On Becoming a God Recensione: Kirsten Dunst non basta su Netflix

L'America delle contraddizioni vuole i suoi cittadini tutti ricchi quando in verità è piena di poveri. Persone sull'orlo del precariato, che ipotecano la loro casa e rischiano di perdere anche il loro ultimo centesimo eppure continuano imperterrite a seminare senza sapere dove raccogliere. Nell'America delle contraddizioni questa condizione, però, non viene affrontata solamente con il duro lavoro - come visto nella recensione della miniserie di successo Maid -, ma viene superata attraverso percorsi motivazionali e congregazioni aziendali in cui (teoricamente) arricchirsi senza dover investire il proprio tempo sporcandosi le mani.



È la terra delle società fittizie che promettono di renderti miliardario, di corporazioni formate sul modello delle sette che proprio come quest'ultime risucchiano il tuo tempo e la tua energia (e i tuoi già pochi soldi). Di circoli chiusi dove si fa leva sulla disperazione delle persone trasformandola in carburante per chi è seduto al vertice e non lascia niente ai suoi sottoposti truffati.



L'America delle contraddizioni è quella di On Becoming a God, serie di Showtime dove a padroneggiare è una protagonista indiscussa come Kirsten Dunst per una storia che, a sua volta, crea continue divergenze all'interno della propria narrazione, arrivata su Netflix poco prima di cedere il posto alle serie Netflix di febbraio 2022. Uno show che vede la propria cancellazione dopo un solo anno di vita a causa dei problemi causati dalla pandemia di Covid-19, che ne hanno impedito la continuazione dopo l'iniziale conferma di una seconda stagione, di cui sentiremo però comunque assai poco la mancanza.



On Becoming a God: ricchezza, povertà, incoerenza

Le opposizioni interne che formano il percorso di On Becoming a God si pongono tutte nella scrittura di una serie che vuole prendere quel continuo conflitto che va generandosi tra il bisogno di sicurezze economiche e la scelta delle persone di inseguire una strada più facile, non mantenendo però mai un punto fermo e divagando in continuazione nelle sue puntate.

Il primo episodio pone tutte le basi per una via lastricata di complicazioni e follie nella vita del personaggio di Kirsten Dunst: vedova del marito ucciso da un alligatore, la donna scopre che l'uomo si è indebitato nel corso del tempo per andare dietro al suo desiderio di diventare ricco all'interno della FAM. La FAM che, secondo il modello di tante agenzie piramidali che finiscono per rivelarsi delle frodi, aveva consumato le forze del personaggio interpretato per l'occasione da Alexander Skarsgard e portato alla rovina la sua famiglia. Toccherà perciò alla protagonista Krystal rimediare, cercando di uscire dal sistema controproducente delle vendite FAM, ma al contempo provando a trarne i propri vantaggi.



Nel suo ritratto nel particolare di una famiglia disgregata pericolosamente sul baratro, On Becoming a God intriga nelle prime puntate scivolando in un vortice che spinge ed esagera la sua storia finendo esattamente come la sua protagonista. L'idea di mostrare le assurdità di alcune realtà che punteggiano gli stati americani, ma possono ritrovarsi benissimo nel resto del mondo, porta lo spettatore a rimanere affascinato e inquietato dalla capacità di questi "santoni" del business nel riuscire a ricamare trame articolate e giri di adepti pronti a seguire alla lettera i loro ordini e i loro stratagemmi.



Magnati che hanno fatto la loro fortuna promettendone altrettanta a gente angustiata da mutui e pagamenti, che finisce solamente per indebitarsi ancora di più precipitando in un girone da cui è impossibile fuoriuscire, ma da cui vorrebbe in verità solamente scappare. È quello che infatti prova a fare il personaggio di Dunst, continuamente sospesa nel volersi distaccare da quella prigione senza sbarre in cui è andato rinchiudendoli il marito e il cercare di entrarci in profondità per giovarne a propria volta o addirittura distruggerla dalle fondamenta.

È questo continuo saliscendi di intenzioni, questo repentino cambio dei toni che finisce per non esercitare la stessa presa che si percepiva al principio di On Becoming a God. Un depotenziamento della serie che avrebbe potuto sfogare nella maniera più torbida le nefandezze che si nascondono dietro le promesse di ricchezza e che in verità tengono all'oscuro dai traffici a cui vengono costrette le persone. Una corruzione che se doveva rappresentare la strada verso l'insania intrapresa da tantissimi perde la propria direzione a metà del racconto, soprattutto nello stare dietro alle continue e inefficaci svolte intraprese dalla protagonista.



Nessun adepto per la serie con Kirsten Dunst

Un'incoerenza che se doveva rappresentare l'inattitudine di un'azienda fittizia come la FAM, che ne ricorda tante altre esistenti, porta ad influenzare la riuscita stessa della serie che non risulta più in grado di seguire con interesse l'obiettivo primario di Krystal, costantemente in bilico tra il rimanerne all'interno sfruttandone i cavilli o il cercare di liberarsene indisturbatamente.

Il molteplice entra ed esci dalla società del miliardario Obie Garbeau II interpretato da Ted Levine indispettisce al punto da risultare controproducente, andando ad aggiungere un appiattimento nonostante la posta in gioco finale che nessuna visione metafisica o surreale - presentate in alcune delle puntate centrali - può contribuire a modificare. Un tema angosciante che On Becoming a God tenta di affrontare con un pizzico di ironica pazzia, ma non riesce ad affezionare il pubblico né, tantomeno, a renderlo parte dei fedeli al culto di FAM. Alla produzione dello show hanno partecipato nomi altisonanti del calibro di George Clooney e Yorgos Lanthimos ma, come per la corporazione presieduta da quel Obie Garbeau II, influiscono più sulla nomea in sé del prodotto che sulla vera sostanza. Una serie che alla fine potrebbe anche arricchire i personaggi, ma non certo i suoi spettatori.