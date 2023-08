ONE PIECE: un live-action sorprendente, tra risate e libertà

"Ricchezza, fama, potere... c'è stato un uomo che ha conquistato tutto questo!".



Quante volte, negli ultimi vent'anni, abbiamo sentito questa frase? Quante pagine sfogliate, quante puntate viste in TV seguendo l'incredibile avventura di Monkey D. Luffy alla ricerca del tesoro leggendario. Più di mille capitoli del manga, altrettanti episodi dell'anime. ONE PIECE mi accompagna quasi da tutta la vita. E quand'è così, personaggi come Cappello di Paglia ti entrano nell'anima, diventano tuoi fratelli, e quindi gli sarai sempre vicino, nel bene e nel male.



Ecco, io alla serie live-action di ONE PIECE voglio bene. Nonostante i difetti. L'ho vista due volte in anteprima. Ne ho amato alcuni momenti, ho storto il naso su alcune scelte, ho apprezzato molto certi elementi e un po' meno altri. Ma soprattutto mi sono divertito. Ho riso, a volte persino con gli occhi un po' umidi. E chi conosce l'opera originale di Eiichiro Oda lo sa bene: ridere a crepapelle, per un pirata, è la cosa più libera che esista.



È un veliero di pirati veramente scatenati

Il remake prodotto da Netflix era un'operazione davvero delicata. Perché le trasposizioni in live-action tratte da fumetti o cartoni animati portano con sé un terrore inimmaginabile: certe opere, specie quando sono così caricaturali e sopra le righe, quando prendono vita in carne ed ossa hanno bisogno di cambiare, di trasformarsi, perché il linguaggio espressivo di un live-action è ovviamente diverso rispetto a un disegno.

E poi perché, soprattutto quando il materiale di partenza è un anime o un manga, non è mai andata bene (basta leggere la recensione di Cowboy Bebop, serie peraltro sviluppata da Tomorrow Studio, la stessa casa di produzione di questo ONE PIECE, per capirlo). E proprio qui sta il primo elemento controverso di ONE PIECE: è un prodotto che fa pochissimo per cambiare. Anzi, sul versante visivo è praticamente identico al fumetto (vi basterà dare un occhio al trailer finale di ONE PIECE per capirlo). Perché Eiichiro Oda in persona ha supervisionato il progetto, ha posto il suo veto sulle riprese, ha scelto personalmente il cast dei protagonisti, ha addirittura rallentato la scrittura del manga per seguire in prima persona lo sviluppo di questo live-action. E il risultato è che tutto, dalle scenografie ai costumi, passando persino per alcune inquadrature, sembra uscito direttamente dalle pagine del manga. Nel bene e nel male, per l'appunto. Perché ONE PIECE è un'avventura fantasy intrappolata in una cornice piratesca realistica. L'effetto che trasmette è, soprattutto all'inizio, contrastante: personaggi dalle capigliature variopinte, abbigliamenti eccentrici, atteggiamenti e frasi ricorrenti che spesso superano la sospensione dell'incredulità.



È una messinscena che, di primo acchito, ha un che di respingente. Soprattutto perché mescola gli effetti speciali con quelli pratici, facendo leva soprattutto sul trucco di alcuni personaggi: è il caso degli Uomini Pesce, che mi hanno trasmesso - alle volte - una resa un po' troppo "plastica", così come in generale tutta la costumistica. Un effetto cosplay che lo show si trascina fino alla fine, pur mettendo in campo valori produttivi molto alti che - evidentemente - Netflix non ha distribuito a dovere sulla produzione. Eppure, a fronte di tutto ciò, emerge una componente fondamentale soprattutto per i fan del materiale di partenza: la magia. Anzi, l'anima.

Un'anima incarnata soprattutto dal cast, che ci crede fino alla fine. In particolare i cinque protagonisti, il vero perno attorno al quale ruota l'intera operazione. I volti di Luffy, Zoro, Nami, Usop e Sanji sembrano davvero emergere dalle tavole del manga: merito, da un lato, della furbissima campagna di marketing operata dal colosso streaming, che ci ha fatto conoscere le persone dietro i personaggi, amanti veri dell'universo di ONE PIECE, e dall'altro della loro capacità di cogliere l'essenza della ciurma di Cappello di Paglia. Perché Inaki Godoy sembra davvero nato per interpretare Luffy: ne ha assimilato la spensieratezza e il carisma. Perché la presenza scenica di Mackenyu e Taz Skylar sprigiona le tante sfumature di Roronoa e Gambanera. Perché l'ironia e il fascino di Emily Rudd ben si adattano alla sfuggente Gatta Ladra e la simpatia di Jacob Gibson riflette appieno il carattere di Usop.



Questo grido è come un tatuaggio

Il ONE PIECE di Netflix riadatta i primi 11 volumi del manga, dall'inizio dell'avventura (il primo episodio si intitola furbamente "Romance Dawn") fino all'arco narrativo di Arlong Park, coprendo di conseguenza l'intera saga del Mare Orientale. Otto episodi che, in totale, ben riassumono le vicende salienti della storia, prendendosi qualche piccola licenza necessaria ad asciugare il racconto rispetto ai ritmi molto compassati che da sempre caratterizzano la penna di Oda.

Una compressione narrativa che funziona, riuscendo sia a condensare le prime avventure di Luffy volte a reclutare i primi membri della sua ciurma (ogni arco narrativo viene raccontato in circa due puntate) sia a costruire una trama orizzontale che rende il ritmo della scrittura abbastanza organico e coerente.



Ed ecco che quindi, rispetto al manga, vediamo antagonisti comparire anzitempo e comprimari più ricorrenti, e c'è persino spazio per mostrare retroscena che il sensei Oda ci ha mostrato soltanto di sfuggita: vene dato respiro, ad esempio, a vicende che vengono esplicate soltanto nelle mini-avventure del manga, senza contare la moltitudine di easter egg che rimandano a camei, avvenimenti e isole che si vedranno soltanto nelle fasi più avanzate del viaggio. Asciugare la trama principale rispetto al manga comporta inevitabilmente delle rinunce: scelte che ho trovato comunque funzionali alla struttura dell'opera, nonostante il taglio di alcuni passaggi impoverisca la caratterizzazione di alcuni personaggi.

Ma non si tratta di inciampi gravi. Perché il punto è proprio questo: al netto di indiscutibili difetti nella messinscena, la serie TV di ONE PIECE non fa errori sui momenti chiave della storia. Le tavole più memorabili, momenti a dir poco indimenticabili e impressi a fuoco nei cuori dei fan, sono tutti lì, riescono ad emozionare, a cogliere l'anima dell'opera e a raccontarne le tematiche principali sull'amicizia, il viaggio e l'inseguire i propri sogni a qualunque costo. Ed è questo il bello: arrivare alla fine di un viaggio durato otto ore, ridere e commuoversi dinnanzi ai sogni di una ciurma irresistibile. E capire - anzi, sperare! - che questa non sia affatto la fine, ma l'inizio di una grande avventura.