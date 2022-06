Pachinko La Moglie Coreana Recensione: la meravigliosa serie Apple TV+

Già dalle nostre prime impressioni di Pachinko avevamo colto l'imponenza di una produzione come quella di Apple TV+ che si apprestava con molta probabilità a trovare il suo capolavoro. In verità, come dichiarato più volte, la piattaforma streaming sta continuando ad offrire di settimana in settimana prodotti sempre più sofisticati per qualsiasi tipo di spettatore, costruendo racconti che siano di per sé unici e originali, rispettando ogni volta generi o canoni. Con l'arrivo perciò di Scissione forse il titolo di miglior serie Apple del 2022 è in ballottaggio (vi basterà leggere la nostra recensione di Scissione), ma è comunque impossibile non sottolineare la magnificenza di Pachinko - La moglie coreana, ideata da Soo Hugh tratta dall'omonimo bestseller di Min Jin Lee.



Una storia di famiglia

È per grandezza e portata narrativa che Pachinko - La moglie coreana risulta fin dalle prime puntate un racconto di quelli dal respiro totalizzante, che soffia per raggiungere diversi tempi e periodi storici, tutti racchiusi nell'albero genealogico di una famiglia divisa tra Giappone e Corea a causa dello scoppio di una guerra e una colonizzazione violenta e monopolizzante.

Una macchia per una storia che ha diviso famiglie e sradicato figli e genitori dalla propria terra natale, privi di un luogo da poter sentire veramente come casa, con la necessità di riscoprire la propria identità lasciando questa sensazione in eredità alle generazioni a venire. Quelle che Pachinko alterna nella propria narrazione, ripercorrendo quasi un intero secolo e mostrando la formazione e la strada intrapresa da Sujia e la sua famiglia, arrivando fino ai dubbi e alle riflessioni del nipote Solomon - personaggio femminile interpretato da Youn Yuh-jung che abbiamo incontrato in occasione dell'uscita di Pachinko - La moglie coreana (è una buona occasione per scoprire anche le serie Apple TV+ di giugno 2022). Un'epopea dalla produzione gigantesca, ma dall'anima delicata. Un investimento ingente per la piattaforma streaming che si riversa nella meraviglia di luoghi e paesaggi ripresi come appartenenti alla dimensione dei ricordi dai registi Kogonada e Justin Cho.



L'intenzione di ricreare finemente decenni passati così da immergere nelle vite dei personaggi gli attori, accuratamente abbigliati per impersonare epoche differenti e riportare in questo modo l'animo non solamente umano dello show, ma appartenente anche a quel frangente documentabile attraverso testi e libri.

Reale e finzione, dunque, fanno di Pachinko - La moglie coreana una mescolanza che alterna il desiderio di attinenza ad un periodo preciso con la creazione di un filo rosso fatto del sangue dei membri di una stessa famiglia. La comprensione delle ripercussioni che scelte e gesti hanno sugli esseri umani e quali sono le conseguenze di cui devono farsi carico i propri figli e nipoti. Una storia che non si ripete, ma che non può essere scollegata di anno in anno, decennio in decennio da ciò che gli avi hanno vissuto prima di noi. Analisi che la serie pone di fronte agli occhi del pubblico non costruendo un racconto lineare, ma rendendo ancora più potente e palese questo collegamento, mettendo in parallelo col montaggio i differenti momenti storici, tenendo sempre come centro quella Sunjia sopravvissuta al distacco da casa e in costante ricerca di un posto sicuro.



Un'epopea enorme e intima

La sopravvivenza nella serie è condizione essenziale avanti e indietro nel tempo. È un punto di partenza che lo show, però, modifica col proseguimento delle sue puntate, mostrando l'importanza per le persone di non dover solamente spingere per andare avanti, ma tramutare quel senso di costante agonia in un anelito di libertà. Vivere è ciò verso cui i personaggi sono portati e vivere sarà la cosa più difficile che i protagonisti riusciranno a fare, immersi nella bellezza delle immagini del serial, dovendo imparare ad aprirsi ad un nuovo mondo rimanendo fedeli alle proprie radici. Questo è l'augurio di una donna che ha fatto di tutto per dare sostentamento alla sua famiglia, sacrificandosi lei stessa.

Forte di una commozione potente che monta all'interno di sequenze magistralmente girate, Pachinko - La moglie coreana è un colossal dallo spirito intimo facile da toccare nonostante la fattura possente. È il voler raccontare una memoria che non si perde nell'impressionante produzione di Apple TV+, che contribuisce allo stesso tempo a farne risuonare un'eco fragile e spezzato. Un ritratto di famiglia da cui prendere ispirazione, per ricordare chi siamo e da dove proveniamo, lasciando quelle tracce sempre dentro di noi.