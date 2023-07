Gli orrori di Dolores Roach recensione: una serie dal retrogusto amaro

Nella recensione di Deadloch, serie originale targata Amazon Prime Video arrivata lo scorso mese, vi avevamo parlato di un titolo che nonostante le imperfezioni in parte ci aveva soddisfatti, e passando alle new entry di questo mese, è stata da poco resa disponibile un'altro serial della piattaforma, ovvero Gli orrori di Dolores Roach, che sembrava essere una delle novità più rilevanti delle serie Amazon Prime Video di luglio 2023. Entrando da subito nel vivo di questa nuova proposta, possiamo dirvi che sicuramente siamo davanti ad uno show che si presta al binge watching, anche se, purtroppo, gli 8 episodi che vanno a comporre questa prima stagione non sempre sono a fuoco, e per questo vi consigliamo di continuare a leggere per capire cosa non è andato per il verso giusto.



Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei

Sedici anni di carcere possono cambiare una vita, e Dolores Roach (Justina Machado), una volta uscita di prigione, è letteralmente spaesata. Infatti, la casa dove abitava col compagno Dominic (boss locale) è ora occupata da altre persone, e lei non solo non ha idea di dove sia finito Dom, ma la città stessa è completamente cambiata, e Dolores fatica anche solo ad orientarsi.

Dopo i primi caotici passi nella cittadina, la nostra protagonista finalmente ritrova un pezzo della sua vecchia vita, ovvero il negozio di empanadas ora proprietà di Luis (Alejandro Hernandez), uomo che la donna aveva conosciuto da ragazzo. Appena varcata la soglia del locale, Dolores viene subito accolta e ospitata nel seminterrato, ma ciò che accadrà in seguito andrà oltre ogni previsione dei due, e presto le empanadas verranno rinnovate da un nuovo ingrediente segreto che potremmo definire a km zero. L'idea alla base de Gli orrori di Dolores Roach prende a piene mani dall'omonimo podcast, a sua volta ispirato alla leggenda di Sweeney Todd. In questo caso, come avrete capito, la nota storia viene portata ai giorni nostri, anche se la ricetta alla base non cambia affatto (in tutti i sensi). Pur partendo armata delle migliori intenzioni, Dolores cade infatti preda di una spirale omicida, mentre la carne delle vittime diverrà parte dell'offerta del locale. Purtroppo, nonostante le succulenti premesse, Gli orrori di Dolores Roach non solo si gioca i suoi assi nella manica dal principio, ma lo fa anche in modo abbastanza maldestro, lasciando vicino allo zero il fattore sorpresa, e senza risucire creare un'atmosfera quantomeno tesa o coinvolgente.



La storia stessa poggia interamente su una scrittura poco credibile, e a peggiorare il tutto troviamo una voce narrante perlopiù superflua ereditata dal podcast dal quale la vicenda trae origine. Dopo un primo episodio interlocutorio, nei successivi iniziano ad esserci i primi sussulti e sviluppi, ma difficilmente vi sentirete coinvolti fino in fondo da ciò che viene mostrato.



Potenzialità inespresse

Tutti più o meno conoscono la storia alla base de Gli orrori di Dolores Roach, per un'idea che aveva sicuramente molte potenzialità. Il risultato, come avrete capito, non è però dei migliori, ed uno dei difetti più significativi del titolo è senza dubbio lo scarso spessore della sua protagonista. Il raptus di follia di Dolores, e la maggior parte delle azioni che quest'ultima compie, non seguono un filo logico molto credibile, e anche se la serie vuole alternare horror e comedy, i vari eventi dovrebbero comunque essere sorretti da una scrittura convincente, che qui purtroppo raramente è presente. Inoltre, da sottolineare che la figura di Dolores non dà l'impressione di essere minacciosa o almeno temibile, e quando avvengono i vari assassinii questi sono abbastanza goffi e mal gestiti.

Per ciò che viene mostrato, questo è un titolo che non sempre riesce a impressionare come vorrebbe, e anche il finale stesso si risolve in modo casuale e raffazzonato, dopo una serie di puntate incapaci di costruire nel modo giusto un percorso narrativo in grado di portare avanti la storia. I 30 minuti scarsi che caratterizzano la durata degli episodi facilitano la visione di questa prima stagione e si rivelano una scelta azzeccata, e non siamo dunque davanti ad un ritmo lento o a pause eccessive, ma la scarsa consistenza di ciò che viene narrato rende il tutto meno accattivante di quanto potrebbe essere, per una serie che doveva osare molto di più, ed invece si presenta prevedibile e non molto coinvolgente.



Tra i pregi, segnaliamo invece un black humour che di tanto in tanto funziona e strappa qualche sorriso, ma questo non basta per portare Gli orrori di Dolores Roach su un livello superiore, soprattutto considerando le premesse e ciò che poteva essere fatto. Se siete alla ricerca di una serie che possa intrattenervi per qualche serata senza troppe pretese, questo è un titolo che potrebbe anche soddisfarvi, ma non aspettatevi una scrittura brillante o una direzione artistica curata, perché in tal caso rimarrete delusi.