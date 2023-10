Only Murders In The Building 3 Recensione: una grande stagione su Disney+

Mentre ancora canticchiamo le straordinarie nonché bizzarre melodie dell'opera di Oliver, tra Creatures Of The Night e la squisita canzone della tata, ci troviamo a scrivere queste righe sulla nuova stagione di una serie che, ad essere totalmente onesti, abbiamo forse trattato sempre con un po' di sfiducia. O perlomeno, ne abbiamo riconosciuto fin dagli albori la straordinaria qualità (qui potete recuperare la nostra recensione di Only Murders In The Building) e la freschezza del concept, estremamente contemporaneo nello sfruttare la mania dei podcast ed al contempo classico nel suo intento di parodiare il genere dei polizieschi e dei gialli. Ma, alla notizia dell'arrivo di ulteriori puntate di Only Murders In The Building , la nostra posizione è stata di costante dubbio: era davvero possibile portare avanti un'idea del genere? I personaggi avrebbero avuto ancora qualcosa da dire? Non si corre il rischio di ripetere gli stessi schemi?



Eppure, sia lo scorso anno che ora, siamo qui a fare un mea culpa nei confronti di un prodotto che si è rivelato ogni volta all'altezza e non solo, meritandosi di diritto un posto tra le migliori esperienze degli ultimi anni. E la terza stagione andata in onda nelle ultime settimane su Disney+ è l'ennesima conferma di ciò, capace di rivitalizzare una premessa ormai arcinota e di creare qualcosa di totalmente inaspettato, ricco, scorrevole e intrigante. Tra l'altro, Only Murders In The Building è stata rinnovata, ma non ce la sentiamo più di sollevare incertezze o essere titubanti, preferendo goderci il prossimo omicidio.



Una prima spettrale

Ma procediamo con ordine: la terza stagione naturalmente riprende dal cliffhanger visto l'anno scorso quando, durante la prima del nuovo spettacolo di Broadway di Oliver (Martin Short), improvvisamente la star e protagonista Ben (un eccezionale Paul Rudd) crolla inerme sul palco. La faccenda presto si complicherà enormemente e toccherà come al solito a Oliver, Mabel (Selena Gomez) e Charles (Steve Martin) prendere in mano le indagini, visto che la polizia si è rivelata di nuovo piuttosto disinteressata alla verità. Ed è qui, fin dalla premessa, che Only Murders In The Building segna un solco all'apparenza superficiale con il passato che però cambia radicalmente gli equilibri in campo e lo sviluppo della trama.

Il trio, infatti, non è molto unito a questo punto della loro vita, in quanto Mabel è costretta a lasciare l'Arconia entro un paio di settimane, Charles è impegnato sia con lo spettacolo che nella sua relazione con Joy (Andrea Martin) e Oliver si pone addirittura contrario all'investigazione - d'altronde rischierebbe di perdere una volta per tutte la possibilità di tornare alla ribalta. Si ha dunque una situazione in cui la struttura della serie rimane sostanzialmente la stessa - indagini, indizi, falsi sospetti, puntate incentrate su un possibile sospettato tutto in salsa un po' comica - sebbene venga tenuta fresca da un cast rinnovato che esce dagli stretti corridoi dell'Arconia e dalle peripezie personali dei protagonisti, non più un contorno per introdurli o approfondirli ma elemento essenziale della narrazione. La domanda allora diventa: ogni singola scelta ha pagato?



Secondo noi no, poiché ad esempio si poteva sinceramente evitare di dare a Mabel la terza love story in tre stagioni - ma fortunatamente ricopre un ruolo tutto sommato molto minore - o anche solo ripetere la possibilità che uno dei suddetti interessi amorosi potesse essere il colpevole ci è parso un po' stucchevole. Oppure una certa condizione di salute di uno dei protagonisti viene usata in maniera tristemente arbitraria e situazionale, entra in gioco solo quando gli sceneggiatori ne avevano bisogno.

Ma queste sono letteralmente le uniche note stonate da riscontrare in una stagione per il resto straordinaria: l'omicidio di Ben Glenroy, star del cinema, assume una complessità mai raggiunta nelle precedenti annate e l'intrigo ne guadagna immensamente; il cast dell'opera tetrale di Oliver, ovvero i nuovi sospettati, riescono fin dalla premiere a bucare lo schermo e qui è impossibile non citare la presenza di Maryl Streep, che eleva a dismisura un ensemble già talentuoso di suo e dona al suo personaggio un carisma magnetico; l'equilibrio sontuoso che la produzione Disney+ riesce a mantenere per 10 puntate tra umorismo e dramma, tra parodia e realtà, tra estro surreale e momenti dall'impatto emotivo devastante per la loro genuinità - specialmente la storyline del personaggio della Streep è a dir poco sensazionale, è sempre sotto lo sguardo dello spettatore e quando giunge la rivelazione è un colpo al cuore. Insomma, la verità è che Only Murders In The Building rischia ogni volta di cadere in facili trappole o quella voglia di fare il minimo indispensabile, un banale more of the same.



My love is a lighthouse...

Ma, tra le tante presenti sul panorama attuale, è proprio questa serie incentrata su un improbabile trio con il loro ancora più improbabile podcast in un'ancora più improbabile successione di omicidi a non adagiarsi sugli allori, a non ripetersi mai, a trarre il meglio dal suo concept. C'è tuttavia un ulteriore elemento che, almeno dal nostro punto di vista, dona un altro strato di eccellenza ad Only Murders In The Building: il suo impeccabile virtuosismo, che si manifesta principalmente nella musica e in determinate sequenze pregne di surrealtà. E ci pare persino superfluo parlare delle musiche, eccellenti fin dall'esordio con melodie che si faranno strada nelle vostra mente e non ne usciranno mai più. In questa terza stagione, però, menzionarle in modo più approfondito era d'obbligo, con canzoni intere interpretate stupendamente dal cast stesso o in una deriva squisitamente goliardica.

In poche parole, sul versante musicale la terza stagione è diverse spanne sopra le altre, così come nell'utilizzo della componente surreale che spazia da balletti folli a stanze bianche viste come oasi per una psiche in difficoltà, per non spoilerare le puntate finali che veramente impazzano per creatività e messa in scena. A questo punto come si può mai dubitare della quarta stagione già confermata? Qualunque fibra della nostra mente critica ci dice che sta per arrivare il momento in cui una serie del genere fa il passo più lungo della gamba, ma dopo una prova di forza tanto roboante non riusciamo a non avere fiducia.