Peacemaker Recensione: il meraviglioso spin-off di The Suicide Squad

Vedere ora Peacemaker, che ricordiamo essere arrivata in Italia grazie a TIMvision da una decina di giorni, è un evento bizzarro. Estremamente piacevole, perché avrete già quasi certamente letto il voto, ma appunto anche molto bizzarro, come se fosse un po' fuori tempo massimo. E non a causa di limiti della produzione stessa, bensì per le vicende che si stanno susseguendo in casa Warner e più precisamente DC, con James Gunn - tra l'altro vero e proprio deus ex machina di Peacemaker - che sembra intenzionato a proporre un reboot totale o quasi dell'universo narrativo. Eppure, nonostante ciò, sarebbe teoricamente impegnato nella stesura e regia della seconda stagione della serie con John Cena nonché numerosi altri spin-off legati al suo The Suicide Squad - qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Suicide Squad.



È una situazione particolarmente confusionaria e bisognerà attendere ancora del tempo prima di avere il quadro preciso. L'effetto immediato, però, è quello di svalutare prodotti come Peacemaker, che potrebbero non attrarre un pubblico importante perché non è chiaro se queste storie o questi personaggi avranno un futuro - un discorso che si estende a tutta la corposa lineup DCEU del prossimo anno. Ma, oltre i dubbi amletici, la serie com'è?



Farfalle ovunque

È una serie di James Gunn, in tutto e per tutto. Narrativamente si posiziona 5 mesi dopo The Suicide Squad, che la introduceva con la sua scena post-credit: Peacemaker, a.k.a. Christopher Smith (John Cena) è ancora vivo in seguito ai drammatici eventi di Corto Maltese e, risvegliatosi in ospedale senza alcuna supervisione, fugge e si convince di poter tornare alla sua vita regolare. Un ritorno che ovviamente non andrà secondo i piani in quanto sarà presto costretto dai collaboratori di Amanda Waller (Viola Davis) ad unirsi a loro e al misterioso Progetto Farfalla, il cui scopo consiste semplicemente nel dover salvare il mondo da inquietanti parassiti simili a farfalle.

Una trama piuttosto classica e a dir la verità forse un po' troppo semplicistica, eccessivamente lineare e diretta, risollevata dall'estro di Gunn e dalla sua capacità strepitosa di caratterizzare personaggi incredibili in sostanza dal nulla - e i Guardiani della Galassia ne erano già un esempio lampante. Una narrativa ben chiara è sì presente con tanto di diversivi e funzionali plot twist, ma è soltanto un accessorio al servizio del gruppo di protagonisti, capitanati naturalmente dall'omonimo portatore di pace. Peacemaker è l'emblema di un personaggio secondario che, se trattato bene e messo nelle mani giuste, può diventare una risorsa preziosa e soprattutto sorprendente. A tratti la prima serie in live-action del DCEU è quasi un character study in grado di esplorare con mirabile chiarezza chi e come ha resto Christopher Smith il discutibile individuo che il pubblico ha imparato a conoscere.



E sono momenti straordinari, incentrati sulle ultime parole di Rick Flag (Joel Kinnaman) e sulla figura morbosa e ossessiva del padre August (Robert Patrick), che vanno a formare un crescendo di rara potenza e impatto emotivo. Un discorso che, in misura minore per mero minutaggio su schermo e non per inferiore importanza, è estendibile anche al gruppo dell'A.R.G.U.S. assegnato al Progetto Farfalla, ovvero i dissidenti che hanno disobbedito a Waller in The Suicide Squad più una piccola sorpresa - o persino al migliore amico di Peacemaker, Vigilante (Freddie Stroma). A rendere ancora più coeso e intrigante questo lavoro sui personaggi vi è l'elemento musicale, perno di un Gunn maestro nel legare le note alla caratterizzazione e progressione delle proprie creazioni, che ad un certo punto ruba le luci della ribalta per una singola sequenza a dir poco catartica.

Perché ci stiamo concentrando tanto sui personaggi? Perché rappresentano il vero cuore pulsante del racconto di Peacemaker, che molto coraggiosamente sceglie di non mettere in scena un villain tipico a muovere l'intera vicenda. Aspetto che può oggettivamente essere ritenuto un difetto piuttosto notevole in un prodotto legato all'universo dei cinecomic, mentre secondo noi è una mancanza solo quando non c'è un sostituto, un rimpiazzo tale da reggere l'impianto narrativo. In Peacemaker questo rimpiazzo c'è, sono i suoi protagonisti e la loro evoluzione è, in poche parole, ai limiti della perfezione.



Un'odissea over the top

Stiamo però pur sempre discutendo di uno spin-off di The Suicide Squad gestito dallo stesso autore e di conseguenza c'è un altro aspetto da tenere in forte considerazione: l'umorismo e la caratterizzazione, almeno da quel punto di vista, squisitamente eccessiva e tendente al trash dei protagonisti. Peacemaker è colmo di riferimenti pop e momenti assurdi, di ridicola ultra-violenza e botta e risposta nonsense; ecco, è una serie esagerata sotto ogni punto di vista e funziona egregiamente così, è un'odissea over the top che travolge lo spettatore. Qualcosa, in tutta questa meraviglia, purtroppo stona ed è una problematica che negli anni continuiamo a segnalare fin troppo spesso, ovvero che quando un regista prevalentemente cinematografico si lancia in una produzione seriale il ritmo ne soffre.

Peacemaker non fa eccezione, poiché ha troppe accelerate e frenate improvvise o alcuni episodi si chiudono con tempistiche stravaganti in situazioni tutt'altro che sensate. Lo capiamo, il medium seriale richiede anche ad esperti cineasti un periodo di studio o di esperienza, quasi di apprendistato che dir si voglia. Ciò non vuol dire che simili difetti non siano tali, nella speranza che la seconda stagione possa aggiustare il tiro e contemporaneamente offrire una narrativa più sostanziosa adesso che le fondamenta dei personaggi sono state tutte costruite con sapienza. Semmai ci sarà un'altra stagione, fa molto strano sottolinearlo nonostante un rinnovo già arrivato.