Ossessione Recensione: un pigro thriller erotico su Netflix

I temi sessuali all'interno di opere di intrattenimento non hanno mai fallito nell'attirare l'attenzione di un vasto numero di spettatori o semplici curiosi, basti pensare al chiacchieratissimo ritorno di Adrian Lyne per Amazon Prime Video (recuperate la nostra recensione di Acque Profonde), per questo non stupisce vedere Ossessione ai vertici delle classifiche in visualizzazione in streaming di questo mese. Lo show ispirato da un romanzo di Josephine Hart - disponibile tra le serie tv Netflix di aprile 2023 - si è guadagnato il favore del pubblico grazie ad una sordida storia fatta di tradimenti e sesso impulsivo, ma non si prende il tempo di concretizzare i rapporti tra i suoi protagonisti e, invece di coinvolgere con un intrigo piccante, finisce col ritrarre una squallida sbandata adolescenziale tra persone adulte.



Incroci pericolosi

Può una semplice infatuazione distruggere la vita di un celebre chirurgo, sposato e padre di due figli, fino a renderlo schiavo delle proprie pulsioni ed incapace di ragionare in maniera lucida?

La risposta a questa strana domanda si nasconde in un rapido incrocio di sguardi, perché quando il dottor William (Richard Armitage) incontra l'avvenente Anna Barton (Charlie Murphy), durante una festa organizzata per celebrare l'ennesimo successo in sala operatoria dell'uomo, la sua esistenza viene sconvolta da una passione bruciante che rischia seriamente di mandare in fumo una vita di obbedienza e successi. Non è una semplice scappatella quella che il medico si concede con una ragazza più giovane, perché la misteriosa Anna è la ragazza di suo figlio Jay (Rish Shah), anch'egli perdutamente innamorato di una donna che riesce sempre a toccare i tasti giusti affinché i due uomini della sua vita la venerino come una dea. La tensione sessuale del triangolo amoroso si sviluppa fino a lambire i confini dell'ossessione, con un William ormai completamente assoggettato ad una relazione catastrofica che può soltanto portare guai.



Un rapporto troppo flebile

Lo spettacolo a puntate sceneggiato da Morgan Lloyd Malcolm e Benji Walters sfrutta un ampio minutaggio iniziale per articolare con precisione la vita del suo protagonista, il rapporto idilliaco con una moglie che evidentemente ancora ama e con i due giovani figli, così come una carriera medica che promette altri grandi successi in un futuro radioso.

Rimane quindi sconosciuto cosa si nasconda dietro un tormento sessuale così potente come quello che è al centro dell'intrigo, perché la carica erotica sviluppatasi con Anna nasce da uno sguardo veloce, ed appare quasi ingiustificato il nascere di una relazione che appare fin da subito diretta al baratro. Sapere che la donna è la fidanzata di suo figlio non tange nemmeno lontanamente un personaggio deciso a gettare la propria anima in pasto alla fascinosa amante, perdendosi negli istinti animaleschi di un'esperienza sessuale che si fa sempre più eccentrica e pericolosa, tra giochi di potere e rapporti sbrigativi consumati dove capita. Quello che ci era stato presentato come un brillante chirurgo si trasforma così in un adolescente schiavo dei propri ormoni, e la visione dello show si riduce ben presto ad un susseguirsi di coiti spicci, intervallati dalle flebili paure di venire scoperti dal resto della famiglia.



Dosi generose di soap opera

Cercando di andare oltre l'abbondante sessualità di una serie che sfrutta proprio la piccantezza per muovere la propria trama, riesce complicato trovare una qualsiasi forma di serietà anche negli aspetti meno spinti della storia, soprattutto a causa di un pathos eccessivo che trasforma un gran numero di conversazioni in lotte di sguardi intensi e frasi pompose.

I valori produttivi, uniti ad un colpo d'occhio piacevole di una messinscena molto curata, vengono traditi da modalità di scrittura televisiva ormai superate, mentre gli attori coinvolti non riescono nel miracolo di donare concretezza ad una sceneggiatura evanescente e con pochissimi eventi degni di nota. La regia solida composta da numerosi primi piani non basta ad aumentare il grado di realismo di Ossessione, poiché la tendenza all'esagerazione svuota di plausibilità una trama che non nasconde alcun colpo di scena, rendendo la miniserie Netflix un pigro tentativo di riesumare un genere erotico ormai perso in un'epoca in cui il solo atto sessuale non è più sufficiente a giustificare un prodotto d'intrattenimento.