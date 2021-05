Panic, Recensione della nuova serie young adult di Amazon

Ultima grande scommessa presente fra le uscite Amazon di maggio, Panic è il prodotto che intende attirare verso la piattaforma Prime Video una folta schiera di giovani spettatori. Questa nuova serie young adult, tratta fedelmente dall'omonimo best seller di Lauren Oliver, rappresenta la risposta del colosso di Jeff Bezos a una categoria di produzioni di cui Netflix è stata sempre pioniera: nel tentativo di offrire una valida concorrenza e di sfruttare un'opera molto apprezzata, Amazon spera così di ampliare ulteriormente il proprio bacino d'utenza arricchendo l'offerta del proprio catalogo. Come già accennato nelle nostre prime impressioni su Panic, lo show che vede la stessa autrice del romanzo nelle vesti di produttrice esecutiva, autrice e showrunner ha tutto il potenziale per mostrare le proprie qualità e la propria originalità.



La prima stagione della serie, composta da dieci episodi e disponibile sul catalogo dal 28 maggio, promette un racconto avvincente che vede protagonisti un gruppo di giovani di un'anonima cittadina americana che, per sancire il passaggio dal liceo al mondo dei "grandi", concorrono in una pericolosa serie di sfide con in palio un ricco montepremi. Un'idea, quella della Oliver, che intende dunque raccontare i dubbi e le incertezze dei giovani mettendo al contempo una grossa enfasi sui concetti di rivalsa e coesione.



A giudicare dal gran parlare che si è fatto soprattutto oltreoceano riguardo all'acquisizione dei diritti da parte di Amazon, sembrano esserci tutte le carte in regola per un'opera destinata a far parlare di sé. Dopo aver visto l'intera stagione in anteprima, analizzando nel dettaglio i vari episodi, ecco dunque tutte le nostre considerazioni sul nuovo show targato Prime Video.

Giovani storie, giovani misteri

Il progetto in questione si concentra su un gruppo di ragazzi della piccola cittadina di Carp, Texas. Chi cresce in mezzo al nulla sa bene quanto possa esser difficile emergere, ma uno dei pochissimi modi per garantirsi un futuro al di fuori dell'anonimato qui risiede nella vittoria di una faticosa sequela di prove con in palio un ricco montepremi.

Come molte delle cose che accadono in una cittadina piccola e sperduta, il gioco noto come Panic è cominciato nell'ombra e rimane tutt'oggi avvolto nel mistero. Fatto sta che, al concludersi di ogni anno, i diplomati più coraggiosi partecipano a queste pericolose attività che mettono a rischio la propria vita nella speranza di costruirsi un futuro migliore e lontano dall'ombra. Giunta nuovamente l'estate dopo un anno abbastanza tribolato - che ha visto due giovani concorrenti di Panic perdere la vita - una nuova edizione del gioco sta per cominciare. Heather (Olivia Welch), protagonista del racconto, non aveva mai pensato di essere una ragazza così temeraria da partecipare a qualcosa di talmente folle e sconsiderato. Dopo aver perso i suoi risparmi a causa della madre, una donna single in lotta con le proprie dipendenze, la sua situazione economica e familiare la porterà a partecipare insieme agli altri ragazzi a sfide pericolosissime che metteranno a rischio non solo le vite di tutti i partecipanti, ma che stravolgeranno l'equilibrio dell'intera comunità tra segreti mai svelati e misteri ancora senza risposta. Tra alleanze, tradimenti, oscure rivelazioni e tensioni costanti dentro e fuori dal gioco, si alterneranno complesse relazioni ed emozioni, amori e dolori tipici del passaggio verso la maturità.

Nulla è come sembra

Se c'è un presupposto comune all'intera dinamica della serie è che tutti hanno un segreto da nascondere, nessuno escluso. Ciascun personaggio ha subito un torto o ha una motivazione ben precisa per cui partecipare al gioco, così come ciascun individuo ha un chiaro schema in mente ed è pronto a tutto pur di portarlo a compimento. La prima cosa che bisogna dunque aspettarsi da Panic è un intreccio denso e colmo di personaggi, ciascuno con la propria storia e le proprie motivazioni.



Proprio come avviene nel romanzo, che viene fedelmente adattato dalla Oliver nel corso degli episodi, saranno le dinamiche in costante tumulto tra le prove del gioco e i mutamenti relazionali fra i personaggi a tenere incollati allo schermo per la durata degli episodi, in parallelo a numerosi dettagli privi di risposta e a quesiti parecchio intriganti legati alla natura della competizione, ai suoi organizzatori e a ciò che ruota intorno alla sua riuscita.



Tale tumulto viene mantenuto, almeno per larghi tratti, nell'arco di tutti gli episodi: scena dopo scena, soprattutto nelle fasi iniziali della narrazione, vengono poste le basi di un confronto costante tra le ambizioni dei giovani e le relazioni degli adulti, da una parte, e le prove di Panic, insieme alle indagini della polizia, dall'altra. La struttura dello show poggia saldamente sullo sviluppo di questi percorsi paralleli e sull'altalena di emozioni che intendono trasmettere.

Specialmente le prime fasi risultano colme di piccoli cliché del genere, i quali non fanno certo ingranare il ritmo delle prime puntate ma si rivelano necessari a mostrare tutte le sfaccettature dei personaggi e i loro rispettivi legami. Fortunatamente, tra le prove colme d'azione e il crescendo delle indagini poliziesche, il connubio risulta più convincente e interessante da seguire, riuscendo a trasmettere a dovere ciò che intende comunicare man mano che si procede con la narrazione.



La resa d'insieme è così amplificata da una lunga serie di dialoghi e personaggi tenuti insieme da una fitta rete d'inganni e menzogne. Non è, per quanto strano a dirsi, la paura del gioco la vera motrice del racconto, bensì la curiosità di scoprire cosa dovranno affrontare i personaggi o di rivelare i prossimi colpi di scena. Molti elementi della serie, infatti, devono il proprio esito e la propria riuscita alla risoluzione dei numerosi enigmi legati prima alla "scoperta" dei ragazzi da parte della polizia e poi alle "scoperte" interne a ciascun personaggio sui partecipanti o su alcuni abitanti di Carp. Se c'è un grande punto di forza nell'idea di fondo che ha portato alla realizzazione di Panic, è che le radici del suo contorto gioco, così come le motivazioni dei personaggi, sono tangibili e reali al punto da permettere allo spettatore di empatizzare con i protagonisti senza alcuna difficoltà.

Sotto la superficie

Nel suo complesso, si parlerà probabilmente di una produzione che intende far leva sui propri punti di forza per distinguersi dai concorrenti e attrarre chi di queste serie fa incetta. Va detto infatti che, almeno dal punto di vista tecnico, non si tratta di un prodotto sorprendente, per quanto si possano evidenziare alcune simpatiche trovate registiche che strizzano l'occhio agli horror e agli indie moderni. Al netto di un buon livello complessivo nella realizzazione, la sensazione maggiore è che i momenti più coinvolgenti e meglio realizzati siano quelli legati alle varie sfide del gioco. Purtroppo, sia per una carenza di carisma negli interpreti, sia per un'eccessiva ridondanza delle dinamiche presentare, i rapporti fra i personaggi contribuiscono troppo poco per dare un apporto sufficiente alla resa finale - anzi, lasciano spesso spazio a sviluppi scontati, salvo qualche eccezione sul finale.



Il gioco riesce infatti a incuriosire chi osserva e lo spinge a capire fin dove potranno spingersi i personaggi, mentre l'alternarsi di intrighi e sfide (che vanno crescendo di intensità col passare degli episodi) crea un contorno che permetterà facilmente il binge-watching degli episodi.



Soprattutto nella seconda parte della stagione, come a essersi scrollata di dosso la pesantezza di presentazioni e contesti, Panic si muove effettivamente verso soluzioni più originali che permettono di rimanere intrigati in attesa della risoluzione finale. Narrazione semplice, senza ombra di dubbio, ma altrettanto efficace anche nel creare attesa per un eventuale prosieguo delle vicende. Poco è dato sapere se Panic piacerà tanto al pubblico o riuscirà a colpire il cuore dei giovani; in ogni caso, va dato merito alla produzione di aver messo in scena al meglio delle proprie possibilità una trasposizione fedele e di buone idee, seppur con evidenti lacune. Non si tratterà certo di un prodotto di punta, almeno tecnicamente parlando, ma Panic ha tutte le carte in regola per farsi guardare e piacere come prodotto "pop", intrattenendo chi non ha particolari pretese e soddisfacendo ampiamente chi ha amato il romanzo di Lauren Oliver.