canoni nostrani, così da riuscire ad accaparrarsi il grande pubblico italiano, ma nulla di più. Perché, alla fine, per chi ha già visto l'originale non ci sarà niente di nuovo da scoprire, anzi potrà essere un banco di prova per capire quanto la copia carbone ha funzionato. Per chi, invece, si approccia a questa versione senza conoscere la precedente potrà ritrovarsi dinanzi a una commedia con la quale empatizzare e che riuscirà a strappare qualche sorriso.