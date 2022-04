Ozark 4 parte 2 Recensione: una giusta conclusione

A distanza di tre mesi dall'inizio della fine di Ozark, una delle serie più amate e premiate di Netflix arriva alla sua naturale e funzionale conclusione. Nella prima parte dell'ultima stagione (recuperate la nostra recensione di Ozark 4 Parte 1) avevamo lasciato i Byrde ancora alle prese con gli accordi con Javi, che ormai pronto a divenire il successore dello zio dopo il tradimento di Maya Miller sceglie di uccidere a sangue freddo Wyatt Langmore e Darlene Snell, rei di non accettare le sue condizioni.



Scoperto l'omicidio del fratello, ultimo e affezionato parente rimastogli, Ruth Langmore cerca vendetta su Javi, affrontando i Byrde intenzionati invece a proteggerlo. Il meccanismo comincia a girare e gli ingranaggi a intersecarsi fra loro, in questa seconda parte del series finale, un punto di arrivo dove ogni carta viene scoperta, mettendo a nudo le viscere meno esposte delle corrotte personalità in gioco, maschere che cadono finalmente a terra per rivelare i volti più macabri e ormai insalvabili di una famiglia esatta personificazione del cuore più nero e malato del sogno americano.



Flying like a Byrd

Una stagione - e una conclusione - che è donna, a partire dalla femminilità intrinseca nella parola vendetta. In realtà Ozark è sempre stato un racconto d'emancipazione femminile, in un modo o nell'altro, ma il palesarsi di questo centrale aspetto narrativo è cominciato ad apparire chiaro solo nella seconda parte dello show.

Non è un caso che 6 dei 7 episodi finali siano stati affidati alla visione di 3 registe differenti e nuove del progetto: Amanda Marsalis, Melissa Hickey e anche Laura Linney, che ha preso il timone dell'undicesimo episodio. Un arco conclusivo pieno di confronti e riflessioni su manipolazione, abusi e patriarcato, su quanto sia difficile amare e su quanto sia facile mentire, odiare, serbare rancore per sempre. Se Ben era la parte malata ma positiva della famiglia Davis, a entrare in campo adesso è il padre di Wendy (un bravissimo Richard Thomas), deciso a scoprire che fine abbia fatto il figlio e a portare ancora più scompiglio nella vita della signora Byrde. I problemi sono tanti, accatastati uno sull'altro in un torre barcollante pronta a crollare sotto il peso di omicidi, tradimenti e menzogne, tutti elementi che la serie ha sempre trattato con il massimo riguardo perché motore focale del racconto, dei passi avanti e di lato dei protagonisti, dell'evoluzione stessa della serie. E come dicevamo, la vendetta ha un ruolo primario: quella di Ruth, l'altra dei Navarro, e poi del padre di Wendy e ancora dell'investigatore Mel. Non c'è via di scampo per nessuno e tutti, chi più e chi meno, si prepara ad affrontare i proprio demoni, come annuncia poi la tagline: "Nessuno ne esce davvero pulito", neanche gli uccelli che da una pozza di sangue spiccano il volo, liberi ma marchiati per sempre.



Un finale difficile

Quella dei Byrd è la storia di una famiglia ricongiuntasi nel crimine, prima distrutta dai fallimenti paterni, dell'uomo, poi affossata dall'ambizione materna, femminile, e infine scopertasi ugualmente forte e delicata. Dalle ceneri della fenice familiare nasce dunque qualcosa di diverso, di più consapevole e disilluso, in grado di appoggiare come un tutt'uno le feroci mire matriarcali e trasformarsi all'esigenza in morte.

Laura Linney resta un'attrice eccezionale e la sua trasformazione rappresenta forse l'unione concettuale del rapporto tra Skyler e Walter in Breaking Bad, riuscendo ad essere entrambi in un'unica soluzione, più dinamica e decisiva e crudele di Marty, che quando deve "fare il boss" lo fa con polso deciso ma pieno di rimorsi, persino sbagliando, preoccupandosi. Le sue emozioni sono vere, la sua inquietudine palpabile, mentre quelle di Wendy sempre più difficile da decifrare.Insieme alla Linney, ultimo ma meritato plauso va a Julia Garner, capace di dare coraggio e fragilità in egual misura alla sua Ruth, che ha qui il suo arco più bello e intenso, solitario e significativo, commovente. Il suo è il personaggio che ha perso più di altri ma non si è mai arreso, affrontando le sfide più dure, i dolori più impensabili.



Rappresenta la vera anima della serie, cuore gentile ma torbido dell'Ozark, attaccato dalle cellule cancerose dei Byrd, invitate a entrare come fumo nei polmoni, a volte consapevoli e altre meno delle conseguenze. Un finale difficile, il suo, così come quello della famiglia di Marty: scegliere tra salvezza e condanna. A nostro avviso, i creatori della serie e lo stesso Jason Bateman hanno scelto la conclusione più giusta, forse addirittura l'unica possibile, qualcosa che fungesse da emblema dello show, che fosse approdo terminale e decisivo senza però essere né bianco né nero, tentando di cavalcare i grigi dei Byrde. Ci riesce con grande intelligenza, soddisfacendo dove e quando possibile e deludendo allo stesso modo, proprio come sanno fare i veri finali, senza mettere d'accordo nessuno. E la verità è che va bene così.